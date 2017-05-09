Спецпроект «Казанские веранды»: 9 террас на крышах с отличным видом на город

16+ Фото: turgai-kazan.ru

Откуда смотреть на исторический центр? Где любоваться закатом? Куда вести на первое свидание девушку? Ответ в нашей подборке!

С конца апреля в Казани начали открывать веранды кафе и ресторанов. Каждый год их становится все больше, и чтобы не запутаться (а это очень легко!), мы решили описывать места, разделив по типу (мини, парковые, на крыше). Открывает спецпроект подборка террас и веранд, расположенных на крышах города.



8 SKY TERRACE&GRILL

Это закрытая терраса на крыше с панорамным видом на исторический центр Казани. Ресторан разделен на две зоны: большая остекленная терраса с панорамным видом на старую Казань и площадка под открытым небом. Она будет работать на протяжении 9 месяцев: с апреля по декабрь.

В меню сделан акцент не только на мясо, но и на морепродукты (включая местную рыбу). К примеру, есть блюда из волжского окуня и судака. Также уникальный продукт – пастрами – мясная грудинка, которую засаливают в течение 2-4 недель, натирают специями, после коптят и затем пропаривают до готовности.

Средний чек - 1000-1500 рублей.

Улица Некрасова, 9, тел. +7(843)290-88-28, instagram.com/gastrobar8.





ROOF COCKTAIL BAR

Панорамный коктейльный бар в самом центре города. С просторной летней террасы открывается шикарный вид на центр Казани и на реку Волгу. Название бара и стиль был взят из истории здания, в 70-х годах здесь была текстильная мануфактура.

В дневное и вечернее время можно провести время за потягиванием эксклюзивных авторских коктейлей, а ночью бар устраивает громкие вечеринки, которые в дальнейшем вспоминают все. В меню американская, европейская и мексиканская кухни.

Средний чек - 1000-1500 рублей.

Улица Саид Галеева 6, 7 этаж, 251-13-11, 16:00-04:00 вс-чт, 16:00-06:00 пт-сб, www.roofbarkzn.com.





"ХАЛVА"

Lounge бар "ХАЛВА" расположен в Приволжском районе Казани. В интерьере сочетаются восточные мотивы и домашний уют. В меню от шефа подобраны блюда восточной, итальянской и японской кухни, мясо на мангале. Каждые выходные проходит шоу-программа с лучшими ведущими и топовыми DJ города и бесплатное караоке.

Интересная планировка террасы даст возможность выбрать столик по вкусу. Фишка террасы - стильные столики и сервировка. На летней террасе можно проводить выездные регистрации, свадьбы, банкеты.

Средний чек 1000 рублей

Улица Фучика, д. 64, корп. 3, телефон: 299-20-02, вс-чт 12:00-02:00, пт-сб 12:00-03:00 www.turgai-kazan.ru.





LUCIANO

Летняя терраса, расположена на крыше одноименного спа-комплекса. Прекрасное место для обеда или ужина по особому случаю с видом на улицу Баумана и Булак. Повсюду на веранде живые цветы, газон, красивые светильники и лампы. Здесь можно отдохнуть с шиком и комфортом, наслаждаясь прохладными коктейлями или блюдами летнего меню. Место также хорошо подойдет для фотосессий.

Средний чек 1500-2000 рублей.

Улица Островского, 26, телефон: 200-09-62, instagram.com/veranda___luciano.

LOUNGE BAR ZIMALETO



Иногда "Пирамиду" называют "Казанским Лувром". Согласны, что сравнение необычное. Хотя за звание центра притяжения казанцев и туристов, она тянет не только из-за дизайна и концертов поп-звезд, но и за хорошие виды с летней террасы лаундж-бара ZimaLeto. Именно с нее можно полюбоваться на Кремль за чашечкой кофе.

Летняя терраса располагает 120 посадочными местами, а "зимний" зал (закрытый) рассчитан на 50-60 гостей.

Кухня заведения – интернациональная.

Средний чек составляет 1200-1300 рублей.

Улица Московская 3, 5-017-017, вс-чт 12:00-01:00, пт-сб 12:00-03:00, vk.com/zimaletokzn.

"ТРАТТОРИЯ" НА МИНСКОЙ



"Траттория FEST"» на Минской – фестивальный ресторан в Казани, где всегда царит праздник и веселье. Те, кто любит петь сам, может продемонстрировать свои таланты в зале караоке, а любителей интеллектуального отдыха ждет отменный бильярдный зал. К тому же летом можно пройти на террасу под открытым небом и насладиться волшебным видом города.

Кухня: итальянская, японская, кухни народов мира, специальное летнее меню. Во всех заведениях представлены бизнес-ланчи, летнее предложение по напиткам и специальное летнее меню. Каждую пятницу и субботу в ресторане ждут: интересная шоу-программа, дискотеки, выступления артистов, вокал, розыгрыши и приятные сюрпризы.

Средний чек: 1000 рублей.

Улица Минская, 9, 210-28-28, пн-чт 11:00 до 00:00, пт-сб до 03:00, www.trattoria-kazan.ru.



"ТРОФЕЙ" Во дворах за ТРК "Тандем" на 2-й Юго-Западной расположена лаунжд-зона под открытым небом. Здесь есть столики под открытым небом и комфортные кабинки. По выходным проходит музыкальные вечера. Специально для любителей петь и танцевать, можно пойти внуть ресторана, на втором этаже ресторана создан караоке зал и танцпол. В ресторане акцент сделан на древние блюда из дичи. Экологическая чистота мяса диких животных делает эти блюда желанными в меню ресторана. Вам предложат блюда из мяса кабана, суп из мяса лося, копченое мороженое и много других деликатесов от шеф -повара. Средний чек: 1000 рублей.

Улица 2-я Юго-Западная, 7, 260-55-66, пн-вс 12:00-00:00, vk.com/trofey_kazan.





РЕСТОРАН "НА КРЫШЕ "БАЛКОН" Ресторан расположен на крыше ТЦ "Свита холл" и уже успел завоевать любовь аудитории. Многие казанцы успели посетить место этим летом и выложить фото в соцсетях. На это наверняка повлияли демократичные цены, приятный интерьер в сетлых тонах и вид с "балкона". Кухня: азиатская, европейская и русская. Места надо бронировать заранее, так как по вечерам почти всегда полная посадка. Средний чек 800-1300 рублей

Улица Баумана, 82, телефон: 259-25-48, vk.com/nakryshekazan.





"ПАНОРАМА" Одна из первых террас, которая появилась в Казани и поражала казанцев красивым видом на город. Ресторан "Панорама" находится на самом верхнем этаже казанской "Ривьеры". Про летнюю террасу этого ресторана можно сказать: "ничего лишнего". Впрочем, ничего важного там тоже не упустили: есть все, что нужно для комфортного времяпрепровождения. Прекрасный вид, хорошая кухня, живые цветы и вежливое обслуживание - что еще нужно для счастья? Средний чек 1500-2000 рублей.

Проспект Амирхана, 1Б, 225-25-75, vk.com/rest_panorama.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 09 мая 2017, 00:56Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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