Фестиваль воздушных змеев: хендмейд «орлы» и красочные «корабли» в небе от казанских семей

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Как прошел фестиваль воздушных змеев у Центра семьи "Казан"

Сегодня, 14 мая у Центра семьи "Казан" проходил городской фестиваль воздушных змеев. Организаторы устроили для казанцев красочный фестиваль, несмотря на погоду. Горожан ждали обучающие мастер-классы по созданию и технике запуска змеев, показательные выступления, конкурсы воздушных змеев среди любителей и призы победителям. Основными участниками стали родители и дети. Причем больше всего запускали змеев дети, а родители только направляли.



Ветер на мероприятии оказался не помехой, а, наоборот, одним из лучших друзей. Летательные аппараты самых разных форм и конструкций то и дело взлетали по всей площадке центра. Казанцев собралось очень много, не менее 1000 человек. Кто-то участвовал в конкурсе, кто-то пришел запечатлеть событие, а кто-то - даже организовал пикник.



КРИСТИНА КОНВЕГО,

ОГРАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ "ФЛИКСОНАЗЕ"

- Наша компания проводит подобный фестиваль в первый раз. Это наш пилотный проект, и мы надеемся на его успех. В будущем хочется проводить подобные фестивали во всех городах России. Пока его участниками оказались жители Казани, и посетило мероприятие не менее 1000 человек. Вход был бесплатным.

Каждый желающий мог создать своего воздушного змея и участвовать в конкурсе на лучшую работу. Мы предоставили для создания змеев все необходимые детали. Победитель получит памятные призы от бренда "Фликсоназе", и один из самых желаемых призов - гамак.



СТАНИСЛАВ КОЛБИНЦЕВ, ТУРИСТ

- Я приехал из Москвы и представляю здесь кайт-клуб, которым занимаюсь около 15 лет. Это не основная моя деятельность, я работаю в издательском доме, а воздушные змеи скорее мое хобби. На фестивале отвечаю за воздушную тематику. Продемонстрировал не профессиональные трюки, а скорее направленную на зрелищность, поэтому к змею был прицеплен хвост.



Овладеть навыками управления змеем достаточно сложно, все зависит из чего он сделан. Как правило, новички покупают дешевые. Которые скорее всего выполнены из некачественного материала, поэтому с ними не получится выполнить сложные маневры. Змей, которям я управлял - профессиональный, он стоит порядка 300 евро. В зависимости от конструкции цены на змеев начинаются от 250 до 500 евро. Если посчитать сколько я всего потратил на змеев, то думаю, это ни один автомобиль!



Во всем мире подобные фестивали очень популярны, Россия в этом плане пока отстает. К примеру, ежегодно в марте во Франции проводят подобный фестиваль и там на него собираются миллионы гостей, при том что в марте у океана еще холодно и считается, что это не туристический сезон!

ДМИТРИЙ И ЕГО СЫН ИВАН

- Несмотря на то, что в прошлые года в Казани уже проходили подобные фестивали, мы участвуем в первый раз. В прошлом году купили змея "Орла" на "Алиэкспресс" и ждали хорошей погоды и удобного случая. Рады, что сегодня погода оказалась ветренной и солнечной. А еще, что сегодня теплее, чем в прошлые выходные. Надеемся на победу!





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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 14 мая 2017, 20:37Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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