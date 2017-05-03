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Казанский лукбук: молодая мама в рваных джинсах и футболке с нарисованными сумками

Казанский лукбук: молодая мама в рваных джинсах и футболке с нарисованными сумками
16+
Фото: Денис Петьовка
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА, 35 ЛЕТ
 
НАХОДИТСЯ В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
ОДЕВАЮСЬ ПО НАСТРОЕНИЮ И АБСОЛЮТНО ПО-РАЗНОМУ. МНЕ 35 ЛЕТ, И ЧАСТО ГОВОРЯТ, ЧТО ГАРДЕРОБ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВОЗРАСТУ.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
КОГДА НОСЯТ ОДЕЖДУ НЕ ПО ФИГУРЕ. КОГДА ДЕВУШКИ С ПЫШНЫМИ ФОРМАМИ НАДЕВАЮТ ЛОСИНЫ.
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
 
ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ И РАИФСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?
 
ZARA ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.
 

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Тэги: Стиль, Женщины, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 03 мая 2017, 19:46
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Комментарии

Горожанин03 мая 2017, 20:11
Огонь девка! Секси!Скиньте ее номер телефона
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