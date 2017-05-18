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Казанский лукбук: парикмахер в замшевой винтажной куртке, черном худи и красных носках

Казанский лукбук: парикмахер в замшевой винтажной куртке, черном худи и красных носках
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

РОМА ЮРЧЕНКО, 24 ГОДА
 
ПАРИКМАХЕР CHOP-CHOP
 
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
Я НОШУ НЕЯРКИЕ ВИНТАЖНЫЕ ВЕЩИ. КУРТКИ ИЗ 90-Х, ОГРОМНЫЕ ФУТБОЛКИ И ТОЛСТОВКИ, КРОССОВКИ.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
ВЕЩИ ИЗ МАССМАРКЕТА. ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО В ТАКОЙ ОДЕЖДЕ У ЛЮДЕЙ ОБРАЗЫ ПОД КОПИРКУ.
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
 
В ОСНОВНОМ ПРОВОЖУ ВРЕМЯ НА УЛИЦЕ ПРОФСОЮЗНОЙ, В CHOP-CHOP.
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

ЕСТЬ ХОРОШИЙ СЕКОНД-ХЕНД НА УЛИЦЕ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ. ЕСТЬ "ЕВРОПА ЛЮКС", РАНЬШЕ ТАМ БЫЛИ ХОРОШИЕ ЗАВОЗЫ, СЕЙЧАС НЕ ОЧЕНЬ. 
 

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Тэги: Казанцы, Мода
Автор: Асия Гиззатуллина, 18 мая 2017, 07:07
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