Автотрип по-казански: как устроен дом на колесах, цены и подводные камни дальних поездок

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Опытный турист, Евгений Салтыков, рассказал о том, удобно ли путешествовать на автодоме

Многие из нас хотят путешествовать на машинах, но не все знают стоимость домов, места, где их можно купить и куда можно поехать. Мы с помощью Евгения Салтыкова, который проехал не одну тысячу километров в автодоме, сделали краткий экскурс такого способа путешествия.



- Я путешествовал в автодоме в странах Европы, ездил на Черноморское Побережье и даже отдыхал таким образом в Турции. Отмечу, что я путешествовал и на самолете, и "дикарём", на машине, так что могу сравнивать эти виды путешествий на своём опыте.

Плюсы и то, что представляют себе казанцы

Казалось бы, все просто. Вы приехали в страну, взяли автодом и свободны. Можете проехать всю Европу вдоль и поперек, и ничто вас не ограничивает. Так как Европа маленькая, вы сможете встретить рассвет в Париже, потом поехать в Женеву или Берлин на обед, а переночевать в Праге.

Нет таких проблем, как поиски отеля, который еще непонятно сколько стоит. Достаточно найти место для парковки (а на самом деле это дорого и сложно). Можно вообще не парковаться на ночёвку, и просто ехать всю ночь из города в город, меняя водителей. Это сэкономит время.



Плюс автодома в том, что похож на квартиру: есть раковина, стол, холодильник, посуда, душ, кровати. Можно закупиться продуктами в супермарткее и готовить, что душа пожелает. Поэтому, если сравнивать автотрипы на большие расстояния, конечно, намного удобнее проехать в доме на колесах, чем в машине. Особенно если вас пятеро. Особенно по нашим российским убитым дорогам.

Но на мой взгляд автодом больше всего подходит для небольших поездок. В автодоме удобно ездить на рыбалку, в поход, на участок, если у вас нет дачного домика. Так как дом или прицеп требует постоянного внимания и трат. Особенно за стоянку.

Что классно, путешествие в автодоме - большая романтика. Можно взять гриль, мясо, вино, припарковаться на берегу реки или моря, и любоваться видами.



"Обратная сторона медали"

Реальность такова: дом-прицеп к машине, стоит 500 тысяч, а автодом стоит 2 миллиона рублей, как цена очень хорошей иномарки и самой недорогой яхты. Учитывая, что он рассчитан на компанию, а люди постоянно работают, ездить вы будете в нем один-два раза в год. Так что, такой туризм подходит для тех, кому деньги не проблема.

Проблемы с парковкой. Например, мы ездили в Чехию. Номер в отеле стоит около 3,5 тысячи за ночь, а аренда стоянки для автодома - 2,5 тысячи рублей. Выгода маленькая. Другой пример, россияне ездят в автодоме на черноморское побережье (казанцы редко практикуют такой способ). Оказывается, что на крымских и курортах Краснодарского края не так много мест для кемпинга. И вдоль пляжа заняты все официальные и неофициальные места.



Много неудобных бытовых мелочей. Нужно заниматься чисткой туалета и душа, так как вода не сливается из дома автоматически, а скапливается, и баки нужно постоянно очищать. А кому захочется заниматься подобной работой? Отсутствие вайфая, порой и отопления (сегодня оно работает на газу) тоже можно добавить в копилку.

Не стоит путешествовать в автодоме тем, кто боиться незнакомцев и приходящих животных к дому. Есть люди, которые боятся любого шороха и голосов с улицы и накручивают непонятно что.

Подробнее о том, как устроен дом внутри

Пример - дом-прицеп, привезенный на продажу из Франции. Его цена составляет 470 рублей.



Так выглядят спальные места. Интерьер достаточно простой. Сложно сказать, что он современный, но очень уютный.

Что удобно, в доме-прицепе есть шкаф.



Так выглядит мини-кухня: холодильник, плита, раковина. Плита работает на газе, так что надо покупать баллон с горючим. Горючего хватает примерно на 20 дней. Балоны бывают от 40 до 300 литров, оптимальный на 100 литров, российского проиводтсва стоит в районе 2-2,5 тысяч рублей.

Кстати, также будут расходы и на обычное топливо: для автодома это примерно 11 литров дизеля на 100 километров.



Санузел. В одной комнатке соеденены туалет и душ.

Как видите, дом на колесах - дорогое удовольствие, и он выгоднее только при поездке как минимум вчетвером, а лучше - впятером. Я не рекомендую покупать автодом, если вы не пробовали раньше подобные поздки. Сначала его лучше взять в аренду. Учтите, стоимость аренды автодома зависит от выбранного сезона.

Мы решили посмотреть, есть ли в Казани места, где можно найти дома на прокат. Оказалось, что в городе не так много месте: есть дома на колесах в аренду около Парка Победы. Аренда автодома Adria Sport A 576 DK (на 6 человек) стоит от 9000 рублей за пару дней, о наличии можно узнать по номеру 8 (987) 226 55 11. Также есть объявление о сдачи домов по номеру 8 (905) 023 2255. Зато существует множество обявлений о продаже треков у частных лиц.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 05 мая 2017, 17:56Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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