Гид по летнему фестивалю в МЕГЕ: что пробовать на фудкорте и как выглядит новая терраса

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Обзор новой террасы МЕГИ и фестиваля "В одной тарелке", который будет работать все лето

На летнее время фудкорт МЕГИ превратится в открытую ресторанную площадку перед торговым центром, на которой будет проходить фестиваль еды "В одной тарелке". Посетителей ждут развлечения, кулинарные мастер-классы, живая музыка, танцы, специальная детская программа и еще множество сюрпризов: кулинарная битва, запуск воздушных змеев и музыкально-кулинарный флешмоб.



На площади в 1700 м2 появится 12 фуд-киосков, уютные зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, специальная сцена для мероприятий и стильный арт-объект. Площадка будет работать с 10 утра и до 11 вечера, как и основной торговый центр в летнее время.

На фестивале можно будет попробовать блюда шведской, бельгийской и татарской кухни, морепродукты на гриле, панини и бейглы, а также разнообразные десерты и мороженое. Для поклонников здорового образа жизни будет представлено легкое фитнес-меню из сезонных продуктов, а также свежевыжатые соки и смузи.

Мы решили сделать сделать подробный обзор заведений летнего фестиваля "В одной тарелке", рассказать, какие точки будут, и сколько будут стоить блюда.



ТЕРРАСА РЕСТОРАНА ИКЕА

Специально для фестиваля еды ИКЕА запустила проект "Место есть по-шведски". На отдельной стилизованной террасе посетители смогут попробовать блюда ресторана ИКЕА и бистро. На террасе можно не только перекусить, но и посетить мастер-классы или фестивали. 24-25 июня пройдет шведский праздник Met Summer, который отмечается всей семьей. Еще один фестиваль пройдет во второй половине августа - праздник раков. Здесь также расположена шведская кухня с оборудованием и магазин товаров для отдыха и пикника.

Что пробовать:

- Ролл с тунцом, 79 рублей

- Картофель фри (приготовлена из органических продуктов и является безопасной для здоровья), 39 рублей

- Фрикадельки, 8 штук, 69 рублей

- Кофе, 39 рублей

- Брауни, 29 рублей

- Пшеничная лепешка, 29 рублей.



CHEF LOBSTER

Сеть магазинов "Шеф лобстер" открыло рядом с МЕГОЙ первый гриль-бар морепродуктов. Основатели предлагают ассортимент самой свежей продукции, доставленной на прилавки прямиком с морских глубин. На ваших глазах деликатесы приготовят опытные повара, которые с удовольствием помогут с выбором и с удовольствием подскажут, как это готовить блюда у себя дома. У них вы можете приобрести камчатского краба, лобстеров, устрицы и многое другое, чего вы больше не найдёте нигде в Казани.



Что пробовать:

- Крабс-бургер, 590 рублей

- Филе-бругер, 290 рублей

- Ролл с креветками, 350 рублей

- Гриль Сибас, 450 рублей

- Гриль Дорадо, 450 рублей

- Креветка Розенберга (полуфабрикат), 1200 рублей.



SABLON

Место предлагает вега-бургеры, сырные супы, бургеры и вкуснейшие брюссельские вафли. Вас ждет большое количество необычных закусок и сетов: от жаренного камамбера до сета с бургерами.



Что пробовать:

- Вега-бургер, 130 рублей

- Бургер с индейкой, 210 рублей

- Сырный суп с мидиями, 250 рублей

- Брюссельские вафли с наполнителями, 120 рублей

- Бургер "Кидс", 140 рублей

- Сыр "Моцарелла" в панировке, 160 рублей.



ВЯТСКИЙ КВАС

В этой точке на фудкорте предалагают разливной квас, лимонады и газировку. Фишкой стал их фирменный горячий квас, который по вкусу напоминает глинтвейн и согреет в холодную погоду.

Что пробовать:

- Разливной квас - 0,2 л, 25 рублей

- Разливной квас - 0,5 л, 50 рублей

- Разливной квас - 1,5 л, 70 рублей

- Горячий квас - 1,5 л, 85 рублей

- Лимонад - 0,5 л, 50 рублей.

URBANIKA

Фудкорт предлагает стритфуд еду (вегетарианская, азиатская, европейская), лимонады и чаи в красивых бутылочках, сэндвичи и очень фотогеничные и красивые десерты в пластиковой круглой упаковке. Здесь есть и чизкейки с клубникой и голубикой, и салат из домашнего сыра, зелени, граната и орехового соуса, и клаб-сэндвичи.

Что пробовать:

- Салат из свежего щавеля, домашней рикотты, меда и орехов, 169 рублей

- Гранола, 149 рублей

- Тирамису с ягодами, 149 рублей

- Чизкейк с клубникой и голубикой, 159 рублей

- Клаб-сэндвич с домашней ветчиной, индейкой и соусом "Айоли", 139 рублей

- Вегетарианский сэндвич с печеными овощами, 149 рублей

- Азиатский салат с уткой, проростками бобовых и соусом пон-зу, 149 рублей.



