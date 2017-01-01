Программа музея 27 мая:
- 17.00 Во внутреннем дворе Музея истории Свияжска начнется концертная программа.
- 19.00 Концерт Екатерины Болдыревой.
Все объекты музея-заповедника «Остров – град Свияск» в этот вечер открыты для вас до 22.00. Каждый час для желающих будут проводиться экскурсии по экспозициям и выставкам.
Когда зайдёт солнце, и остров погрузится в вечерние сумерки, на ристалище вспыхнут огни факелов и начнутся бои 3х3, лязг и скрежет металла под икромёные и каверзные песни кавер-группы "Хитобои"!
Завершением программы станет сказочное представление от театра огня "Дженази" - это и станет яркой, огненной точкой мероприятия.
Для гостей на территории КИР "Ленивый торжок" будет работать кафе исторической кухни и ярмарочные ряды с сувенирами, украшениями и сладостями.
Стоимость билетов: взрослый билет - 350 рублей, льготный билет (пенсионеры, студенты, школьники) – 300 рублей.