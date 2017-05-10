Гид по летнему фестивалю в МЕГЕ: что пробовать на фудкорте и как выглядит новая терраса

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Путешествия
На летнее время фудкорт МЕГИ превратится в открытую ресторанную площадку перед торговым центром, на которой будет проходить фестиваль еды "В одной тарелке". Посетителей ждут развлечения, кулинарные мастер-классы, живая музыка, танцы, специальная детская программа и еще множество сюрпризов: кулинарная битва, запуск воздушных змеев и музыкально-кулинарный флешмоб.
На площади в 1700 м2 появится 12 фуд-киосков, уютные зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, специальная сцена для мероприятий и стильный арт-объект. Площадка будет работать с 10 утра и до 11 вечера, как и основной торговый центр в летнее время.
На фестивале можно будет попробовать блюда шведской, бельгийской и татарской кухни, морепродукты на гриле, панини и бейглы, а также разнообразные десерты и мороженое. Для поклонников здорового образа жизни будет представлено легкое фитнес-меню из сезонных продуктов, а также свежевыжатые соки и смузи.
Мы решили сделать сделать подробный обзор заведений летнего фестиваля "В одной тарелке", рассказать, какие точки будут, и сколько будут стоить блюда.
ТЕРРАСА РЕСТОРАНА ИКЕА
Специально для фестиваля еды ИКЕА запустила проект "Место есть по-шведски". На отдельной стилизованной террасе посетители смогут попробовать блюда ресторана ИКЕА и бистро. На террасе можно не только перекусить, но и посетить мастер-классы или фестивали. 24-25 июня пройдет шведский праздник Met Summer, который отмечается всей семьей. Еще один фестиваль пройдет во второй половине августа - праздник раков. Здесь также расположена шведская кухня с оборудованием и магазин товаров для отдыха и пикника.
Что пробовать:
- Ролл с тунцом, 79 рублей
- Картофель фри (приготовлена из органических продуктов и является безопасной для здоровья), 39 рублей
- Фрикадельки, 8 штук, 69 рублей
- Кофе, 39 рублей
- Брауни, 29 рублей
- Пшеничная лепешка, 29 рублей.
CHEF LOBSTER
Сеть магазинов "Шеф лобстер" открыло рядом с МЕГОЙ первый гриль-бар морепродуктов. Основатели предлагают ассортимент самой свежей продукции, доставленной на прилавки прямиком с морских глубин. На ваших глазах деликатесы приготовят опытные повара, которые с удовольствием помогут с выбором и с удовольствием подскажут, как это готовить блюда у себя дома. У них вы можете приобрести камчатского краба, лобстеров, устрицы и многое другое, чего вы больше не найдёте нигде в Казани.
Что пробовать:
- Крабс-бургер, 590 рублей
- Филе-бругер, 290 рублей
- Ролл с креветками, 350 рублей
- Гриль Сибас, 450 рублей
- Гриль Дорадо, 450 рублей
- Креветка Розенберга (полуфабрикат), 1200 рублей.
SABLON
Место предлагает вега-бургеры, сырные супы, бургеры и вкуснейшие брюссельские вафли. Вас ждет большое количество необычных закусок и сетов: от жаренного камамбера до сета с бургерами.
Что пробовать:
- Вега-бургер, 130 рублей
- Бургер с индейкой, 210 рублей
- Сырный суп с мидиями, 250 рублей
- Брюссельские вафли с наполнителями, 120 рублей
- Бургер "Кидс", 140 рублей
- Сыр "Моцарелла" в панировке, 160 рублей.
ВЯТСКИЙ КВАС
В этой точке на фудкорте предалагают разливной квас, лимонады и газировку. Фишкой стал их фирменный горячий квас, который по вкусу напоминает глинтвейн и согреет в холодную погоду.
Что пробовать:
- Разливной квас - 0,2 л, 25 рублей
- Разливной квас - 0,5 л, 50 рублей
- Разливной квас - 1,5 л, 70 рублей
- Горячий квас - 1,5 л, 85 рублей
- Лимонад - 0,5 л, 50 рублей.
URBANIKA
Фудкорт предлагает стритфуд еду (вегетарианская, азиатская, европейская), лимонады и чаи в красивых бутылочках, сэндвичи и очень фотогеничные и красивые десерты в пластиковой круглой упаковке. Здесь есть и чизкейки с клубникой и голубикой, и салат из домашнего сыра, зелени, граната и орехового соуса, и клаб-сэндвичи.
Что пробовать:
- Салат из свежего щавеля, домашней рикотты, меда и орехов, 169 рублей
- Гранола, 149 рублей
- Тирамису с ягодами, 149 рублей
- Чизкейк с клубникой и голубикой, 159 рублей
- Клаб-сэндвич с домашней ветчиной, индейкой и соусом "Айоли", 139 рублей
- Вегетарианский сэндвич с печеными овощами, 149 рублей
- Азиатский салат с уткой, проростками бобовых и соусом пон-зу, 149 рублей.
BASKIN ROBBINS
Долгоиграющая сеть кафе-мороженое и лидер по разнообразию сортов также представлен на фестивале. Мороженое "Баскин Роббинс" изготавливается на основе натуральных сливок высокго качества и других ингредиентов, отобранных специалистами компании по всему миру. Как и в ТЦ представлены: мороженое в стаканчиках и рожках, топпинги, десерты на основе мороженого, коктейли и напитки.
Что пробовать:
- Шарики в стаканчике: один - 130 рублей, два - 250 рублей, три - 360 рублей
- Шарики в маленьком рожке: один - 135 рублей
- Шарики в большом рожке: один - 145 рублей, два - 260 рублей, три - 370 рублей
- Сандей в стаканчике - один - 160 рублей
- Молочный коктейль с ванильным мороженым и сиропом - 99 рублей.
"ПАНИ РИТА"
Готовая еда с собой по демократичным ценам от авторов проекта "Рита в ритме". Место с быстрым обслуживанием и готовыми и полезными продуктами (овощами на пару, салатами). В меню вы встретите панини со всевозможными начинками, салаты, эклеры, маффины и фреши.
Что пробовать:
- Фреш-салат с апельсинами в медово-имбирном соусе, 130 рублей
- Панини с курицей, 110 рублей
- Панини с лососем, 120 рублей
- Шоколадно-банановый панини, 90 рублей
- Десерт "Павлова", 110 рублей
- Круассан с марципаном, 50 рублей.
LOVELY ВАФЛИ
Место предалагет необычные гонконгские вафли (десерт из вафельки необычной пузырчатой формы) с разнообразными начинками. На своей исторической родине, в Гонконге, их называют яичными вафлями. Название такое вовсе не потому, что они полностью из яиц, а из-за их необычной формы, напоминающей мелкие перепелиные яйца, а в переводе их название звучит примерно как "маленькие куриные яйца" или "яйца маленьких кур". В наличии вафли двух типов: ванильные и шоколадные.
Что пробовать:
Блюдо - конструктор, который состоит из вафли, начинки, наполнителя и топпинга.
- Вафли - 69 рублей
- Добавка - начинка (шоколад, m&m's, банан и другие), 35 рублей
- Наполнитель (сливки+киви, шоколадная паста, мороженое и другие), 48 рублей
- Топпинг (вишневый, лесные ягоды, мед и другие), 15-20 рублей.
ORGANIC FIT
Проект с детокс-продукцией и органической едой от ресторана "Фиолет". Сервис ресторана предлагает блюда правильного питания и сэндвичи всем, кто ведёт активный образ жизни, заботится о здоровье, следит за собой или хочет похудеть. В компании также действуют 3 вида детокс-программ: для начинающих (фруктовая), для тех, кто уже проходил детокс-программу, детоксикации из 5 видов.
Что пробовать:
- Сэндвич и горячий чай, 129 рублей
- Сырники и чай, 119 рублей
- Сэндвич и капучино, 139 рублей
- Сэндвич, 99 рублей
- Горячий бульон, 39 рублей
- Детокс программа из 8 соков, 1600 рублей.
MY BOX
Компания MYBOX - это крупная федеральная сеть суши-маркетов и вок-кафе, специализирующаяся на японской и паназиатской кухне. Основатели разместили перед МЕГОЙ настоящий фудтрек и предлагает своим клиентам не просто вкусные, но и по-настоящему полезные и экологически чистые блюда: воки,суши и роллы.
Что пробовать:
- Ролл с лососем, 99 рублей
- Ролл "Филадельфия" с угрем, 225 рублей
- Вок с говядиной в кисло-сладком соусе, 225 рублей
- Сет Инь-Янь из 21 ролла и суши, 355 рублей.
"БАХЕТЛЕ"
Сеть гипермаркетов представила на фукорте тредиционную выпечку и десерты. К ним предлагаются напитки: газированная вода, чай и кофе. Для тех, кто привык есть домашнюю еду и национальные блюда, придется по-вкусу!
Что пробовать:
- Губадия с кортом, 69 рублей
- Кыстыбый с картофелем, 19 рублей
- Самса с квартофелем, 69 рублей
- Сочни с творогом, 41 рубль
- Элеш с курицей, 79 рублей.
Пару слов об основном фудкорте МЕГИ внутри торгового центра. Известно, что первый уровень фудкорта будет готов к концу августа, а второй уровень будет готов концу декабря 2017 года. Возможно, одним из участников фудкотра станет кофейня Starbucks.
Летний фестиваль "В одной тарелке"
Проспект Победы, 141
Режим работы совпадает с режимом работы ТЦ "МЕГА"
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