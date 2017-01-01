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Ночь музеев-2017 в Казани
Мероприятия, которые стоит посетить!
Ночь музеев - ежегодное мероприятие, которое нравится казанцам любого возраста. Двери казанских музеев и творческих центров будут открыты в ночь с 20 по 21 мая (на острове Свияжск - 27 мая), а вход у многих будет бесплатным. Мы собрали программу мероприятий, которую готовят казанские заведения к этому дню.
«Смена»
Бурхана Шахиди, 7
Тел. 249-50-23
Программа музея 20 мая с 17.00 до 00.00:

Центр представит специальную ночную программу: открытие новой выставки, экскурсии для любителей фотографии и живописи, художественный мастер-класс для всей семьи и встречу с немецким медиахудожником Лиллеваном.

- 17:00 - 0:00 Открыты: кофейня, книжный магазин, магазин виниловых пластинок и две выставки
- 17:00 Экскурсия по выставке Алексея Васильева
- 19:00 Семейное занятие «Полуночные художники» (6+)
- 19:00 Экскурсия по выставке «The Big Game»
- 20:00 Встреча с немецким медиахудожником Лиллеваном.

С 17:00 до 0:00 вход на все события бесплатный.
Фабрика Алафузова
Гладилова, 55
Тел. 296-01-66
Программа музея 20 мая с 13.00 до 24.00:

В рамках всемирной ночи музеев Фабрика Алафузова, команда Kazan Museum of Street Art KMSA и BNF представляют фестиваль музыки, театра и современного искусства.

В этом году на Фабрике Алафузова помимо стрит-арта, живописи, пластического театра и видео-арта будет представлен срез казанской инди-сцены. Атмосферу музея создаст камерно - инструментальная, вокальная, электронная и экспериментальная музыка.

Стоимость билетов: 250 рублей, 350 рублей после 00:00.
Музей изобразительных искусств
Главное здание
Главное здание музея, ул. КАРЛА МАРКСА, 64
Тел. 236-69-31
Программа музея 20 мая с 13.00 до 24.00:

- 15.00 – 17.00 «Революция – в моде! Как одевались люди 100 лет назад». Ночь музеев для детей младшего школьного возраста.
- 14.00 – 22.00 Экскурсии по экспозиции русского и западноевропейского искусства.
- 15.15 – Дуэт домр «Folk Time» Вера Ледяйкина и Евгения Малышева, студенты Казанской государственной консерватории.
- 16.00 «Казань в 1917 году. К 100-летию российских революций». Исторические беседы с Анатолием Елдашевым.
- 17.00 «Не улетай». Сказка (7+). О дружбе настоящей и не очень.
- 18.00 «Мелодия коснулась сердца…». Сцены, арии из опер и романсы русских и зарубежных композиторов.
- 19.00 «Смычок парит… И струны скрипки плачут…». Музыка эпохи барокко.
- 20.00 «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена».
- 21.00 «Душа полна тепла и света». Весенний концерт хора «Преображение». Руководитель – Николай Беляев.
- 22.00 «Гитара может всё без слов нам рассказать». Сергей Орехов, Фернандо Сор, Хоакино Родриго и другие в исполнении Кирилла Русинова и Артура Никитина.

Стоимость билетов от 50 до 150 рублей.
Национальная художественная галерея «Хазинэ»
Казанский Кремль, 3-й подъезд
Тел. 567-80-43
Программа музея 20 мая с 10.00 до 21.00:

В режиме нон-стоп:

- «Возвращение» – показ документального фильма о лидере легендарных шестидесятников Гелии Коржеве;
- «Революционный Петербург» – презентация картины советского и российского живописца Петра Оссовского.
- В режиме нон-стоп в экспозиции «Баки Урманче»:
- «Впечатления о Хазине». Коллективная работа посетителей по созданию картины.

- 15:00 «Казанские истории». Показ биографических фильмов об артистах театра им. Галиаскара Камала;
- 17:00 Поэтический вечер Егора Пластинина (Йошкар-Ола), участника финала литературной премии им. Сергея Есенина "Русь моя".
- 18.00 «Казань в 1917 году. К 100-летию российских революций».
Исторические беседы с Анатолием Елдашевым.
- 19:00 «Любовь или нет?» Спектакль учебного театра «Тремпель».
(Стоимость билета на спектакль – 150 рублей).
Выставка «Гений Века»
Третьявоской галереи
Центр "Эрмитаж-Казань", Шейнкмана, 12
Тел.567-80-32
18 мая выставка будет работать в обычном режиме с 10:00 до 18:00. Вход на выставку на протяжении всего дня будет бесплатным для всех.

Программа музея 20 мая с 16.00:

-16:00 Детский мастер-класс и экскурсия «Царевна-Лебедь и другие истории». Входной билет: взрослым - 200 руб., детям - 80 руб. Стоимость экскурсии - 250 руб. Предварительная запись по тел. (843) 567-80-32, (843) 567-80-34.

- 20:00 и 21:00 Экскурсии по входному билету. Шедевры Государственной Третьяковской галереи и Государственного Музея Изобразительных Искусств РТ.

-22:00 - 23:00 Театрализованная программа «Ожившие герои» на выставке «Гений века». Шедевры Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств РТ. Программа проводится совместно со студентами театрального факультета Института культуры. В каждом зале экспозиции вас встретят ожившие герои полотен М. Врубеля, М. Ларионова, Р. Фалька и других художников.

