Как устроен и что есть на Open food market: фермерский кофе, бейглы, плов и японский мусс

16+

Подборка участников с вкуснейшей городской едой, которая будет представлена на фестивале

Фудкорт – любимая часть OPEN SPACE MARKET. А потому, организаторы уже не первый год проводят отдельный фестиваль еды. Новый OPEN FOOD MARKET пройдет в парке "Черное Озеро".

Время работы:

20 мая с 12:00 до 22:00

21 мая с 12:00 до 20:00

Вас ждут:

- ФУДМАРКЕТ. Казанские фуд-стартапы, кафе и рестораны с уличной едой.

- ЛЕКТОРИЙ. Лекции и практические мастер-классы на кулинарную тематику, диетология, дегустации и т.п.

- МУЗЫКА. Вкусные сеты от казанских ди-джеев.

- ФОТО-ЗОНЫ и СПОРТ-активности.



Вход: 100 рублей | 50 рублей - учащимся | дети/пенсионеры - бесплатно. Билет на 2 дня.



Кто будет на фестивале:





Приятно провести выходные и прогуляться по парку можно будет захватив с собой стаканчик ароматного кофе и свежий бейгл (бублик) с вкусной и сытной начинкой.



Бублики ребята пекут сами, разрезают и наполняют начинками на любой вкус, а бариста будет рад приготовить для вас классические кофейные напитки, альтернативу, колд брю (холодный кофе) и авторские напитки на основе кофе, которые поднимут настроение и оставят приятное послевкусие на весь день.



Что пробовать: харио кофе (140 рублей), бейглы (от 200 рублей), булочка с корицей (65 рублей). Указаны цены кафе, на фестивале могут немного измениться.



Инстаграм: @zhavoronok_coffee

Приятно провести выходные и прогуляться по парку можно будет захватив с собой стаканчик ароматного кофе и свежий бейгл (бублик) с вкусной и сытной начинкой.Бублики ребята пекут сами, разрезают и наполняют начинками на любой вкус, а бариста будет рад приготовить для вас классические кофейные напитки, альтернативу, колд брю (холодный кофе) и авторские напитки на основе кофе, которые поднимут настроение и оставят приятное послевкусие на весь день.харио кофе (140 рублей), бейглы (от 200 рублей), булочка с корицей (65 рублей). Указаны цены кафе, на фестивале могут немного измениться.

Можно попробовать самые удивительные вкусовые сочетания в лимонадах и смузи от ReLab Cocktail Bar - гранат-клубника, бузина-грейпфрут, огурец-эстрагон и мята-тропик. Ребята будут удивлять только самым бодрящим и освежающим.



Отличную пару напиткам составит фирменная лапша от коалиции Hello Space Bar и Lapshon Cafe.

Каждый гость Open Food Market раскроет свои вкусовые предпочтения, собрав порцию, как конструктор! В программе эксклюзивная лапша с чернилами каракатицы и шпинатом, яичная и пшеничная. Соусы и начинки на выбор!

Что пробовать: морской сет с лапшой с чернилами каракатицы (259 рублей). Указана цена "Лапшона", на фестивале могжет немного измениться.

Инстаграм: @relab_kzn, @hellospacebar, @lapshoncafe.



Твоя Банка (г. Казань)

Карамель - любимая сладость и детей и взрослых. А сваренное с теплом и любовью лакомство в баночках станет отличным подарком как для себя, так и для близких. Такого вы ещё точно не пробовали.

Вас будут ждать: соленая карамель с разными вкусами, необычные конфитюры и соусы, а также арахисовая паста.

Что пробовать: Классическая солёная карамель (250 рублей), конфитюр Апельсин-Лаванда (260 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @tvoya.banka.



More Donuts (г. Набережные Челны)

Пончик считается одним из самых популярных кондитерских изделий в мире. В каждой стране он имеет свое название, историю происхождения и национальные особенности.



На open food market можно будет побаловаться пончиками от самой семейной домашней пекарни: мамы и трёх дочек. Выпечка готовиться ежедневно с нуля, вручную, без использования ГМО и консервантов, только из местных и натуральных продуктов.

Что пробовать: Набор 4 донатов с нежнейшей карамельной/шоколадной начинкой (480 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @more__donuts



"Чиполла" пицца (г. Казань)

Можно попробовать пиццы итальянского и американского формата, а также новый вид направления пиццы - Пинца. Старинное итальянское блюдо, которое появилось раньше традиционной пиццы. Особенностью его приготовления является то, что предварительно выпекается пышная хрустящая лепешка и только потом на нее выкладывается начинка.

В состав теста входят уникальные, специально привезенные из Италии, дрожжи, возраст которых более пяти лет. Именно благодаря этим дрожжам, при выдерживании теста и выпекании пинцы в ней образуются необыкновенно крупные пузырьки, а выпеченная основа становится пышной, но при этом остается легкой.

Что пробовать: пицца "4 вкуса" (475 рублей), пицца "Ветчина и томаты" (395 рублей). Указаны цены на сайте, на фестивале могут немного измениться.



Инстаграм: @chipollapizza



Happy ice Roll (г. Казань)

Основатели готовят тайское мороженое, которое подарит яркий вкус свежих ягод и фруктов и сделает лето чуть ближе. Также попробойте японские пирожные Моти. Удивительная гамма вкусовых ощущений наполнит каждого, кто попробует особое японское лакомство, приготовленное из рисового теста с муссом и различными вкусовыми наполнителями.

