Нуриевский, фуд-маркет и дни красок - гид по фестивалям в Казани, которые пройдут в мае

Афиша | Отдых
Путешествия
OPEN FOOD MARKET
Где: Парк Чёрное озеро
Когда: 20 и 21 мая 13:00-20:00
Контакты: vk.com/openfoodmarket, билеты 50-100 рублей.
Фестиваль еды OPEN FOOD MARKET - это отдельный проект от организаторов OPEN SPACE MARKET, где представлена современная кухня города. Стридфуд, пикники, классная музыка - вот, что ежегодно бывает на площадке фестиваля.
Организаторы приглашают к участию всех желающих не только попробовать блюда, но и дебютировать на популярном фудкорте (как на фуд-фестивале, так и на маркете) с новыми вкусными проектами. В нашем городе еще так много незаполненных ниш с уличной едой, а выбор среди фастфуда народов мира велик... Пастрами, пянсе, удон, фо бо, такос, салат-бары, правильные хот-доги... Дерзайте!
ФЕСТИВАЛЬ ВОДНЫХ ФОНАРИКОВ
Где: пляж Нижнее Заречье, река Казанка
Когда: 12 и 13 мая, 21:00
Контакты: vk.com/water_fest_kzn, вход свободный
Спуск фонариков на воду - настоящий ритуал, который понравится и вдохновит каждого. Фестиваль водных фонариков появился в Петербурге 4 года назад, а уже в этом году посетит 100 городов России, даря романтику тысячам сердец. Вас ждет живая музыка виртуозов скрипки и саксофона, яркое шоу и интересная программа.
На фестивале водных фонариков можно будет не только пустить фонарик со своим сокровенным желанием по воде, но и насладиться яркими представлениями и классической музыкой в живом исполнении.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК
Где: Парк "Кырлай"
Когда: 13 и 14 мая, 14:00
Контакты: vk.com/holikazan, вход свободный
В Казани пройдет масштабный фестиваль красок. Два дня, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски и свободный вход без возрастных ограничений. Краску можно приобрести на месте, стоимость 150 рублей.
Краска, которой можно бросаться и раскрашивать себя, безопасная и подходит для любого возраста. Так что посетите мероприятие всей семьей! И да, мероприятие состоится в любую погоду.
ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ
Где: Набережная Центра семьи "Казан"
Когда: 13 и 14 мая, 14:00
Контакты: vk.com/holikazan, вход свободный
Где: в 17 ресторанах Казани
Когда: с 1 по 20 мая
Контакты: facebook.com/rusfoodfest, все сеты в ресторанах по 990 рублей
С 1 по 20 мая 2017 года в Казани впервые проходит российский ресторанный фестиваль. Лучшие рестораны города предлагают гостям дегустационные сеты из популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей, которые гости смогут попробовать в течение всего времени. Помимо Казани в фестивале участвуют Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и Санкт-Петербург.
В Казани в фестивале примут участие более 17 ресторанов. Среди них: Top Hop Bar, Leuven, Brown Bear Grill, Evoo, Extra Lounge, Vienna Cafe, "Хумо", "Хлеб и вино", Mama Deli, Beerpoint, "Хинкальная", "Бинхартс", P.Love, OmNomNom, Пушкин Lounge, "Дичь Бар". В этих ресторанах в любое время посетители могут заказать сет от шеф повара за 990 рублей.
НУРИЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Где: театр оперы и балета им. Мусы Джалиля
Когда: с 13 по 30 мая
Контакты: kazan-opera.ru/festivals/129, цена по запросу (билетов почти не осталось)
Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева проходит ежегодно с 1987 года на сцене театра оперы и балета им.М.Джалиля. Билеты на него разлетаются махом, а посетить мероприятием считается престижным.
Ирек Мухамедов, Ульяна Лопаткина, Владимир Васильев, Надежда Павлова, Светлана Захарова, Юлия Махалина, Денис Матвиенко, Илзе Лиепа, Юргита Дронина, Матиас Эйман, Дмитрий Симкин, Фарух Рузиматов – это далеко не полный перечень звезд, в разное время принявших участие в спектаклях фестиваля. Но главное имя в этой истории – имя Рудольфа Нуриева – великого танцовщика XX века, чье творчество значительно повлияло на наши представления об искусстве танца.
Афиша фестиваля с исполнителями уже на сайте театра: http://kazan-opera.ru/afisha/?arrFilter_pf[DATE]=2017..
ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
Где: поселок Алексеевское
Когда: 27-28 мая
Контакты: vk.com/aleks_fkz_2017, вход свободный
Где: парк Горького
Когда: 14 мая в 14:00
Стоимость: вход свободный
Вас ждут каскады и фонтаны больших и маленьких шаров из тончайшей мыльной пленки, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги - отличный флешмоб!
НОЧЬ МУЗЕЕВ
Где: музеи Казани
Когда: ночь с 20 на 21 мая
Стоимость: вход свободный
В эту ночь по традиции музеи Казани станут открытыми для посещений в вечернее и ночное время. Основной темой в этом году станет 100-летний юбилей Революции 1917 года. Музеи, картинные галереи, центры дизайна и выставочные залы, в арсенале которых есть тематические экспонаты, подготовят соответствующие экспозиции и образовательные программы.
Кроме того, 2017 год в России объявлен Годом экологии, поэтому ряд экспозиций может быть посвящен защите окружающей среды.
Все события "Ночь музеев" смотрите в нашей афише по мере поступления информации.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА
Где: ГБКЗ им. С. Сайдашева
Когда: с 24 мая по 6 июня
Контакты: вход свободный
Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" уже в четвертый раз проводит симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского.
Событие - дань памяти одному из самых великих композиторов и пианистов ХХ века Сергею Рахманинову, который дважды бывал в Казани (в 1910 и 1916 гг.), и был очень дружен с Шаляпиным.
В этом году по приглашению Александра Сладковского в Казань приедут пианисты Денис Мацуев, Александр Торадзе, Вадим Руденко, Рустем Хайрутдинов, дирижер Кен-Дэвид Мазур и хор Конторовича. В дни фестиваля прозвучат произведения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Скрябина, состоится презентация книг Владимира Пронина о Сергее Рахманинове и Федоре Шаляпине.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь