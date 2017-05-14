7 авто-маршрутов на лето от ProKazan.ru: от «казанского Крыма» до стильного пляжа в Арске

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Сотрудники редакции о том, куда можно поехать на выходных в Татарстане помимо Свияжска и Болгара, а также соседнего города, где живут родственники

Список живописных мест в Татарстане, куда можно отправиться на машине с семьей и получить впечатления на все лето.

1. НАБЕРЕЖНАЯ В НИЖНЕКАМСКЕ



- В Нижнекамске прошлым летом открыли набережную, которая просто кардинально отличается от того, что было. Заброшенное место переделали в обновленное красивое пространство. Положили брусчатку, поставили цветные деревянные лавочки и красивые перегородки. На набережной есть родник "Золотой ключ", раньше он был страшным и старым, его тоже переделали! И как только на свадьбах пары умудрялись там проводить фотосессии.

По пути на набережную расположен обновленный парк "Солнечный", он понравится и яркой площадкой, и зоной для ворк-аута. Также можно постетить новый парк "Семья", там расположен фонтан, похожий на тот, что действует в парке Горького в Казани, и много зелени, характерной для Нижнекамска!



Расстояние: 242 километра, на машине ехать 3 часа 19 минут.

Стоимость: на автобусе около 500 рублей.

Как проехать: выезжайте из Казани по улице Мамадышский Тракт в направлении Набережных Челнов на трассу М7. Сверните на съезд в сторону Нижнекамска.

2. ПОСЕЛОК КЫРЛАЙ И НАБЕРЕЖНАЯ В АРСКЕ



- Я очень люблю гулять в поселке Кырлай Арского района, где жил и творил татарский поэт Габдулла Тукай. Это место с национальным колоритом: деревянными избами, мечетью, старинным парком и прудом, на берегу которого расположен музей Тукая. Эта деревня находится чуть дальше Арска на речке Ия. От Казани ехать на автомобиле чуть более 80 километров, также туда можно доехать и на автобусе от Арска.

А еще в прошлом году в Арске открылась новая набережная "Казан су". Вокруг озера сделали прогулочную дорожку из деревянного настила, пляж с лежаками и качелями, и живописную смотровую площадку для фотосессий. У озера появился галечный пляж, отдыхая там, кажется, будто ты находишься на море. Несмотря на то, что это небольшой город, зона отдыха ни чуть не хуже казанских парков. Поэтому, если вы хотите отдохнуть от городской суеты, поездка в Арск - идеальный вариант.

Расстояние: 68 километров, на машине ехать 1 час 15 минут. Стоимость: на автобусе около 150 рублей. Как проехать: выезжайте из Казани по улице Мамадышский Тракт в направлении Набережных Челнов на трассу М7. Поверните направо на съезд в сторону Малмыжа. На развилке держитесь левее, следуйте по знакам на Пермь и выезжайте на трассу E22/Р242.

3. ПЛЯЖ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ

- Я ездила в Альметьевск к друзьям в прошлом году. Конечно, новый пляж было не узнать. А кто был ранее, поймет, о чем я. Теперь это одно из самых посещаемых мест в городе. На берегу лежит белоснежный песок, который очень похож на заграничный (говорят, его привезли из Египта). Мы гуляли по нему босиком и радовались как дети! Песок мягкий и прозрачный, будто кварцевый.

Есть маленький бассейн для детей, огромный скалодром с автоматическим спуском, канатный городок и красивый деревянный пирс со столиками. Еще отмечу светящуюся брусчатку. Ночью ты гуляешь по дорожке, а брусчатка освещает путь, как взлетная полоса для самолетов. Есть качели для детей, площадка для паркура. Единственное, чего мало, это хороших кафе. По-моему их не больше двух.

Помимо пляжа можно посетить театр и площадь "Нефтьче", где проходят концерты. Например, в прошлом году на день города туда приезжала Земфира.

Расстояние: 264 километров, на машине ехать 3 часа 40 минут. Стоимость: на автобусе 400 рублей. Как проехать: выезжаете с улицы Оренбургский тракт на съезд в сторону Чистополя. Двигайтесь по трассе Р239. На первом круге сверните на 2-й съезд, на втором - на 1-й съезд. 4. ГОРА ЛОБАЧ В КАМСКОМ УСТЬЕ

- Я был в шоке от всего происходящего! В чем шок. В Казани достаточно много классных, но ультрапосещаемых мест, таких как: Свияжск, берега Волги, Верхний Услон. И я был удивлен, когда узнал, что малое число казанцев бывает в Камском Устье, о котором много слышали.

