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Скоро будет жарко: яркие и интересные луки от казанских модниц

Скоро будет жарко: яркие и интересные луки от казанских модниц
16+
Красиво, интересно и стильно
 

 

 
 

Публикация от Ann Zakirova (@anuta_z)

 
 
 

Публикация от TINI-TANI (@tini_tani)

 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @luk_geeva

 

 

 
 

Публикация от @luk_geeva

 
 

Публикация от Adele (@adelekhafiz)

 
 

Публикация от TINI-TANI (@tini_tani)

 
 

Публикация от Adele (@adelekhafiz)

 
 
 
 
 

 

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Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 19 мая 2017, 14:47
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Комментарии

Горожанин19 мая 2017, 15:02
Все девки просто ОГОНЬ!особенно msbroshkina!!!
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ЗКН19 мая 2017, 15:03
В общем картина ничего...) но
1) фото - для чего ? такими штанами улицу подметать?
13) фото ..на трассу м7 ) там ветер ...ничего не запотеет8-*
14) фото ..с трассы м7 ) ...;-|
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Горожанин19 мая 2017, 15:12
Как правильно говорить: Лукабельные, луковые или лукавые?
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