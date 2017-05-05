Путешествия по Волге, Каме и Вятке: 14 маршрутов из Казани с речного порта на весну и лето

16+ Фото: vk.com/port_kazan

Куда можно поехать из Казани на катере, омике или теплоходе

30 апреля в Казани открылся пассажирский навигационный сезон. Редакция ProKazan.ru составила список мест, куда можно отправиться из речного порта всей семьей, а также цены на поездки на ближайший сезон.

МЕСТА, КУДА ЕХАТЬ МЕНЬШЕ ЧАСА

ПЕЧИЩИ

Главная достопримечательность села: Древний Печищинский разрез - высокий причудливый берег, похожий на огромный кусок торта, в котором слои идут за слоями. Также в Печищах находится музей Янки Купалы. Экспозиция знакомит с историей села и мельницы, жизнью и творчеством белорусского народного поэта Ивана Домениковича Луцевича - Янки Купалы.

Отплытие в Печищи: ежедневно в 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00,

дополнительный маршрут по пятницам в 18.00.

Время в пути: 20 минут.

Стоимость: 91 рубль.

Отплытие в Казань: ежедневно в 6.25, 7.25, 8.25, 12.25, 13.25, 16.25, 17.25,

дополнительный маршрут по пятницам в 18.25.



ВЕРХНИЙ УСЛОН

Главная достопримечательность села, конечно же, виды на Казань. Кроме них, интересным будет прогуляться по селу и полюбоваться сохранившимися домами, добраться до красивого храма Николо-Ильинской церкви Николая Чудотворца. Отплытие в Верхний Услон: ежедневно в 7.00, 12.00, 16.00, 19.00. Время в пути: 15 минут. Стоимость: 91 рубль. Отплытие в Казань: ежедневно в 6.05, 8.05, 13.05, 17.05. МЕСТА, КУДА ЕХАТЬ ОТ ЧАСА ДО ДВУХ ЧАСОВ КАМСКОЕ УСТЬЕ Юрьевская пещера – памятник природы, расположенный в живописном месте слияния рек Волги и Камы. Это самая протяженная естественная пещера Среднего Поволжья, ее длина более километра. Но подземные виды доступны только профессионалам с хорошей спортивной подготовкой. Все желающие могут полюбоваться местностью у входа в пещеру в виде грота на дне оврага. Рядом находится гора Лобач, с которой открывается живописная панорама Волги и родник «Святой колодец», известный c 19 века. Отплытие в Камское Устье: ежедневно в 8.00. Время в пути: 1 час 15 минут. Стоимость: 209 рублей. Отплытие в Казань: ежедневно в 16.35. КЛЮЧИЩИ Село основано в 16 веке обладает богатой историей: известно, что Екатерина II пожаловала эти земли итальянскому роду маркизов. Село известно своим Заводом керамических изделий, рядом с которым сохранилась высокая печь старинного кирпичного завода. Также советуем посетить Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ключищах, которая была открыта несколько лет назад после реконструкции. Отплытие в Ключищи: ежедневно в 7.40, 11.30, 18.30. Время в пути: 1 час 10 минут. Стоимость: 73 рубля. Отплытие в Казань: ежедневно в 5.25, 9.50, 13.55.



МАТЮШИНО

Недалеко от села расположен обычный действующий карьер по добыче щебня и песка. Но очень необычны виды. Складывается ощущение, что находишься совершенно в другом месте. Например, в пустыне. Обратите внимание, что последний теплоход направляется в город в 13.45, поэтому рассчитывайте время отдыха заранее.

Отплытие в Матюшино: ежедневно в 7.40, 11.30, 18.30.

Время в пути: 1 час 20 минут.

Стоимость: 85 рублей.

Отплытие в Казань: ежедневно в 5.15, 9.40, 13.45.

ТАШЕВКА Село будет интересно многим: интересующимся археологией - древними захоронениями курганов. Любителям-исследователям - заброшенными детскими лагерями. А еще здесь ходит легенда о женщине в белом, которая бродит по окрестностям, а местные жители утверждают, что она до сих пор гуляет по селу. Отплытие в Ташевку: ежедневно в 7.40, 11.30, 18.30. Время в пути: 1 час 35 минут. Стоимость: 93 рубля. Отплытие в Казань: ежедневно в 5.00, 9.25, 13.30.

