Спецпроект «Казанские веранды»: 9 террас на крышах с отличным видом на город

Афиша | Отдых
Путешествия
С конца апреля в Казани начали открывать веранды кафе и ресторанов. Каждый год их становится все больше, и чтобы не запутаться (а это очень легко!), мы решили описывать места, разделив по типу (мини, парковые, на крыше). Открывает спецпроект подборка террас и веранд, расположенных на крышах города.
8 SKY TERRACE&GRILL
Это закрытая терраса на крыше с панорамным видом на исторический центр Казани. Ресторан разделен на две зоны: большая остекленная терраса с панорамным видом на старую Казань и площадка под открытым небом. Она будет работать на протяжении 9 месяцев: с апреля по декабрь.
В меню сделан акцент не только на мясо, но и на морепродукты (включая местную рыбу). К примеру, есть блюда из волжского окуня и судака. Также уникальный продукт – пастрами – мясная грудинка, которую засаливают в течение 2-4 недель, натирают специями, после коптят и затем пропаривают до готовности.
Средний чек - 1000-1500 рублей.
Улица Некрасова, 9, тел. +7(843)290-88-28, instagram.com/gastrobar8.
ROOF COCKTAIL BAR
Панорамный коктейльный бар в самом центре города. С просторной летней террасы открывается шикарный вид на центр Казани и на реку Волгу. Название бара и стиль был взят из истории здания, в 70-х годах здесь была текстильная мануфактура.
В дневное и вечернее время можно провести время за потягиванием эксклюзивных авторских коктейлей, а ночью бар устраивает громкие вечеринки, которые в дальнейшем вспоминают все. В меню американская, европейская и мексиканская кухни.
Средний чек - 1000-1500 рублей.
Улица Саид Галеева 6, 7 этаж, 251-13-11, 16:00-04:00 вс-чт, 16:00-06:00 пт-сб, www.roofbarkzn.com.
"ХАЛVА"
Lounge бар "ХАЛВА" расположен в Приволжском районе Казани. В интерьере сочетаются восточные мотивы и домашний уют. В меню от шефа подобраны блюда восточной, итальянской и японской кухни, мясо на мангале. Каждые выходные проходит шоу-программа с лучшими ведущими и топовыми DJ города и бесплатное караоке.
Интересная планировка террасы даст возможность выбрать столик по вкусу. Фишка террасы - стильные столики и сервировка. На летней террасе можно проводить выездные регистрации, свадьбы, банкеты.
Средний чек 1000 рублей
Улица Фучика, д. 64, корп. 3, телефон: 299-20-02, вс-чт 12:00-02:00, пт-сб 12:00-03:00 www.turgai-kazan.ru.
LUCIANO
"ТРОФЕЙ"
Во дворах за ТРК "Тандем" на 2-й Юго-Западной расположена лаунжд-зона под открытым небом. Здесь есть столики под открытым небом и комфортные кабинки. По выходным проходит музыкальные вечера. Специально для любителей петь и танцевать, можно пойти внуть ресторана, на втором этаже ресторана создан караоке зал и танцпол.
В ресторане акцент сделан на древние блюда из дичи. Экологическая чистота мяса диких животных делает эти блюда желанными в меню ресторана. Вам предложат блюда из мяса кабана, суп из мяса лося, копченое мороженое и много других деликатесов от шеф -повара.
Средний чек: 1000 рублей.
Улица 2-я Юго-Западная, 7, 260-55-66, пн-вс 12:00-00:00, vk.com/trofey_kazan.
РЕСТОРАН "НА КРЫШЕ "БАЛКОН"
Ресторан расположен на крыше ТЦ "Свита холл" и уже успел завоевать любовь аудитории. Многие казанцы успели посетить место этим летом и выложить фото в соцсетях. На это наверняка повлияли демократичные цены, приятный интерьер в сетлых тонах и вид с "балкона". Кухня: азиатская, европейская и русская.
Места надо бронировать заранее, так как по вечерам почти всегда полная посадка.
Средний чек 800-1300 рублей
Улица Баумана, 82, телефон: 259-25-48, vk.com/nakryshekazan.
"ПАНОРАМА"
Одна из первых террас, которая появилась в Казани и поражала казанцев красивым видом на город. Ресторан "Панорама" находится на самом верхнем этаже казанской "Ривьеры". Про летнюю террасу этого ресторана можно сказать: "ничего лишнего". Впрочем, ничего важного там тоже не упустили: есть все, что нужно для комфортного времяпрепровождения. Прекрасный вид, хорошая кухня, живые цветы и вежливое обслуживание - что еще нужно для счастья?
Средний чек 1500-2000 рублей.
Проспект Амирхана, 1Б, 225-25-75, vk.com/rest_panorama.
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