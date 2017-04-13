Пришла, сфоткалась, ушла: немного спорта из инстаграмов казанских девушек

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Путешествия
Мои девочки сегодня молодцы, много успели сделать, положили начало некоторым сложным элементам, которые будем тренить дальше до результата) 4 места в группе @alfa_gym на Московской 48(расписание: понедельник, четверг в 12:00, 4 пилона, по 2 чел на каждого), и есть 3 места в @skyline_kazan на Солдатской 8, (расписание понедельник четверг в 18:00, 5 пилонов, по 2 чел на каждого) #тренерказань #poledancekazan #poledance_alfagym #polesportkazan #poledance #poleart #polesport #polefitness #xpole #poletrick #polekazan #тренировкиказань #спортказань #танцынапилоне #танцынапилонеказань #спортивнаяказань
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