Что пробовать: ролл-мороженое на молочной основе (170 рублей), Леденцы Lollipop (90 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @happyiceroll.





Мelograno DETOX (г. Казань)

Для тех, кто на диете или просто следит за своим питанием, тоже найдётся кое-что интересное и вкусное. Мelograno представят соки холодного отжима по детокс-программе и крутейшие смузи, которые можно взять с собой. А также, raw и vegan десерты, где любой ингредиент - это кладезь чего-то полезного. Основными являются: орехи, суперфуды, сушеные и свежие фрукты, кокосовое и миндальное молоко, сироп агавы.

Что пробовать: сок "Бомбический гранат" (270 рублей), сок "Супер кешью" (270 рублей). Указаны цены на сайте, на фестивале могут немного измениться.



Сайт: melogranodetox.ru



Нефть (г. Казань)

Ребята предлагают фермерский-спэшелти кофе."Спешелти" (Specialty) - кофе, так сказать с родословной, с определенной историей, выращенный в экологически чистых условиях и без применения жёсткой химии.

Как правило, такой кофе составляет высокогорная арабика или кофе выращенный в тени.

Почему в тени? Потому, что дольше созревающее зерно дольше впитывает в себя сок земли, содержит больше микроэлементов и прочее. Specialty также подразумевает качественную обжарку кофе и быструю доставку конечному потребителю после обжарки, поэтому для определения термина "спешелти" (Specialty) служат зерна кофе из которого можно приготовить идеальный кофейный напиток.

Что пробовать: ежевичный раф (180 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @neft_coffee.







Избушка (г. Казань)

Незаменимые атрибуты Масленицы - блины. В праздничные дни они поедались в больших количествах, так как считалось, что именно это сопутствует удаче, здоровью и счастью. Масленица прошла, а удача будет ждать вас на open food market, не упустите вторую возможность. Блины с разнообразными начинками от "Избушка" - это произведение искусства шеф-повара, который подходит к процессу креативно и с душой.

Что попробовать: блин-бургер (220 рублей), блин "Итальяно" (155 рублей). Указаны цены в "Контакте", на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @blinnaya_izbushka.



MARYAM (г. Казань)

На open food market кондитерская "MARYAM" подготовит для вас пирожные: Павлова, эклеры, капкейки, трайфлы, безе куки и многое другое. Всегда красивые, фотогеничные и в меру сладкие.

Что пробовать: капкейки с лёгким сливочно-сырным кремом (100 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @ksmaryam.



Гирос (г. Казань)

Если вам кажется, что шаурма - это верх всего межгалактического стритфуда, то вас ждет великое множество прекрасных и вкусных открытий. Гирос - это почти как шаурма, только с большим количеством нюансов. Главным из них является то, что гирос одет в питу, а не лаваш. Это значительно добавляет блюду в сытности и сочности, а традиционное добавление жареной картошки превращает гирос в полноценный комбо-обед, о котором можно только мечтать.



Чтобы окончательно влюбиться в это блюдо можно взять к нему кофе фраппе или любимый всеми морс.

Что пробовать: гирос из курицы (265 рублей). На фестивале цена может немного отличаться.



FructAzia (г. Казань)



Это не только фрукты, как вы могли бы подумать. А например, слоистые смузи и фреши, в которых содержится несколько вкусов сразу, где каждый слой открывается по-новому! А также, легендарные лавы. Нет, нет, они не связаны с вулканами, но определённо вызывают интерес. Поэтому стоит один раз попробовать, чем увидеть или прочитать!

Что пробовать: пастила (275 рублей), варенье из сосновых шишек (378 рублей). Указана цена в инстаграм, на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @fructazia.



Рубаи (г. Казань)

Фишкой фудкорта станет традиционный плов. А самое главное в плове - Рис! Для приготовления хорошего плова, особенно ферганского (традиционный узбекский плов с бараниной), пригодны лишь определённые сорта риса. Особенно ценится сорт "девзира" - рис красно-бурого цвета, выращиваемый преимущественно в Ферганской долине. Результат стоит потраченных усилий - однажды попробовав настоящий Ферганский плов из «девзиры», Вы надолго запомните его головокружительный аромат и особый вкус.

Что пробовать: шашлык "Рубаи" (90 рублей), плов по-фергански (400 рублей). Указана цена, как на сайте, на фестивале может немного измениться.

Сайт: rubai-restoran.ru

Кондитерская Бисквит (г. Казань)

Кондитерская предлагает бисквиты в бокалах (грушевая, морковная и шоколадные начинки), безе с апельсином, печенье буше, кленовый пирог, а также фирменный торт Достоевского. Символично названию улицы, где находится сама кондитерская, мы предлагаем любимый десерт писателя, в основе которого красное песочное тесто и взбитые сливки. Все изделия сделаны домашним теплом и любовью. Будь то нежный хрустящий круассан или невероятно сытный киш.

Что пробовать: эклеры (80 рублей), тирамису (70 рубелей). Указана цена в соцсетях, на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @biscuit_kazan.



TOPDOG (г. Казань)

Основатели готвоят сочные мясные сосиски в нежной булочке или хрустящем багете с разнообразными соусами. Используют сосиски без усилителей вкуса, химических красителей и сои. Поставщик сосисок - татарстанская ферма близ острова Свияжск. В сосисках используется 100% натуральное мясо.

Что пробовать: датский хотдог (79/109 рублей), французский хотдог (79/109 рублей). Указана цена в соцсетях, на фестивале может немного измениться.

Инстаграм: @topdog_kzn.

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 17 мая 2017, 09:44Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое