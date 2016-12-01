Когда еда это красиво: аппетитный инстаграм челнинского фотографа

Афиша | Отдых
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Чтобы не говорили про фотографии еды, но все же они набирают много лайков. Ну кто не любит поесть?) Делюсь рецептом на скорую руку: -цельнозерновой хлеб -руккола -лист салата -авокадо -огурчик -адыгейский сыр -слабосоленая рыба! Соль и травы по вкусу. В идеале хлеб подсушить на сковороде или в тостере. Приятного аппетита)) P.s. Когда-нибудь я разорюсь на авокадо и рукколе, но так люблю из-за
У меня столько фотографий, что не успеваю всем делиться! Это наш чудесный обед с @klarandirowei в @ketchupburgers! Вкусные бургеры и приятные цены, (почти как в Челнах) прямо в центре Москвы! А какие мы пили лимонады...А еще безумно стильный интерьер и прекрасный персонал! Я вот ела фитнес-бургер с листьями салата, индейки, свеклы и сыра - очень вкусно и сытно, а еще необычно! Сейчас мчу на очередную встречу.
Правила или исключения? Сколько нe старайся - всегда одинаковой страница в инстаграм не будет! А так еще интереснее. Я обожаю фотографии на белом фоне с красивыми предметами, но жизнь то состоит из ярких красок, поэтому спокойно добавляю на свою страницу и другие цвета! Так еще веселей, ведь формат "Lifestyle" - очень многогранный и не имеет особых границ! А еще приятно перелистывать ленту и смотреть на разные кусочки жизни! Фото с друзьями, семьей и т.п. занимают еще больше места на телефоне, просто ими почти не делюсь. Зато они самые важные и дорогие, а моя страница в инстаграм - это больше творческая история! Поэтому я выбрала такие правила, которые мне по душе, но не забываю добавлять и исключения, куда без них?
В это пасмурный день хочу поделиться с вами такой милейшей красотой! Это чудесный нежный морковный торт от @victorria_sweets ! Сама не успела попробовать, но всем родным очень понравился! И вкусно, и красиво! Здорово, что сейчас столько талантливых людей создают что-то своими руками! А может быть и Вы делаете что-то особенное?? Расскажите.
Хотите сделать стильную раскладку, но нет подходящего фона? Вот пять вариантов, которые решат эту проблему! 1. Белая простынь или ткань. Тут все понятно, можно найти в любом магазине. 2. Самоклеющиеся обои. Вот вам и мрамор, и дерево, всего лишь за 180р 3. Ватман. Самый простой и бюджетный белый фон! 4. Белый столик из икеи - устойчивая поверхность для фото всегда под рукой. 5. Широкий подоконник (без комментариев). Все просто и легко! А какой фон Вам по душе?
Сохраняйте простой рецепт! Любишь рукколу, люби ее и на окошке посадить! Ура, пробую салат с домашней рукколой! По вкусу такая же, как в магазине, а на вид чуточку другая! Надеюсь, что еще подрастет! И салат получился очень сочный, ловите рецепт: -сельдерей -огурчик -авокадо -болгарский перец -руккола -тыквенные семечки! Потом я добавила масло подсолнечное (можно и оливковое), базилик засушенный и соль! Такое весеннее настроение! Обожаю овощные салаты, а Вы?
Как же все таки прекрасно открывать новых людей, бывать в интересных местах, использовать разные возможности, пробовать не обычные сочетания, главное просто не бояться и обретать то, что на самом деле необходимо! Спасибо @yaaanot за бесконечные разговоры и экскурсию по Москве, спасибо @mila.kozlovskaia за гостеприимство, заботу и историю о путешествиях с аэрофлотом❤️ Буду ждать новые встречи!
Все в курсе какой месяц наступил! По-моему, время летит слишком быстро. Поэтому строим планы и действуем, чтобы все успеть! Осталось всего ничего до конца года. Так, например, сезон катания на коньках уже был открыт, а до горнолыжки пока не добрались, на выходных хочу поставить елку и все украсить, а еще пора решить, где отмечать новый год! А как с планами у Вас?)))
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