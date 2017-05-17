Спецпроект «Казанские веранды»: 9 мини-мест с пестрыми столиками, подушками и велосипедом

16+

Места на одну или две компании, где можно выпить чашку кофе или съесть что-нибудь горячее

С конца апреля в Казани начали открывать веранды кафе и ресторанов. Каждый год их становится все больше, и чтобы не запутаться (а это очень легко!), мы решили описывать места, разделив по типу (мини, парковые, на крыше). Открывала спецпроект подборка террас и веранд, расположенных на крышах города. Сегодня мы расскажем о мини-террасах.



МИНИ-КОФЕЙНЯ "ГУДИНИ"

У Мини-кофейни в центре города есть своя (тоже "мини") веранда, которая представлят из себя один стол, лавочку и два стула. Здесь продается зерновой кофе со всех уголков мира и вкусный чай, есть десерты и шоколад ручной работы. А еще тут можно купить милые чашечки для дома. Всем любителям минимализма, домашнего печенья и необычных чаев очень нравится этот уголок.

Средний чек 200-300 рублей

Улица Кави Наджми, 3, 8 (909) 313-72-95, @gudinicoffee.

РЕСТОРАН "РУБАИ"

Колоритная терраса расположена на Профсоюзной, 16. Представляет собой лавочку с красивыми подушками и небольшие столики. Как и в остальных заведениях сети "Рубаи", вас ждет оформление в восточном стиле (халаты, ковры, интерьерные ткани) и узбекская кухня. Почувствуйте себя героем книги о Ходже Насреддине, который обожал отдыхать в чайхане, и мог даже полежать после того, как выпьет чай.

Средний чек 1000 рублей

Улица Профсоюзная, 16, 259-64-64, www.rubai-restoran.ru.

БАР CUBA LIBRE

Бар позиционирует себя как островок свободы в Казани. Зимой на территории бара постоянно проходят вечеринки, танцы, и вы, действительно, начинаете чуствовать себя раскрепощенно и свободно. Хорошим бонусом заведения летом становится небольшая терраса возле портрета Че Гевары в окружении пальм.

Средний чек 1000-1500 рублей

Улица Баумана, 58, телефон 253-55-32, vk.com/cubalibrekazan.



МИТБОЛЬНАЯ

Заведение, у которого нет летней террасы, но есть небольшие лавочки, подходящие для небольшого перекуса на свежем воздухе. В кафе предлагается необычный фаст-фуд: митболы, фалафель, хумус и многое другое, что можно заказать с собой на вынос.

Средний чек 300-500 рублей

Улица Дзержинского, 20, телефон: 8 (927) 034-33-66, vk.com/meatball_box.





КАФЕ BUBLE MANIA Это кафе c очень вкусным и необычным чаем с фруктовыми шариками. Однажды мы описывали подробнее это заведение. Здесь вы можете попробовать "Баббл Чай" – 100% натуральный напиток из Тайваня. Этот чайный коктейль на основе чая, йогурта, молока или кофе приготавливается на ваших глазах. Вы можете составить свой Баббл Чай индивидуально на ваш вкус. В этом году терраса откроется в конце мая. Средний чек 300-500 рублей

Улица Баумана, 24, телефон: 8 (951)8910922, vk.com/bubblemaniakazan.



КАФЕ OMNOMNOM

Кафе паназиатской кухни также предлагает посетителям отдохнуть на свежем воздухе. Для этого владельци разместили четыре уютных столика прямо на входе. Кроме паназиатской кухни здесь можно попробовать блюда индонезийской кухни, идийской и корейской кухни. Кроме того, здесь значительно расширена линейка китайских блюд.

Средний чек 800-1300 рублей

Улица Баумана, 82, телефон: 297-89-10, vk.com/cafe_omnom.



КОФЕЙНЯ "КАФЕТЕРИУС"

Кафе студии Артемия Лебедева представляет из себя небольшое местечко, в котором стоят столы 40-х годов, придуманные специально под них диваны (не очень мягкие правда) и недорогие блюда. А еще там можно купить изделия студии: книги, зонты и гаджеты. В хорошую погоду владельцы заведения выставляют на Петербургскую пару столиков, так что можно попить кофе, прямо на улице. В этом году терраса откроется в конце мая.

Средний чек 500-1000 рублей

Улица Петербургская дом 9, 225-04-54, 4.cafeterius.artlebedev.ru.

БАР "ЧТО ДЕЛАТЬ!?"

После приятной прогулки по парку "Черное озеро" можно заглянуть на небольшую уютную террасу "Что делать!?". Приятным бонусом для отдыхащих станет навес, который прикроет посетителей от палящего сонца. Кстати, дождавшись вечера, можно попасть на вечеринку. Тусовки проходят очень весело и порой длятся до самого утра.

Средний чек 500-1000 рублей

Улица Чернышевского, 3, 292-03-58, instagram.com/what2dobar.

VEGAN DAY

Vegan Day - одновременно интернет-магазин для тех, кто на пути к здоровому образу жизни, лавка продуктов, где вы можете вживую посмотреть, понюхать, попробовать, спросить совета, и место, где вы можете попробовать вкуснейшую свежеприготовленную веганскую еду. Гуляя по Старо-Татарской слободе летом загляните к ним за полезной едой!

Средний чек 300-500 рублей

Улица Марджани, 18, 248-30-27, vk.com/veganxday.

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 17 мая 2017, 22:40Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое