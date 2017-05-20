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Бассейны под открытым небом в Казани: с кругами-фламинго, при ресторане и на крыше здания

Бассейны под открытым небом в Казани: с кругами-фламинго, при ресторане и на крыше здания
16+
Фото: Свияжские холмы
Скоро наступит тепло и нам захочется вечеринок у воды! Рассказываем заранее, где можно будет поплавать

"СВИЯЖСКИЕ ХОЛМЫ"
 
Вы знаете, что город-курорт "Свияжские холмы" - всесезонный? Здесь не только можно покататься зимой на сноуборде, но и есть развлечения на лето. На территории курорта расположены два бассейна - один в зоне "Велнес центра" (там есть сауна и бассейн), второй - близ поля для гольфа. Второй бассейн доступен только участникам гольф-клуба.
Бассейны начнут работу в последних числах мая, как только температура приблизится к 20 градусам.
 
Стоимость

500 рублей взрослым, 250 рублей детям от 6 до 12 лет, детям до 6 лет - бесплатно. Цены действительны для обоих бассейнов.
В стоимость включено: отдых на весь день, пляж, бассейн, раздевалка, душ, шезлонг. 
График работы "Велнес центра" с 10.00 до 23.00.

Верхнеуслонский район, с. Савино,
221-66-11.
www.sviyaga-hills.com

 
 
КОМПЛЕКС "ДУБАЙ"

Проехав всего 7 километров от центра Казани, любой желающий сможет насладиться теплыми чистыми водами открытого бассейна, окруженного сказочной природой. С первого посещения вы почувствуете положительные воздействия водных процедур на организм человека, благодаря контрастным, но комфортным температурам и свежему лесному воздуху. Бассейн начнет работу с 1 июня.

Стоимость

500 рублей взрослым, 300 рублей детям.
В стоимость включено: безлимитный отдых на весь день, пляж, бассейн, раздевалка, душ, шезлонг.
Ежедневно с 9:00 до 22:00.

Автодром Высокая гора, гостиничный комплекс "Дубай",
8(903)305-04-66.
www.dubay-bure.ru
 

РЕСТОРАН VODA

Летом, на просторной территории ресторана Voda в загородном комплексе -  вы сможете не только вкусно поесть, но и провести отлично время на просторном современном пляже с ухоженным газоном и бассейном. Плюсом станут детская и спортивная площадки, набережная, пирс для приема судов, собственная парковка, закрытая территория. 

Стоимость

В будни: 500 рублей, в выходные: 1000 рублей.
В стоимость включено: безлимитный отдых на весь день, пляж, бассейн, раздевалка, душ, шезлонг, полотенце
Ежедневно с 12.00 до 00:00, в выходные с 12.00 до 00.00.

Бор.Матюшино, ул.Садовая, 106а,
8 (927) 039-30-30.
vodasneg.ru/voda

ТЕРРАСА НА КРЫШЕ MAXIMUS С МИНИ-БАССЕЙНОМ

На крыше фитнес-клуба MAXIMUS на Баруди есть просторная терраса с джакузи. Также есть шезлонги, зонтики, и даже бар с напитками. Терраса доступна членам клуба, поэтому надо покупать либо разовые посещения, либо абонемент на занятия. Что здорово, здесь постоянно проходят вечеринки - от пенных вечеринок до спортивных соревнований. Джакузи начнет работу в последних числах мая, как только температура приблизится к 20 градусам.

Стоимость

Разовое посещение клуба – 600 рублей.
В стоимость входит: посещение тренажерного зала, закрытого бассейна, терраса с джакузи.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Улица Галимджана Баруди, 8,
+7(843) 210-11-11.
www.fcmaximus.ru.
 

БАССЕЙН КОМПЛЕКСА "КАРСАР"

На улице Патриса Лумумбы есть маленький "кусочек рая" в городе. Это открытый бассейн спортивно-оздоровительного комплекса "Карсар". Вход разрешен всем жителям города, за отдельную плату естественно. Местечко не такое многолюдное, но уютное для спокойного и тихого отдыха. Есть шезлонги, лежаки. А вот бара нет. При посещении бассейна необходима справка о состоянии здоровья. Бассейн начнет работу в начале июня.

Стоимость

Разовое посещение клуба – 500 рублей.
В стоимость входит: бассейн, лежаки.
Режим работы: с 8:00 до 20:00.

Патриса Лумумбы, 44,
295-03-05.
www.karsar.ru/obektyi/sportivno-ozdorovitelnyiy-kompleks.
 

ПЛЯЖ "РИВЬЕРА"

Каскады VIP-бассейнов с подогреваемой водой позволяют почувствовать себя в полной мере на европейском курорте. Здесь же, у бассейнов, вы сможете отведать вкуснейшие шашлыки, национальную татарскую выпечку, пиццу на выбор и еще много аппетитных блюд и напитков в расположенных рядом кафе, шашлычной, блинной, пиццерии и барах, летнем. Для любителей активного отдыха оборудована спортивная площадка для пляжного волейбола и футбола. Здесь проходят конкурсы, занятия по аква-аэробике, веселые open-air вечеринки, которые с легкостью перенесут вас в атмосферу Ибицы. Для маленьких посетителей предусмотрены детские аттракционы. Бассейн начнет работу с 1 июня.

Стоимость

В будни - полный день (с 09:00 до 21:00) - 600 рублей (с 16:00 - 400 рублей, с 18:00 - 250 рублей), взрослым, 150-300 рублей детям (5-12 лет*)
В выходные - полный день (с 09:00 до 21:00) - 850 рублей (с 16:00 - 650 рублей, с 18:00 - 250 рублей) взрослым, 150-400 рублей, детям (5-12 лет*)
В стоимость бассейна "Европейский" включено: пляж, бассейн "Европейский", раздевалка, душ, сауна, шезлонг.

Фатыха Амирхана, 1,
526-57-57
http://www.kazanriviera.ru/beach/about


* Детям до 4-х лет включительно (или ростом до 120 см включительно) вход на пляж "Ривьера", VIP-бассейны, бассейн "Европейский" - бесплатный в сопровождении взрослых. 
Дети в возрасте до 17 лет включительно допускаются на пляж "Ривьера", VIP-бассейны, бассейн "Европейский" только в сопровождении взрослых лиц в возрасте от 18 лет и старше.  

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Тэги: Казанцы, Водоемы РТ
Автор: Асия Гиззатуллина, 20 мая 2017, 11:26
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