СНТ "ДАЧНАЯ"

Недалеко от пристани находится Зоостанция КГУ, новое название которой Учебно-научная база "Свияжская". Сюда стоит приехать полюбоваться природой и посмотреть на растения, занесенные в Красную книгу. А с берега открываются прекрасные виды на Остров-град "Свияжск".

Отплытие в СНТ "Дачная": ежедневно в 8.20.

Время в пути: 1 час 35 минут.

Стоимость: 93 рубля.

Отплытие в Казань: ежедневно в 17.05.

МЕСТА, КУДА ЕХАТЬ БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ

БОЛГАР Соборная мечеть - величественное сооружение 13 века, находится на территориии туристического центра "Болгар". Исторических построек 13-14 веков много: мавзолеи, Белая палата - руины бань, Черная палата - памятник булгарской архитектуры. За пределы основного городища вынесен Малый Городок - архитектурный комплекс 13-14 века, единого мнения о его предназначении которого не существует. А еще можно посетить Колодец Габдрахмана - место паломничества мусульман, Музей хлеба и Музей "Дом Лекаря". Посещение музеев платное, стоимость входного билета - от 30 рублей (льготный билет - 15 рублей), экскурсии оплачиваются отдельно. Отплытие в Болгар: ежедневно в 8.00. Время в пути: 2 часа 25 минут. Стоимость: 331 рубль. Отплытие в Казань: ежедневно в 15.40.



ТЕТЮШИ

В городе сохранилось очень много старинных зданий, например, Троицкий собор - первое каменное здание города, построенное в 1773-1777 годах. В центре города на берегу озера есть интересный монумент, посвященный указу Екатерины II, который наделил Тетюши статусом города. Также есть очень интересный 5-ти метровый памятник 960 килограммовой белуге. Такую рыбу выловили рядом с Тетюшами в 1921 году: вес белуги составлял почти тонну, длина - более пяти метров, а икры в не было около 300 килограммов.

В Тетюшском краеведческом музее собраны ценные коллекции фарфора и осветительных приборов 19 века, саксонский фарфор, бронзовые канделябры и подсвечники. Есть раздел этнографии: с одеждой и предметами быта основных народов, населяющих район - русских, татар, чувашей, мордвы. Музей работает ежедневно с 8.00 до 17.00, суббота - выходной, воскресенье с 9.00 до 16.00, последняя пятница месяца - санитарный день. Стоимость билета - 30 руб., студенты - 20 руб., школьники - 15 руб.

Отплытие в Тетюши: ежедневно в 8.00.

Время в пути: 2 часа 50 минут.

Стоимость: 339 рублей.

Отплытие в Казань: ежедневно в 15.05.



СВИЯЖСК "Свияжск" расположен в 30 километрах от Казани и основан Иваном Грозным как мощная крепость. Обязательно загляните в музей истории. В музее представлен уникальный макет с реконструкцией планировки и застройки Свияжска середины 16 века, археологические находки, копии архивных документов и редких фотоматериалов, рассказывающих о различных этапах в развитии города с момента его основания до середина 20 века. Стоимость билета - 120 рублей, льготный - 80 рублей. Свияжск сохранил многочисленные памятники древнерусской архитектуры, православной культуры и истории. Например, деревянный храм Святой Троицы. Он ровесник остров-граду, со дня основания которого прошло уже 460 лет. Еще здесь есть гостиница «Свияга»: гостям предоставляется возможность пожить в старинном здании Богадельни, построенном в конце 18 века. Здание представляет собой памятник жилой архитектуры, выполненный в классических традициях с элементами модерна. Стоимость одноместного номера - 1000 рублей в сутки, двухместного - 1500 рублей в сутки. Отплытие в Свияжск: ежедневно в 8.20. Время в пути: 2 часа 10 минут. Стоимость: 114 рублей. Отплытие в Казань: ежедневно в 16.30.



