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Все детские лагеря рядом с Казанью

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Автор: Гиззатуллина Асия
Танцевальные, языковые, спортивные, интеллектуальные, творческие и оздоровительные
Как стоит вести себя родителям, когда их дети пребывают в лагере?

Родителям, дети которых пребывают в лагере, можно рекомендовать:
1. Быть внимательным к обращениям ребенка. Если ребенок звонит из лагеря и на что-то жалуется, не оставлять его с проблемой один на один.
2. Не пытаться его контролировать круглосуточно, совершая частые звонки. Пребывая в лагере, ребенок учится ответственности за свою жизнь и самостоятельности. Достаточно спросить о важном для вас один раз в день.
3. Соблюдать правила, установленных в лагере. Если в тихий час нельзя разговаривать по телефону, значит не звоните, или, если нельзя привозить что-либо из продуктов, значит не привозите. Дети перенимают вашу стратегию поведения, а нарушения правил может повлечь наказания и изменения отношения с окружающими в негативную сторону.
4. Не игнорировать обращения вожатых. Понимать, что если вожатый к вам обращается, значит он считает, что без вашего участия не обойтись, так как только вы сможете найти самое лучшее решение в ситуации с вашим ребенком.

Бывают случаи, когда дети начинают проситься домой, чтобы родители их забрали раньше окончания смены. Конечно, сначала необходимо выяснить у ребенка, чем вызвано его желание, переговорить с вожатым. Часто, бывают причины, которые вполне возможно устранить и ребенок с удовольствием согласится остаться до конца смены. Если же ребенок все равно продолжает проситься домой и не поддается на уговоры, тогда рекомендуется забрать его ранее, чем закончится смена.
Конечно, приведенные выше рекомендации условные, и только вы можете знать как лучше вести себя, когда ваш ребенок пребывает в лагере, для того чтобы он провел это время с удовольствием и пользой для себя!

ЛЕЙСАН ЕНЬКОВА
Психолог-медиатор
Документы, которые нужны для лагеря:
- Заполненная и подписанная путевка в лагерь.
- Документ, удостоверяющий личность ребенка. Свидетельство о рождении/паспорт.
- Медицинский страховой полис (ОМС) и прививочный сертификат.
- Медицинская справка. Форма № 079/у для оздоровительных лагерей, форма № 076/у для санаторно-курортных лагерей.
Танцевальные
Школа-студия пластики и танца Дарьи Шаровой
Детей ждут мастер-классы танцевальных звезд, развивающие тренировки, танцевальные батлы и дискотеки, развлекательные мероприятия и дипломы по окончанию занятий.
На данный момент все путевки с проживанием выкуплены, можно записаться на дневную программу лагеря. Для этого надо будет утром привозить и увозить вечером ребенка.

Возраст: 7-17 лет. Когда: 10-19 июня.
Где: МЦ "Волга", Боровое Матюшино.
Сколько: 15400 рублей (дневное участие).
Контакты: dariasharova.ru, 8(843)253-16-22.
Детский оздоровительный лагерь "Ново-Юдино"
Смена "Творческий бум!" для тех, кто хочет научиться танцевать, танцевать и реализовать другие таланты. Будут мастер-классы ведущих хореографов, вокалистов и различные мастерские.

Возраст: 7-17 лет. Когда: 24.06-11.07, 14.07-31.07. (Смена «Творческий Бум»).
Где: Кировский район, п. Залесный.
Сколько: 7500 рублей.
Контакты: Юдино, ул.Туристическая, 102., 89173965977.
Творческая студия "Продвижение"
Программа смены: танцевальные мастер-классы, анимация, спортивная программа, тематические дискотеки, заключительный гала-концерт. Также есть смены в Казани и в санатории "Крутушка".

Возраст: 7-17 лет. Когда: 11 июня - 23 июня.
Где: ГК "Регина" г.Мамадыш.
Сколько: 15000 рублей.
Контакты: prolager.ru, 8(843)590-24-82.
Языковые
Английский лагерь "Британский Клуб"

Детей ждут занятия с носителями языка, игры на английском с переводом на русский, английские песни. А также заседание парламента, которое проводят спикер (представитель от Палаты Лордов и Леди) и переводчик (любой желающий ребенок).

Возраст: 6-17 лет. Когда: 1-11 июня.
Где: ГК "Регина, пос. Петровский.
Сколько: 28000 рублей.
Контакты: british-clubs.ru, 8(843)25-97-197.
Детский оздоровительный лагерь "Заречье"
На смене английского языка «Британский клуб» дети закрепят знания языка и повысят навыки общения, научатся говорить без акцента, закрепят правила грамматики. Также будет практика в игровом общении и знакомство с культурой языка.

Возраст: 7-17 лет. Когда: 3-12 августа.
Где: Кировский район, п. Залесный.
Сколько: 15000 рублей.
Контакты: Городской Центр "Ял", 8(843)590-24-82.
Детский английский лагерь Juniorproject

В программе 4 академических часа в день занятий английским, программа по развитию памяти (запоминание слов), психологические мероприятия, направленые на развитие коммуникативных и творческих навыков.

Возраст: 8-17 лет. Когда: 9-26 июня.
Где: сан. Чародейка, Марий Эл.
Сколько: 34000 рублей (цена действует до 30.05).
Контакты: juniorpro.ru, 8(843)267-24-74.
Спортивные
Республиканский скаутский лагерь "Белый волк"
Скаутское движение научит ребенка помогать людям, дружить, брать ответственность на себя, выживать в лесу и находить решение из трудных ситуаций. Также есть смены с велогонками и семейные смены с детьми от 2-х лет.

