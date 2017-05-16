Интерьер дня: квартира в Казани с панорамной столовой, стеной почета и тренажерным залом
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О том, как создавался интерьер квартиры, рассказал дизайнер Фарид Шавалеев
- Большая квартира площадью 200 квадратных метров расположена в центре Казани. Хозяева - молодая и амбициозная супружеская пара. Хозяин квартиры, известный чемпион по велоспорту, по его желанию мы сделали в квартире тренажерный зал. В целом, интерьер квартиры выполнен в стиле современной классики. Что касается зонирования пространства в интерьере квартиры в современной классике, то тут необходимо отказаться от большого количества маленьких комнат и создать одно большое помещение, что мы и сделали, объединив гостиную, обеденную и столовую зоны.
В квартире подчеркнули большие пространства, объединив коридор, гостиную и кухню. Во входной зоне разместили камин и кресла, а стену стилизовали под кирпичную кладку. Помимо выполнения эстетической функции, камин является также тем теплым домашним очагом, который способен не только обогреть пространство, но и собрать вокруг себя всю семью. Ведь так приятно проводить время с родными и близкими за беседой и чашкой хорошего чая и смотреть на живой огонь у себя дома.
Напротив камина организовали стену почета с кубками, медалями и фотографиями с соревнований, в которых принимал участие хозяин квартиры.
Также по просьбе хозяина, в квартире сделали спортивную комнату для того, чтобы он постоянно был в тонусе.
Современная классика предполагает приглушенные тона, гостиная, как и квартира в целом оформлена в кремовой гамме цветов. Яркими акцентами здесь являются вкрапления насыщенного шоколадного в виде настенных шкафов и консоли за телевизором. Также разбавляют интерьер бордовые кресла. Классическая люстра представлена в необычном исполнении - черном стекле, что добавляет ей современности.
Гостиную от кухонной зоны разделяет барная стойка. Столешница сделана из белого камня, а обивка стульев повторяет цветовую гамму кресел в гостиной.
Как и прочие комнаты дома, кухня в духе современной классики берет все самое лучшее от разных стилей -это смешение традиционных поверхностей из дерева и камня с блестящей нержавеющей сталью, а также встроенная бытовая техника минималистического дизайна.
Панорамное остекление обеденной зоны с видом на лес усиливает ощущение простора. Панорамное остекление обеденной зоны с видом на лес усиливает ощущение свободы. Ярким акцентом здесь является мягкая зона бордового цвета по периметру комнаты. Стяжка сидений, известная также как «эффект капитоне», добавляет диванной зоне яркости и фактурности.
Балкон утеплили и сделали из него небольшую зону отдыха. На стеллаже можно разместить вещи, а стена с зеленью служит акцентом и добавляет свежести.
Детская выполнена в персиковых тонах, здесь, как и в зоне гостиной установили люстру из черного стекла. На стенах разместили детские фотографии.
Также по желанию хозяев квартиры, из одной комнаты сделали светлую, просторную гардеробную.
Ванная сделана из бежевого камня с вкраплениями кофейного. Здесь удалось совместить и стеклянную душевую кабину и ванну. Интерьер не перегружен дизайнерскими деталями, выдержан в стиле минимализма.
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Автор: Светлана Михайлова
, 16 мая 2017, 09:32
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