Казанский лукбук: парикмахер в замшевой винтажной куртке, черном худи и красных носках

16+

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

РОМА ЮРЧЕНКО, 24 ГОДА

ПАРИКМАХЕР CHOP-CHOP

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

Я НОШУ НЕЯРКИЕ ВИНТАЖНЫЕ ВЕЩИ. КУРТКИ ИЗ 90-Х, ОГРОМНЫЕ ФУТБОЛКИ И ТОЛСТОВКИ, КРОССОВКИ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

ВЕЩИ ИЗ МАССМАРКЕТА. ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО В ТАКОЙ ОДЕЖДЕ У ЛЮДЕЙ ОБРАЗЫ ПОД КОПИРКУ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?



В ОСНОВНОМ ПРОВОЖУ ВРЕМЯ НА УЛИЦЕ ПРОФСОЮЗНОЙ, В CHOP-CHOP.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?



ЕСТЬ ХОРОШИЙ СЕКОНД-ХЕНД НА УЛИЦЕ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ. ЕСТЬ "ЕВРОПА ЛЮКС", РАНЬШЕ ТАМ БЫЛИ ХОРОШИЕ ЗАВОЗЫ, СЕЙЧАС НЕ ОЧЕНЬ.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 18 мая 2017, 07:07Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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