BASKIN ROBBINS

Долгоиграющая сеть кафе-мороженое и лидер по разнообразию сортов также представлен на фестивале. Мороженое "Баскин Роббинс" изготавливается на основе натуральных сливок высокго качества и других ингредиентов, отобранных специалистами компании по всему миру. Как и в ТЦ представлены: мороженое в стаканчиках и рожках, топпинги, десерты на основе мороженого, коктейли и напитки.

Что пробовать:

- Шарики в стаканчике: один - 130 рублей, два - 250 рублей, три - 360 рублей

- Шарики в маленьком рожке: один - 135 рублей

- Шарики в большом рожке: один - 145 рублей, два - 260 рублей, три - 370 рублей

- Сандей в стаканчике - один - 160 рублей

- Молочный коктейль с ванильным мороженым и сиропом - 99 рублей.

"ПАНИ РИТА"

Готовая еда с собой по демократичным ценам от авторов проекта "Рита в ритме". Место с быстрым обслуживанием и готовыми и полезными продуктами (овощами на пару, салатами). В меню вы встретите панини со всевозможными начинками, салаты, эклеры, маффины и фреши.



Что пробовать:

- Фреш-салат с апельсинами в медово-имбирном соусе, 130 рублей

- Панини с курицей, 110 рублей

- Панини с лососем, 120 рублей

- Шоколадно-банановый панини, 90 рублей

- Десерт "Павлова", 110 рублей

- Круассан с марципаном, 50 рублей.



LOVELY ВАФЛИ

Место предалагет необычные гонконгские вафли (десерт из вафельки необычной пузырчатой формы) с разнообразными начинками. На своей исторической родине, в Гонконге, их называют яичными вафлями. Название такое вовсе не потому, что они полностью из яиц, а из-за их необычной формы, напоминающей мелкие перепелиные яйца, а в переводе их название звучит примерно как "маленькие куриные яйца" или "яйца маленьких кур". В наличии вафли двух типов: ванильные и шоколадные.



Что пробовать:

Блюдо - конструктор, который состоит из вафли, начинки, наполнителя и топпинга.

- Вафли - 69 рублей

- Добавка - начинка (шоколад, m&m's, банан и другие), 35 рублей

- Наполнитель (сливки+киви, шоколадная паста, мороженое и другие), 48 рублей

- Топпинг (вишневый, лесные ягоды, мед и другие), 15-20 рублей.



ORGANIC FIT

Проект с детокс-продукцией и органической едой от ресторана "Фиолет". Сервис ресторана предлагает блюда правильного питания и сэндвичи всем, кто ведёт активный образ жизни, заботится о здоровье, следит за собой или хочет похудеть. В компании также действуют 3 вида детокс-программ: для начинающих (фруктовая), для тех, кто уже проходил детокс-программу, детоксикации из 5 видов.



Что пробовать:

- Сэндвич и горячий чай, 129 рублей

- Сырники и чай, 119 рублей

- Сэндвич и капучино, 139 рублей

- Сэндвич, 99 рублей

- Горячий бульон, 39 рублей

- Детокс программа из 8 соков, 1600 рублей.



MY BOX

Компания MYBOX - это крупная федеральная сеть суши-маркетов и вок-кафе, специализирующаяся на японской и паназиатской кухне. Основатели разместили перед МЕГОЙ настоящий фудтрек и предлагает своим клиентам не просто вкусные, но и по-настоящему полезные и экологически чистые блюда: воки,суши и роллы.

Что пробовать:

- Ролл с лососем, 99 рублей

- Ролл "Филадельфия" с угрем, 225 рублей

- Вок с говядиной в кисло-сладком соусе, 225 рублей

- Сет Инь-Янь из 21 ролла и суши, 355 рублей.



"БАХЕТЛЕ"

Сеть гипермаркетов представила на фукорте тредиционную выпечку и десерты. К ним предлагаются напитки: газированная вода, чай и кофе. Для тех, кто привык есть домашнюю еду и национальные блюда, придется по-вкусу!

Что пробовать:

- Губадия с кортом, 69 рублей

- Кыстыбый с картофелем, 19 рублей

- Самса с квартофелем, 69 рублей

- Сочни с творогом, 41 рубль

- Элеш с курицей, 79 рублей.



Пару слов об основном фудкорте МЕГИ внутри торгового центра. Известно, что первый уровень фудкорта будет готов к концу августа, а второй уровень будет готов концу декабря 2017 года. Возможно, одним из участников фудкотра станет кофейня Starbucks.



Летний фестиваль "В одной тарелке"

Проспект Победы, 141

Режим работы совпадает с режимом работы ТЦ "МЕГА"

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 10 мая 2017, 17:18Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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