Новое место: гриль-бар с крабс-бургером, стридфудом из рыбы и цветными креветками в Казани

16+ Фото: Юля Ирзина

Фокус на новом гриль-баре Chef Lobster с вкусными и простыми в приготовлении морепродуктами



В мае бренд Chef Lobster запустил сразу два новых проекта: магазин морепродуктов в ТЦ "Савиново" и гриль-бар на летнем фуд-корте в МЕГЕ. Основатели предлагают приобрести камчатского краба, лобстеров, устриц и многое другое, чего вы больше не найдёте нигде в Казани.



Мансур Нуриев и Александр Горошников, основатели Chef Lobster

- Chef Lobster - магазин морских деликатесов, с которым казанцы успели познакомиться по первому проекту на улице Ершова. На открытие нового места, гриль-бара, вдохновили сами горожане, которые хотели покупать не только свежие в сыром виде, но и приготовленные морепродукты.

Задача бара - помочь клиентам научиться готовить морепродукты. За прилавками стоят повара, которые подсказывают как и что готовить, на какое событие лучше подобрать то или иное блюдо.



Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/339656

На фото: камчатский краб.

ИДЕЯ

Морепродукты в центральной части России считались недосягаемыми. Люди посещали южные страны: Испанию, Португалию, Таиланд, чтобы попробовать их хотя бы один-два раза в год. Сегодня мы решили изменить представление и привезти казанцам рыбу, мидии и креветки максимально свежими и по приятной цене.



НАЗВАНИЕ

Название Chef Lobster отражает лидирующую позицию магазина по морским деликатесам и рыбе. "Шеф" - подчеркивает отношение к поварскому делу, а "Лобстер" - ассоциация с зарекомендовавшим себя мощным и дорогим ракообразным. Что подходит нам, так как мы зарекомендовали себя, как магазин middle, upper middle (среднего, выше среднего) уровня.

МЕСТО

В оформлении гриль-бара дизайнеры сделали акцент на натуральных материалах, органично вписав оформление в общий проект фуд-корта МЕГИ. Канаты, флажки, дерево в хорошем смысле напоминают прибрежное заведение со свежей рыбой и свежими устрицами.

МЕНЮ Мы привозим продукцию из Турции, Испании, Португалии и Сейшельских Островов. Меню магазинов внушительное: красная и черная икра, осьминоги, устрицы. А также снеппер, групер, летучая рыба, креветка розенберга. И это далеко не полный список экзотики, появившейся в Казани. Конечно, делаем акцент на импортозамещение. Россия очень богата дарами моря: морской гребешок, камчатский краб, рыба! Их необходимо привозить в наши широты. На фото: креветка розенберга. Весьма необычная по внешнему виду!

Гриль-бар рядом с МЕГОЙ - тестовый проект, поэтому первые недели после открытия в меню будут преимущественно простые позиции: лосось, дорадо, сибас. Также поддерживаем тренд на бургеры и предлагаем необычные варианты: крабс-бургер (бургер с камчастким крабом), пайк-бургер (с щукой) и другие. К началу лета здесь появятся более сложные сочетания.



На фото: крабс-бургер.



Что пробовать:

- Крабс-бургер, 590 рублей - Филе-бургер, 290 рублей - Ролл с креветками, 350 рублей - Гриль Сибас, 450 рублей - Гриль Дорадо, 450 рублей - Креветка розенберга, 1200 рублей. Здесь не делают заготовок, все блюда готовятся непосредственно перед подачей. Морепродукты и рыбу готовят в двух видах: на пару или на гриле, по желанию гостя. Каждое блюдо готовится в течение 5-7 минут.

На фото: бургер с щукой. Запивать блюда предлагают крафтовым пивом и прохладительными напитками.

На фото: ролл с креветками, 350 рублей. В магазинах проходят мастер-классы по приготовлению блюд: том-ям, паэльи и других. Мы хотим сделать их традиционными и проводить на площадке рядом с гриль-баром. Также летом, в сезон шашлыков и загородного отдыха, будет действовать спецпредложение: сибас, дорадо и лосось в маринаде для гриля. Удобно, очищенная рыба в вакуумной упаковке не требует усилий, просто берете ее на природу и раскладываете на решетке.





В планах организация службы доставки морепродуктов в готовом виде, а также получение алкогольной лицензии. Кроме того, участие на гастрономических фестивалях и добавление различных фишек в меню. В будущем мы планируем развивать два концепта: открытие точек с блюдами из морепродуктов в торговых центрах и классический гриль-бар в отдельном помещении.



Гриль-бар и магазины Chef Lobster



Гриль-бар - фуд-корт перед МЕГОЙ, магазины - Н.Ершова, 8, Х.Ямашева, 93.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 11 мая 2017, 21:13Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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