Стоимость: взрослым - 200 руб., студентам и пенсионерам - 100 рублей, детям - 80 рублей.
Казанский Кремль
Казанский Кремль
Программа музея 20 мая с 18.00:

18.00-20.00 – Гигантские игры
Где: территория бывшего Спасо-Преображенского монастыря
18.00-20.00 –Интерактивный мастер-класс «Естественно, Наука!»
Где: Галерея Юнкерского училища
18.00-20.00 – Мастер-класс по меловому леттерингу
Где: Площадь между Братским корпусом и Манежем. Стоимость – 150 рублей.
18.30-19.30 – Шествие капоэйристов
Где: Спасская башня – проезд Шейнкмана – Пушечный двор – Тюбетейка.
20.00-21.00 – «Архи-интересная прогулка». Экскурсия с главным архитектором Музея-заповедника «Казанский Кремль». Старт от Выставочного зала «Манеж». Стоимость билета – 80 рублей. Предварительная запись по телефону: 8(919)6424021.
21.00-22.00 – Байкеры
Где: Спасская башня – проезд Шейнкмана – Пушечный двор – Площадка около мечети Кул Шариф.

Также мероприятия пройдут в выставочном зал «Манеж», Музее исламской культуры, Музее истории государственности Татарстана, Музее естественной истории Татарстана, Центре «Эрмитаж-Казань». Подробнее на сайте: kazan-kremlin.ru.
Дом-музей В.И.Ленина
Ульянова-Ленина ул., 58
Тел. 236-90-12
Программа музея 20 мая с 12.00:

-12.00- 14.30 Посещение музейных экспозиций (вход свободный).
-12.00-13.00 «Музыка в саду».
-12.30- 13.00 Интерактивная театрализованная программа «Застольный театр». Конференц-зал музея, посещение бесплатное.
-14.30- 16.45 Экспозиция музея закрыта. Все мероприятия проходят на театральной площадке Все мероприятия в музейном саду - бесплатно
-15.00-15.30 Торжественное открытие театральной площадки.
-15.30- 16.30 Спектакль студентов 2-ого курса Казанского театрального училища «Я – Коза» по сказке О. Мясникова.
-16.45- 17.30 Интерактивная театрализованная программа «Живые картины». Конференц-зал музея, посещение бесплатное.
-19.00-19.30 Литературно-музыкальная композиция «Лирический полет»
Конференц-зал музея, посещение бесплатное.
-19.30- 21.00 Интеллектуально-психологическая игра «Лабиринты истории». При наборе группы 16-18 человек.
Оплата по прейскуранту.
-18.30- 21.00 Посещение музейных экспозиций (вход свободный).
Экскурсионное обслуживание и аудиоспектакль - оплата по прейскуранту. Смотрите информацию о ценах на сайте: lenin.tatmuseum.ru.
Национальный музей РТ
Кремлевская, 2
Тел. 292-89-84
Программа музея 20 мая с 12.00:
На площади 1 мая :
-12.00 - Торжественное открытие акции
-12.00 – 21.00 – «Наследие веков» (ярмарка мастеров народных промыслов)
-14.00 – «Мисс Татарстан» (показ мод от театра RP – Kids)
-16.30 – Аниме-Блок (программа для любителей японской культуры)
-18.00 – Выступление оркестра «RENAISSANCE»
-18.00 – «Флэш-моб на ходулях»
-18.30 – 02.00 – «Музыкальная революция»
-19.00 – «Музейный переполох» (ролевая игра военно-исторического клуба «Витязь»)
- 20.00 – «Музей в объятьях» (флеш-моб)
- 00.00 – Лазерное шоу от театра огня и света «Джива»

Также будет действовать программа внутри музея! Подробнее: tatmuseum.ru.

Стоимость билетов: вход в музей 75 - 150 рублей, вход на площадь "1 мая" - свободный.
Музей Горького
Максима Горького, 10
Тел. 238-51-49
Программа музея 20 мая с 10.00:

- 10.00-15.00 - знакомство с экспозицией музея.

- 15.00 все мероприятия программы предлагаются по стоимости входного билета (50 руб./чел. и 100 руб./чел.)

-16.00-22.00 каждый час (16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, сбор у кассы музея) будет проводиться экскурсия по разделам экспозиции.

-10.00-21.00 в музее пройдет марафон «Горький — non-stop!» — демонстрация художественных фильмов по
произведениям А.М. Горького, а также о великом артисте Ф.И. Шаляпине.

-19.00 предлагается БОНУС — экскурсия по фондохранилищу музея в
рамках акции «Ночные тайны запасников музея» (сбор у кассы музея).

-16.00-18.00 в арт-подвале «Бродячая собака» состоится встреча участников ЛитО им.М.Зарецкого и мастер-класс «Как стать поэтом?» известного казанского поэта, лауреата Литературной премии им. М. Горького, члена российского ПЕН-центра Алексея Остудина.

Подробнее о событиях на сайте: www.museum.ru/M1813.
Музей Свияжска
Остров-град Свияжск
+7(987)1724292
Программа музея 27 мая:

- 17.00 Во внутреннем дворе Музея истории Свияжска начнется концертная программа.
- 19.00 Концерт Екатерины Болдыревой.

Все объекты музея-заповедника «Остров – град Свияск» в этот вечер открыты для вас до 22.00. Каждый час для желающих будут проводиться экскурсии по экспозициям и выставкам.

Когда зайдёт солнце, и остров погрузится в вечерние сумерки, на ристалище вспыхнут огни факелов и начнутся бои 3х3, лязг и скрежет металла под икромёные и каверзные песни кавер-группы "Хитобои"!
Завершением программы станет сказочное представление от театра огня "Дженази" - это и станет яркой, огненной точкой мероприятия.

Для гостей на территории КИР "Ленивый торжок" будет работать кафе исторической кухни и ярмарочные ряды с сувенирами, украшениями и сладостями.

Стоимость билетов: взрослый билет - 350 рублей, льготный билет (пенсионеры, студенты, школьники) – 300 рублей.