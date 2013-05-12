Нуриевский, фуд-маркет и дни красок - гид по фестивалям в Казани, которые пройдут в мае

16+

Май оказался очень жарким и насыщенным на маркеты, фестивали и open-air события

OPEN FOOD MARKET

Где: Парк Чёрное озеро

Когда: 20 и 21 мая 13:00-20:00

Контакты: vk.com/openfoodmarket, билеты 50-100 рублей.

Фестиваль еды OPEN FOOD MARKET - это отдельный проект от организаторов OPEN SPACE MARKET, где представлена современная кухня города. Стридфуд, пикники, классная музыка - вот, что ежегодно бывает на площадке фестиваля.

Организаторы приглашают к участию всех желающих не только попробовать блюда, но и дебютировать на популярном фудкорте (как на фуд-фестивале, так и на маркете) с новыми вкусными проектами. В нашем городе еще так много незаполненных ниш с уличной едой, а выбор среди фастфуда народов мира велик... Пастрами, пянсе, удон, фо бо, такос, салат-бары, правильные хот-доги... Дерзайте!



ФЕСТИВАЛЬ ВОДНЫХ ФОНАРИКОВ



Где: пляж Нижнее Заречье, река Казанка

Когда: 12 и 13 мая, 21:00

Контакты: vk.com/water_fest_kzn, вход свободный

Спуск фонариков на воду - настоящий ритуал, который понравится и вдохновит каждого. Фестиваль водных фонариков появился в Петербурге 4 года назад, а уже в этом году посетит 100 городов России, даря романтику тысячам сердец. Вас ждет живая музыка виртуозов скрипки и саксофона, яркое шоу и интересная программа.



На фестивале водных фонариков можно будет не только пустить фонарик со своим сокровенным желанием по воде, но и насладиться яркими представлениями и классической музыкой в живом исполнении.





ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК

Где: Парк "Кырлай"

Когда: 13 и 14 мая, 14:00

Контакты: vk.com/holikazan, вход свободный

В Казани пройдет масштабный фестиваль красок. Два дня, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски и свободный вход без возрастных ограничений. Краску можно приобрести на месте, стоимость 150 рублей.



Краска, которой можно бросаться и раскрашивать себя, безопасная и подходит для любого возраста. Так что посетите мероприятие всей семьей! И да, мероприятие состоится в любую погоду.



ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ

Где: Набережная Центра семьи "Казан"

Когда: 13 и 14 мая, 14:00

Контакты: vk.com/holikazan, вход свободный

Один из самых красочных и ярких фестивалей, которые будет приятно запечатлеть на фото. Организаторы приготовили для вас шоу: большие фестивальные змеи поднимутся в небо и украсят собой пространство праздника. Летательные аппараты самых разных форм и конструкций можно будет видеть на протяжении дня.

Программа:

- 12.00 Открытие фестиваля

- 12.30 Начало мастер-классов. Научитесь создавать и запускать в небо своего собственного воздушного змея под руководством опытных инструкторов. Посещение мастер-классов не требует предварительной записи и доступно в течение всего дня.

- 13.30 Показательное выступление

- 15.00 Участники конкурса продемонстрируют воздушных змеев, созданных специально для фестиваля. Не пропустите красочное зрелище!

- 17.00 Награждение победителей конкурса. Зрители конкурса определят авторов лучших воздушных змеев с помощью голосования.

РОССИЙСКИЙ РЕСТОРАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Где: в 17 ресторанах Казани Когда: с 1 по 20 мая Контакты: facebook.com/rusfoodfest, все сеты в ресторанах по 990 рублей С 1 по 20 мая 2017 года в Казани впервые проходит российский ресторанный фестиваль. Лучшие рестораны города предлагают гостям дегустационные сеты из популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей, которые гости смогут попробовать в течение всего времени. Помимо Казани в фестивале участвуют Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и Санкт-Петербург. В Казани в фестивале примут участие более 17 ресторанов. Среди них: Top Hop Bar, Leuven, Brown Bear Grill, Evoo, Extra Lounge, Vienna Cafe, "Хумо", "Хлеб и вино", Mama Deli, Beerpoint, "Хинкальная", "Бинхартс", P.Love, OmNomNom, Пушкин Lounge, "Дичь Бар". В этих ресторанах в любое время посетители могут заказать сет от шеф повара за 990 рублей.



НУРИЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Где: театр оперы и балета им. Мусы Джалиля

Когда: с 13 по 30 мая

Контакты: kazan-opera.ru/festivals/129, цена по запросу (билетов почти не осталось)

Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева проходит ежегодно с 1987 года на сцене театра оперы и балета им.М.Джалиля. Билеты на него разлетаются махом, а посетить мероприятием считается престижным.

Ирек Мухамедов, Ульяна Лопаткина, Владимир Васильев, Надежда Павлова, Светлана Захарова, Юлия Махалина, Денис Матвиенко, Илзе Лиепа, Юргита Дронина, Матиас Эйман, Дмитрий Симкин, Фарух Рузиматов – это далеко не полный перечень звезд, в разное время принявших участие в спектаклях фестиваля. Но главное имя в этой истории – имя Рудольфа Нуриева – великого танцовщика XX века, чье творчество значительно повлияло на наши представления об искусстве танца.

Афиша фестиваля с исполнителями уже на сайте театра: http://kazan-opera.ru/afisha/?arrFilter_pf[DATE]=2017..



ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

Где: поселок Алексеевское Когда: 27-28 мая Контакты: vk.com/aleks_fkz_2017, вход свободный

Ежегодный фестиваль возрождает древние традиции, знакомит с культурой и историей колокольного звона в России. На фестиваль приезжают мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства. В нём участвуют не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах.



В программе Фестиваля – ярмарка-продажа изделий народных промыслов от лучших ремесленников России.



МАССОВЫЙ ЗАПУСК МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Где: парк Горького Когда: 14 мая в 14:00 Стоимость: вход свободный

Возьмите с собой мыльные пузыри (и друзей!) и приходите в парк Горького в воскресенье. Массовый запуск пузырей - это позитив на весь день и яркие фотографии.

Вас ждут каскады и фонтаны больших и маленьких шаров из тончайшей мыльной пленки, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги - отличный флешмоб!



НОЧЬ МУЗЕЕВ

Где: музеи Казани

Когда: ночь с 20 на 21 мая

Стоимость: вход свободный

В эту ночь по традиции музеи Казани станут открытыми для посещений в вечернее и ночное время. Основной темой в этом году станет 100-летний юбилей Революции 1917 года. Музеи, картинные галереи, центры дизайна и выставочные залы, в арсенале которых есть тематические экспонаты, подготовят соответствующие экспозиции и образовательные программы.

Кроме того, 2017 год в России объявлен Годом экологии, поэтому ряд экспозиций может быть посвящен защите окружающей среды.



Все события "Ночь музеев" смотрите в нашей афише по мере поступления информации.



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА

Где: ГБКЗ им. С. Сайдашева

Когда: с 24 мая по 6 июня

Контакты: вход свободный

Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" уже в четвертый раз проводит симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского.

Событие - дань памяти одному из самых великих композиторов и пианистов ХХ века Сергею Рахманинову, который дважды бывал в Казани (в 1910 и 1916 гг.), и был очень дружен с Шаляпиным.

В этом году по приглашению Александра Сладковского в Казань приедут пианисты Денис Мацуев, Александр Торадзе, Вадим Руденко, Рустем Хайрутдинов, дирижер Кен-Дэвид Мазур и хор Конторовича. В дни фестиваля прозвучат произведения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Скрябина, состоится презентация книг Владимира Пронина о Сергее Рахманинове и Федоре Шаляпине.

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 03 мая 2017, 17:50Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое