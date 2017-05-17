Как устроен и что есть на Open food market: фермерский кофе, бейглы, плов и японский мусс

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Фудкорт – любимая часть OPEN SPACE MARKET. А потому, организаторы уже не первый год проводят отдельный фестиваль еды. Новый OPEN FOOD MARKET пройдет в парке "Черное Озеро".
Время работы:
20 мая с 12:00 до 22:00
21 мая с 12:00 до 20:00
Вас ждут:
- ФУДМАРКЕТ. Казанские фуд-стартапы, кафе и рестораны с уличной едой.
- ЛЕКТОРИЙ. Лекции и практические мастер-классы на кулинарную тематику, диетология, дегустации и т.п.
- МУЗЫКА. Вкусные сеты от казанских ди-джеев.
- ФОТО-ЗОНЫ и СПОРТ-активности.
Вход: 100 рублей | 50 рублей - учащимся | дети/пенсионеры - бесплатно. Билет на 2 дня.
Кто будет на фестивале:
Можно попробовать самые удивительные вкусовые сочетания в лимонадах и смузи от ReLab Cocktail Bar - гранат-клубника, бузина-грейпфрут, огурец-эстрагон и мята-тропик. Ребята будут удивлять только самым бодрящим и освежающим.
Отличную пару напиткам составит фирменная лапша от коалиции Hello Space Bar и Lapshon Cafe.
Каждый гость Open Food Market раскроет свои вкусовые предпочтения, собрав порцию, как конструктор! В программе эксклюзивная лапша с чернилами каракатицы и шпинатом, яичная и пшеничная. Соусы и начинки на выбор!
Что пробовать: морской сет с лапшой с чернилами каракатицы (259 рублей). Указана цена "Лапшона", на фестивале могжет немного измениться.
Инстаграм: @relab_kzn, @hellospacebar, @lapshoncafe.
Твоя Банка (г. Казань)
Карамель - любимая сладость и детей и взрослых. А сваренное с теплом и любовью лакомство в баночках станет отличным подарком как для себя, так и для близких. Такого вы ещё точно не пробовали.
Вас будут ждать: соленая карамель с разными вкусами, необычные конфитюры и соусы, а также арахисовая паста.
Что пробовать: Классическая солёная карамель (250 рублей), конфитюр Апельсин-Лаванда (260 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @tvoya.banka.
More Donuts (г. Набережные Челны)
Пончик считается одним из самых популярных кондитерских изделий в мире. В каждой стране он имеет свое название, историю происхождения и национальные особенности.
На open food market можно будет побаловаться пончиками от самой семейной домашней пекарни: мамы и трёх дочек. Выпечка готовиться ежедневно с нуля, вручную, без использования ГМО и консервантов, только из местных и натуральных продуктов.
Что пробовать: Набор 4 донатов с нежнейшей карамельной/шоколадной начинкой (480 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @more__donuts
"Чиполла" пицца (г. Казань)
Можно попробовать пиццы итальянского и американского формата, а также новый вид направления пиццы - Пинца. Старинное итальянское блюдо, которое появилось раньше традиционной пиццы. Особенностью его приготовления является то, что предварительно выпекается пышная хрустящая лепешка и только потом на нее выкладывается начинка.
В состав теста входят уникальные, специально привезенные из Италии, дрожжи, возраст которых более пяти лет. Именно благодаря этим дрожжам, при выдерживании теста и выпекании пинцы в ней образуются необыкновенно крупные пузырьки, а выпеченная основа становится пышной, но при этом остается легкой.
Что пробовать: пицца "4 вкуса" (475 рублей), пицца "Ветчина и томаты" (395 рублей). Указаны цены на сайте, на фестивале могут немного измениться.
Инстаграм: @chipollapizza
Happy ice Roll (г. Казань)
Основатели готовят тайское мороженое, которое подарит яркий вкус свежих ягод и фруктов и сделает лето чуть ближе. Также попробойте японские пирожные Моти. Удивительная гамма вкусовых ощущений наполнит каждого, кто попробует особое японское лакомство, приготовленное из рисового теста с муссом и различными вкусовыми наполнителями.
Что пробовать: ролл-мороженое на молочной основе (170 рублей), Леденцы Lollipop (90 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @happyiceroll.
Мelograno DETOX (г. Казань)
Для тех, кто на диете или просто следит за своим питанием, тоже найдётся кое-что интересное и вкусное. Мelograno представят соки холодного отжима по детокс-программе и крутейшие смузи, которые можно взять с собой. А также, raw и vegan десерты, где любой ингредиент - это кладезь чего-то полезного. Основными являются: орехи, суперфуды, сушеные и свежие фрукты, кокосовое и миндальное молоко, сироп агавы.
Что пробовать: сок "Бомбический гранат" (270 рублей), сок "Супер кешью" (270 рублей). Указаны цены на сайте, на фестивале могут немного измениться.
