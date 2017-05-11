Новое место: гриль-бар с крабс-бургером, стридфудом из рыбы и цветными креветками в Казани

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В мае бренд Chef Lobster запустил сразу два новых проекта: магазин морепродуктов в ТЦ "Савиново" и гриль-бар на летнем фуд-корте в МЕГЕ. Основатели предлагают приобрести камчатского краба, лобстеров, устриц и многое другое, чего вы больше не найдёте нигде в Казани.
Мансур Нуриев и Александр Горошников, основатели Chef Lobster
- Chef Lobster - магазин морских деликатесов, с которым казанцы успели познакомиться по первому проекту на улице Ершова. На открытие нового места, гриль-бара, вдохновили сами горожане, которые хотели покупать не только свежие в сыром виде, но и приготовленные морепродукты.
Задача бара - помочь клиентам научиться готовить морепродукты. За прилавками стоят повара, которые подсказывают как и что готовить, на какое событие лучше подобрать то или иное блюдо.
На фото: камчатский краб.
ИДЕЯ
Морепродукты в центральной части России считались недосягаемыми. Люди посещали южные страны: Испанию, Португалию, Таиланд, чтобы попробовать их хотя бы один-два раза в год. Сегодня мы решили изменить представление и привезти казанцам рыбу, мидии и креветки максимально свежими и по приятной цене.
НАЗВАНИЕ
Название Chef Lobster отражает лидирующую позицию магазина по морским деликатесам и рыбе. "Шеф" - подчеркивает отношение к поварскому делу, а "Лобстер" - ассоциация с зарекомендовавшим себя мощным и дорогим ракообразным. Что подходит нам, так как мы зарекомендовали себя, как магазин middle, upper middle (среднего, выше среднего) уровня.
МЕСТО
В оформлении гриль-бара дизайнеры сделали акцент на натуральных материалах, органично вписав оформление в общий проект фуд-корта МЕГИ. Канаты, флажки, дерево в хорошем смысле напоминают прибрежное заведение со свежей рыбой и свежими устрицами.
- Крабс-бургер, 590 рублей
- Филе-бургер, 290 рублей
- Ролл с креветками, 350 рублей
- Гриль Сибас, 450 рублей
- Гриль Дорадо, 450 рублей
- Креветка розенберга, 1200 рублей.
Здесь не делают заготовок, все блюда готовятся непосредственно перед подачей. Морепродукты и рыбу готовят в двух видах: на пару или на гриле, по желанию гостя. Каждое блюдо готовится в течение 5-7 минут.
На фото: бургер с щукой.
Запивать блюда предлагают крафтовым пивом и прохладительными напитками.
На фото: ролл с креветками, 350 рублей.
В магазинах проходят мастер-классы по приготовлению блюд: том-ям, паэльи и других. Мы хотим сделать их традиционными и проводить на площадке рядом с гриль-баром.
Также летом, в сезон шашлыков и загородного отдыха, будет действовать спецпредложение: сибас, дорадо и лосось в маринаде для гриля. Удобно, очищенная рыба в вакуумной упаковке не требует усилий, просто берете ее на природу и раскладываете на решетке.
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