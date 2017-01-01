20 мая с 10.00 до 21.00

- «Возвращение» – показ документального фильма о лидере легендарных шестидесятников Гелии Коржеве;

- «Революционный Петербург» – презентация картины советского и российского живописца Петра Оссовского.

- В режиме нон-стоп в экспозиции «Баки Урманче»:

- «Впечатления о Хазине». Коллективная работа посетителей по созданию картины.





- 15:00 «Казанские истории». Показ биографических фильмов об артистах театра им. Галиаскара Камала;

- 17:00 Поэтический вечер Егора Пластинина (Йошкар-Ола), участника финала литературной премии им. Сергея Есенина "Русь моя".

- 18.00 «Казань в 1917 году. К 100-летию российских революций».

Исторические беседы с Анатолием Елдашевым.

- 19:00 «Любовь или нет?» Спектакль учебного театра «Тремпель».

(Стоимость билета на спектакль – 150 рублей).