Все детские лагеря рядом с Казанью

Как стоит вести себя родителям, когда их дети пребывают в лагере?



Родителям, дети которых пребывают в лагере, можно рекомендовать:

1. Быть внимательным к обращениям ребенка. Если ребенок звонит из лагеря и на что-то жалуется, не оставлять его с проблемой один на один.

2. Не пытаться его контролировать круглосуточно, совершая частые звонки. Пребывая в лагере, ребенок учится ответственности за свою жизнь и самостоятельности. Достаточно спросить о важном для вас один раз в день.

3. Соблюдать правила, установленных в лагере. Если в тихий час нельзя разговаривать по телефону, значит не звоните, или, если нельзя привозить что-либо из продуктов, значит не привозите. Дети перенимают вашу стратегию поведения, а нарушения правил может повлечь наказания и изменения отношения с окружающими в негативную сторону.

4. Не игнорировать обращения вожатых. Понимать, что если вожатый к вам обращается, значит он считает, что без вашего участия не обойтись, так как только вы сможете найти самое лучшее решение в ситуации с вашим ребенком.



Бывают случаи, когда дети начинают проситься домой, чтобы родители их забрали раньше окончания смены. Конечно, сначала необходимо выяснить у ребенка, чем вызвано его желание, переговорить с вожатым. Часто, бывают причины, которые вполне возможно устранить и ребенок с удовольствием согласится остаться до конца смены. Если же ребенок все равно продолжает проситься домой и не поддается на уговоры, тогда рекомендуется забрать его ранее, чем закончится смена.

Конечно, приведенные выше рекомендации условные, и только вы можете знать как лучше вести себя, когда ваш ребенок пребывает в лагере, для того чтобы он провел это время с удовольствием и пользой для себя!