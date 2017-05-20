ОБРАЗ Преображение
Казанский лукбук
Мода и красота
МЕСТА Новое место | Гид по городу
Афиша | Отдых
Путешествия
ЛЮДИ Интервью | Опросы
Мнения
Фото-подборки
ДОМ Интерьер дня
Ремонт
Загородная жизнь

Вкусные выходные на Open Food Market: фотографии из инстаграмов казанцев

Вкусные выходные на Open Food Market: фотографии из инстаграмов казанцев
16+
На этих выходных в парке "Черное Озеро" прошел OPEN FOOD MARKET, который собрал всех, кто любит вкусно, а главное, красиво поесть

 

 

Отстояли более часа очередь за шаурмой. Это #openfoodmarket.  #гирос #шаурма #шавуха

Публикация от Таня Спицина (@tatiana_spitsina_)

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Мороженое - просто бомба на #openfoodmarketkazan

Публикация от @elenakylakova

 

 

 

 

Читайте также:

Скоро будет жарко: яркие и интересные луки от казанских модниц
Соблазняем красиво: яркие девушки в объективе казанского фотографа
Городской Instagram: фотографии Казани для Всемирного инстамита #wwim15kzn
Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 22 мая 2017, 13:22
Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Горожанин22 мая 2017, 13:36
Будущие взвешенные люди. :-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 14:07
Откель курочка?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 14:22
Почему сувлаки называют шаурмой? )))
0
0
Согласны с автором?
Горожане22 мая 2017, 14:23
Что за привычка всю свою жизнь выкладывать всему миру на показ? И то, что ты ешь. Что за идиотизм 21 века?!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
Что за привычка всю свою жизнь выкладывать всему миру на показ? И то, что ты ешь. Что за идиотизм 21 века?!
Развернуть
Красивые телки, пусть выкладывают. Я с удовольствием на ножки первых посмотрел. Но ты верно мыслишь, дружище, свою толстую угрюмую морду не выкладывай напоказ, не надо.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Самое новое

Бассейны под открытым небом в Казани: с кругами-фламинго, при ресторане и на крыше здания
18 детских лагерей близ Казани с футболом, элементами реалити-шоу и танцами
Скоро будет жарко: яркие и интересные луки от казанских модниц
Гид по Ночи музеев-2017 в Казани: байкеры, ходули и ожившие полотна Третьяковки
Казанский лукбук: парикмахер в замшевой винтажной куртке, черном худи и красных носках
Спецпроект «Казанские веранды»: 9 мини-мест с пестрыми столиками, подушками и велосипедом
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Отдел продаж 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
Редакция портала 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
PR-отдел 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
«Семья Казань» — гид по трендам © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Наверх
Спасибо, я уже в группеЗакрыть окно