Возраст: 9-16 лет. Когда: 30 июня - 9 июля.
Где: заповедник "Марий Чодра", Марий Эл.
Сколько: 17500 рублей (до 10 июня 17000 рублей).
Контакты: www.leto16.ru, 8(965)586-82-82
Футбольный лагерь "Академики Рубина"
Для тех, кто живет футболом лагерь приглашает мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет с любым уровнем подготовки. В течение 10 дней юные футболисты будут обучаться под руководством тренеров из академии ФК «Рубин».

Возраст: 8-12 лет. Когда: 1-10 июня.
Где: "Молодежный Центр «Волга", Боровое Матюшино.
Сколько: 25000 рублей (цена ориентировочная).
Контакты: "Академия Рубина", +7 (987)2106826.
Детский оздоровительный лагерь «Бригантина»
В программе: патриотическое воспитание, творческие и спортивно-туристические мероприятия. Лагерь оборудован волейбольной и баскетбольной площадкой, футбольным полем, теннисным кортом.

Возраст: 7-17 лет. Когда: 26 июня-10 июля.
Где: ДОЛ "Бригантина", пос. Пестрецы.
Сколько: 18 700 рублей.
Контакты: sdp-gh.ru, 8(843)2-100-980.
Интеллектуальные
Центр детского развития и отдыха «Инженеры будущего»
В программе смены история занимательной науки, мастер-классы по изобретательству, робототехнике, астрономии, а также изучение основ логики и анализирования, тематические квесты и прогулки на свежем воздухе.

Возраст: 6-12 лет. Когда: 31 май – 10 июня.
Где: ГК "Регина", пос. Петровский.
Сколько: 28900 рублей.
Контакты: futuren.ru, 8(843)222-52-82.
Детский лагерь "Эрудит"
Один из проектов легеря - бизнес-академия "Эрудит".
Программа насыщена играми: настольными, познавательными, развлекательными, ролевыми, ситуативными, спортивными и , конечно же, КВЕСТАМИ!

Возраст: 6-17 лет. Когда: 24 июня - 8 июля.
Где: санаторий "Крутушка".
Сколько: 25500 рублей.
Контакты: vk.com/lagererudit, 8(843)290-66-80.
Республиканский лагерь "Территория МЫ"
Тема первой смены - "Я - легенда". В программе 1-ой смены: реалити-шоу "Живая легенда", РЕКОРДсмены, еда.tatar, вечеринка Golden hits, "словесные поединки", онлайн-реалити-шоу "Замемь меня!"
и много-много других сюрпризов и незабываемых событий!

Возраст: 7-17 лет. Когда: 25 июня – 3 июля.
Где: ГК "Регина", Мамадыш.
Сколько: 13900 рублей.
Контакты: vk.com/territorymy, 8(843)239-08-41.
Творческие
Детский оздоровительный лагерь "Пионерия"
В смене «Арт и Шок» программа построена для интересного и полезного времяпровождения в летние каникулы в игровой форме. Каждый ребенок получит большое количество знаний, сделает много качественных работ, познает себя и изучит с другой стороны творческий мир легендарных художников.

Возраст: 10-14 лет. Когда: 10-27 июня.
Где: "Пионерия Татарстана", п.Орел.
Сколько: 8000 рублей.
Контакты: Городской центр "ЯЛ", 89655908050.
Детский лагерь "Байтик"

Занятия по профилю "Театральное искусство" научат детей импровизировать в жизни и на сцене, находить нестандартные решения, мгновенно подбирать интонации и выражения в неожиданной ситуации и управлять собой и аудиторией, сохраняя спокойствие и уверенность.

Возраст: 6-17 лет. Когда: 5 – 22 июня.
Где: сан. Крутушка, Казань.
Сколько: 30000-35000 рублей.
Контакты: baytik-kazan.ru, 8(843)225-54-45.
Детский лагерь TeamSoft

Одна из самых интересных смен -творческие летние каникулы "It's My Life". Цель проекта – раскрыть таланты ребенка и развить навыки креативности в каждом. Танцы, вокал, актерское мастерство, рисование, шутки и сценки – всё как дети любят. Собирайте костюмы, грим и привозите детей!

Возраст: 7 - 12 лет. Когда: 13 - 26 июня.
Где: сан. Крутушка, Казань
Сколько: 21000 рублей.
Контакты: lager.hostenko.com, 8(966)240-83-40.
Оздоровительные
Санаторий "Васильевский"
В программе лечебная физкультура, массаж, плавание в бассейне, фитотерапия, минеральная или искусственная ванны, электролечение. Также развлекательная программа, спортивный площадки.

Возраст: 7-17 лет. Когда: 1-21 июня.
Где: Васильево, Зеленодольский район.
Сколько: 31500 рублей.
Контакты: vasilevo.ru, 8(843)71-6-20-10.
Санаторий "Санта"
Размещение в двух корпусах: основном и на берегу Волги. На территории санатория действуют парикмахерская, прачечная, магазин, аптека. Плавание в крытом бассейне - круглогодичное.

Возраст: 7-17 лет. Когда: 1-21 июня.
Где: Боровое Матюшино, Лаишевский район.
Сколько: 12500 рублей.
Контакты: santakazan.ru, 8(843)590-24-82.
ЛПУ санатория "Ливадия"
Смена научит ребенка основам здорового образа жизни и здорового питания. В программе также будут фитнес-занятия.

Возраст: 7-17 лет. Когда: 01-21 июня.
Где: санатория "Ливадия".
Сколько: 24 000 рублей.
Контакты: Сибирский тракт, 7, 237 74 73.