КЫЗЫЛ БАЙРАК Село стоит посетить ради великолепной природы: волжского простора и многовековых сосен. Ведь именно здесь проводил летние месяцы великий татарский композитор Салих Сайдашев. В честь этого события в селе установлен мемориальный камень. В разные годы здесь отдыхали Шариф Камал, Адель Кутуй, Хади Такташ, Мухутдин Курбангалеев, Галимджан Ибрагимов. В этой деревне писатели и поэты отдыхали, писали романы, поэмы, строили планы о будущем национальной культуры. Также полюбуйтесь двухминаретной мечетью. В Кызыл Байраке сделано необычное открытие: накануне месяца рамадан (после Медового спаса), когда у пчел забирается мед и пчелиные семьи готовят к зимовке, на пасеке в одном из ульев была обнаружена надпись "Аллах" на арабском, которую сделали воском пчелы. Отплытие в Кызыл Байрак: ежедневно в 14.20. Время в пути: 2 часа 40 минут. Стоимость: 125 рублей. Отплытие в Казань: ежедневно в 17.10.

ШЕЛАНГА Крестьянско-фермерское хозяйство, расположенное в "Шеланге" предлагает экскурсии, где расскажут об обитателях фермы и угостят бесплатным мороженым, приготовленным здесь же, бутербродом с сыром, чаем и козьем молоком. Стоимость экскурсии - 300 рублей. Также все лето будет работать палаточный лагерь. В селе есть красивый "Двухпрестольный храм Рождества Христова", который был построен в 1783-1786 годах. В первой половине 19 века к храму была пристроена колокольня. А еще в селе сохранилось очень много старинных домов, можно полюбоваться мастерством столяров. Рядом со школой установлен единственный в России мемориал Даше Севастопольской: одной из первых военных сестер милосердия, героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853-1856 гг. Отплытие в Шелангу: ежедневно в 14.20. Время в пути: 2 часа 30 минут. Стоимость: 108 рублей. Отплытие в Казань: ежедневно в 16.50.



КРУИЗ ПО ВОЛГЕ И ВЯТКЕ ИЗ КАЗАНИ

Подобные круизы организовывают туроператоры. Они рассчитаны от 3 до 10 дней и включают посещение нескольких российских городов, расположенных вдоль маршрута. Пример маршрута: Казань-Киров. Теплоход посетит редкие для речных круизов стоянки: Мамадыш, где будет организована экскурсия с посещением целебного источника "Святая чаша" и центральной мечети, Вятские Поляны с посещением исторического музея и дома-музея Г.С. Шпагина, Котельнич с традиционным визитом в динопарк, краеведческий и палеонтологический музеи, Советск с экскурсией в Успенский и Покровский храмы, а также г. Медведок, где состоится обзорная экскурсия по Уржуму с посещением краеведческого музея и музея С.М. Кирова.

Отплытие: по запросу. Время в пути: 10 дней. Стоимость: 31 800 рублей. Отплытие в Казань: по запросу.



КРУИЗ ПО ВОЛГЕ И КАМЕ ИЗ КАЗАНИ

Один из популярных маршрутов, которые надо покупать через туроператоров. Они рассчитаны от 3 до 10 дней и включают посещение нескольких российских городов, расположенных вдоль маршрута. Пример маршрута: круизы по Волге и Каме с посещением республики Марий Эл, Нижнего Новгорода и Перьми.

Программа круиза составлена таким образом, что туристы смогут посетить много редких для круизов стоянок: Макарьево (Дивеево, Б.Болдино, Муром), Нижний Новгород (Городец), Йошкар-Ола, Мариинский посад, Чистополь, Ижевск, Пермь, Березники (Усолье, Соликамск, Чердынь), Воткинск, Елабуга, Самара и многие другие.

Отплытие: 14 июля -16 июля. Время в пути: 10/13 дней. Стоимость: от 36 000 рублей.

Если вы просто хотите насладиться видами реки и берега, тогда вам подойдет двухчасовая прогулка по Волге: судно пойдет вверх по реке и, нигде не останавливаясь, вернется обратно. Теплоход отправляется ежедневно, стоимость - 280 рублей. Время поездки надо уточнять в справочной Речпорта. Также следует обратить внимание, что некоторые рейсы пользуются популярностью у дачников, особенно в выходные дни, поэтому уточняйте наличие билетов заранее.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 05 мая 2017, 11:00Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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