Место уникально. Ощущение, что нашел свой "казанский Крым". Не река, а море. Не пляж, а турецкий берег. И огромные скалы, какк-будто ты едешь по южному побережью Крыма. Представляете себе скалы Ласточкиного гнезда? Вот там также. И, конечно же, впечатляют пещеры. А еще там живут дикие животные, когда я приехал туда в первый раз, машина остановлась ненадолго, и в 10 метрах от нас пробежал лось.

Высота гор - 350 метров! Надо изучить гору Лобач. Люди оттуда спрыгивают с тарзанки в сторону Камы и не боятся. Чтобы подниматься на горы нужно быть в хорошей физической форме. Конечно, ощущения сильные. Ты поднялся на огромную высоту, а площадка, на которой ты стоишь всего 2х2 метра. Когда ты там, этого не чувствуешь, а потом, спустившись, понимаешь риск. Мне долго снились сны с подобным видом бесконечной Камы.

Лучше всего туда ехать с ночевкой. И закатом полюбоваться, и искупаться утром, и совершить вылазку. Там много места, для того, чтобы поставить палатку.



Расстояние: 109 километров, на машине ехать 1 час 30 минут. Стоимость: на автобусе 160 рублей. Как проехать: выезжайте из Казани через Горьковское шоссе в направлении Ульяновска на трассу М7. Направляйтесь по съезду в сторону Р241 и продолжайте движение по Р241.

5. СВЯТОЙ КЛЮЧ В БИЛЯРСКЕ







- Я рекомендую место потому, что, во-первых, Билярск стоит на месте древней столицы Волжской Булгарии. Там есть разрушенные архитектурные элементы времен расцвета Булгарии. Во вторых, в окрестностях села находится родник с целебной водой, являющийся святым местом поклонения. Это Святой ключ в живописном лесу рядом с древней горой Хужалар-тавы (Гора-Хозяин). С родником связано множество легенд, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и местные жители.

Почему-то в Болгар много кто ездит, а в Билярск почему-то мало. Видимо казанцы не слышали о красивом природном заповедном месте. Там такая природа! Гора, Лес, родник. Кстати, для комфортного отдыха рядом с Святым ключом находятся беседки, место для разведения костра и разделочная, а также мангалы, котлы и многое другое.



Расстояние: 153 километра, на машине ехать 2 часа 14 минут.

Стоимость: на автобусе 300 рублей.

Как проехать: выезжайте из Казани по улице Мамадышский Тракт в направлении Набережных Челнов на трассу М7. Плавно поверните направо на съезд в сторону Р239. Потом поверните налево на съезд в сторону Чистополя. 6. ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ - В Челнах стоит посмотреть на на реконструировали набережную Тукая, которую открыли в сентябре. Ранее в этом районе города толком негде было погулять, приходилось всегда ехать в центр. Теперь там очень красивая набережная с отдельной велосипедной дорожкой. До этого она была только в центре города. Так же появились качели и скамейки необычной формы, а также сухой фонтан. Говорят, под мостом будут проходить выставки работ учеников колледжа искусств, разве не круто? Так что теперь, бывая в Челнах, можно прогуляться не только по центру, и это здорово. Кстати, то, что набережная названа в честь татарского писателя, отражают современные детали. Например, современные изображения Шурале и Су анасы, которые появились на подпорной стене и их отлично видно с пляжа. На большой смотровой площадке возле мечети уложили брусчатку, установили ограждение и организовали небольшие выступающие балконы с видом на реку Мелекеска. В будущем здесь появится смотровая площадка и лодочная пристань.

Расстояние: 241 км, на машине ехать 3 часа 28 минут. Стоимость: на автобусе 450 рублей. Как проехать: выезжайте из Казани по улице Мамадышский Тракт в направлении Набережных Челнов на трассу М7, заехав в город, нужно развернуться на мосту и ехать в сторону города, а там вы прямо-таки "уткнетесь" в набережную. 7. НАБЕРЕЖНАЯ В ЛАИШЕВО



- В Лаишево находится дача, доставшаяся от прадеда. Причем она находится чуть ли не в центре города! Рядом есть красивая церковь и реконструированная два года назад набережная. По выходным летом она напоминает Сочи: вокруг гуляют люди, готовят шашлык, рыбу, устраивают дискотеки. И все в 60 километрах от Казани.

Еще по дороге на набережную есть красивая центральная аллея, которая параллельна к набережной Камы.

Однозначно купаться в Каме намного приятнее, чем на Волге или Казанке. Вас ждет чистая вода, отсутсвие видимости другого берега и красивые виды. Единственный минус, на Каме неглубокий берег, и приходится далеко уходить, чтобы поплавать.











Расстояние: 66 километров, на машине ехать около часа.

Стоимость: на автобусе от 100 рублей.

Как проехать: выезжаете с улицы Оренбургский тракт на съезд в сторону Чистополя. Двигайтесь по трассе Р239.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 14 мая 2017, 11:11Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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