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Пришла, сфоткалась, ушла: немного спорта из инстаграмов казанских девушек

Пришла, сфоткалась, ушла: немного спорта из инстаграмов казанских девушек
16+
На самом деле, судя по фигурам девушек, спортом они всё-таки занимаются
 
 
 
 

Я как обычно в своей лучшей позе ✌

Публикация от NesterovaEkaterina (@vsempriv_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I may not be perfect BUT watch me improve.  #gymaholic #jwearshop

Публикация от Alina (@m.alinkina)

 
 
 
 

Мои девочки сегодня молодцы,  много успели сделать,  положили начало некоторым сложным элементам,  которые будем тренить дальше до результата)  4 места в группе @alfa_gym на Московской 48(расписание: понедельник,  четверг в 12:00,  4 пилона,  по 2 чел на каждого), и есть 3 места в @skyline_kazan на Солдатской 8, (расписание понедельник четверг в 18:00,  5 пилонов,  по 2 чел на каждого)  #тренерказань #poledancekazan #poledance_alfagym #polesportkazan #poledance #poleart #polesport #polefitness #xpole #poletrick #polekazan #тренировкиказань #спортказань #танцынапилоне #танцынапилонеказань #спортивнаяказань

Публикация от Алсу (@alsoula11)

 

 

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Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 24 мая 2017, 09:30
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Комментарии

Горожанин24 мая 2017, 09:48
Диана, давай также сфоткайся)
1
4
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Горожанин24 мая 2017, 09:50
шкуры
0
9
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Горожанин24 мая 2017, 09:54
Лучше так,чем с вапорайзером,хотя,кто знает,чем они занимаются потом)
0
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Горожанин24 мая 2017, 10:09
У каждой второй губы тоже накачанные.
0
2
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Горожанин24 мая 2017, 10:14
пусть фотографируются, раз есть что фотографировать.
Это лучше, чем иметь дряблое тельце и стесняться его.
0
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Горожанин24 мая 2017, 10:16
я влюбился в Вику)))
0
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Дюма24 мая 2017, 10:17
Немножко спорта и немножка секса-сказал Остап Бэндер-лидеры мировых концессий нуждаются в отдыхе.
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