Сайт: melogranodetox.ru
Нефть (г. Казань)
Ребята предлагают фермерский-спэшелти кофе."Спешелти" (Specialty) - кофе, так сказать с родословной, с определенной историей, выращенный в экологически чистых условиях и без применения жёсткой химии.
Как правило, такой кофе составляет высокогорная арабика или кофе выращенный в тени.
Почему в тени? Потому, что дольше созревающее зерно дольше впитывает в себя сок земли, содержит больше микроэлементов и прочее. Specialty также подразумевает качественную обжарку кофе и быструю доставку конечному потребителю после обжарки, поэтому для определения термина "спешелти" (Specialty) служат зерна кофе из которого можно приготовить идеальный кофейный напиток.
Что пробовать: ежевичный раф (180 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @neft_coffee.
Избушка (г. Казань)
Незаменимые атрибуты Масленицы - блины. В праздничные дни они поедались в больших количествах, так как считалось, что именно это сопутствует удаче, здоровью и счастью. Масленица прошла, а удача будет ждать вас на open food market, не упустите вторую возможность. Блины с разнообразными начинками от "Избушка" - это произведение искусства шеф-повара, который подходит к процессу креативно и с душой.
Что попробовать: блин-бургер (220 рублей), блин "Итальяно" (155 рублей). Указаны цены в "Контакте", на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @blinnaya_izbushka.
MARYAM (г. Казань)
На open food market кондитерская "MARYAM" подготовит для вас пирожные: Павлова, эклеры, капкейки, трайфлы, безе куки и многое другое. Всегда красивые, фотогеничные и в меру сладкие.
Что пробовать: капкейки с лёгким сливочно-сырным кремом (100 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @ksmaryam.
Гирос (г. Казань)
Если вам кажется, что шаурма - это верх всего межгалактического стритфуда, то вас ждет великое множество прекрасных и вкусных открытий. Гирос - это почти как шаурма, только с большим количеством нюансов. Главным из них является то, что гирос одет в питу, а не лаваш. Это значительно добавляет блюду в сытности и сочности, а традиционное добавление жареной картошки превращает гирос в полноценный комбо-обед, о котором можно только мечтать.
Чтобы окончательно влюбиться в это блюдо можно взять к нему кофе фраппе или любимый всеми морс.
Что пробовать: гирос из курицы (265 рублей). На фестивале цена может немного отличаться.
FructAzia (г. Казань)
Это не только фрукты, как вы могли бы подумать. А например, слоистые смузи и фреши, в которых содержится несколько вкусов сразу, где каждый слой открывается по-новому! А также, легендарные лавы. Нет, нет, они не связаны с вулканами, но определённо вызывают интерес. Поэтому стоит один раз попробовать, чем увидеть или прочитать!
Что пробовать: пастила (275 рублей), варенье из сосновых шишек (378 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @fructazia.
Рубаи (г. Казань)
Фишкой фудкорта станет традиционный плов. А самое главное в плове - Рис! Для приготовления хорошего плова, особенно ферганского (традиционный узбекский плов с бараниной), пригодны лишь определённые сорта риса. Особенно ценится сорт "девзира" - рис красно-бурого цвета, выращиваемый преимущественно в Ферганской долине. Результат стоит потраченных усилий - однажды попробовав настоящий Ферганский плов из «девзиры», Вы надолго запомните его головокружительный аромат и особый вкус.
Что пробовать: шашлык "Рубаи" (90 рублей), плов по-фергански (400 рублей). Указана цена, как на сайте, на фестивале может немного измениться.
Сайт: rubai-restoran.ru
Кондитерская Бисквит (г. Казань)
Кондитерская предлагает бисквиты в бокалах (грушевая, морковная и шоколадные начинки), безе с апельсином, печенье буше, кленовый пирог, а также фирменный торт Достоевского. Символично названию улицы, где находится сама кондитерская, мы предлагаем любимый десерт писателя, в основе которого красное песочное тесто и взбитые сливки. Все изделия сделаны домашним теплом и любовью. Будь то нежный хрустящий круассан или невероятно сытный киш.
Что пробовать: эклеры (80 рублей), тирамису (70 рубелей). Указана цена в соцсетях, на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @biscuit_kazan.
TOPDOG (г. Казань)
Основатели готвоят сочные мясные сосиски в нежной булочке или хрустящем багете с разнообразными соусами. Используют сосиски без усилителей вкуса, химических красителей и сои. Поставщик сосисок - татарстанская ферма близ острова Свияжск. В сосисках используется 100% натуральное мясо.
Что пробовать: датский хотдог (79/109 рублей), французский хотдог (79/109 рублей). Указана цена в соцсетях, на фестивале может немного измениться.
Инстаграм: @topdog_kzn.
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