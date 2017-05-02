Проект «Преображение»: каре, платья и джинсы из 90-х для казанского кредитного специалиста

16+ Фото: Женя Гараева, Денис Петьовка

Героиней проекта стала Альбина Хафизова. Ей выпал шанс преобразиться в руках бьюти-мастеров студии красоты Sea Shell, а также примерить новые образы

ProKazan.ru и газета "Город" продолжает преображать казанцев. Регулярно в группе vk.com/kzn_ne_doma и газете редакция разыгрывает участие в конкурсе. Победителем может стать любая девушка или любой парень!



АЛЬБИНА ХАФИЗОВА

Возраст: 35 лет

Размер одежды: 46

Размер обуви: 39

Рост: 166 см

О себе: "Я работала в банке кредитным специалистом, сейчас нахожусь в декретном отпуске. За плечами образование ветеринаром и опыт работы в лаборатории биологом. 10 лет проработала в исследовательской лаборатории, в которой проверяли молочную продукцию города на наличие нарушений и недостатков. Решила участвовать в проекте "Преображение", потому что, как и каждой девушке, захотелось уделить себе время. Скоро лето, и надо быть красивой!"



ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО В СТУДИИ КРАСОТЫ SEA SHELL









Студия красоты премиум-класса Sea Shell предлагает 4 современных направления красоты и здоровья:

1. Бьюти-зона с использованием только натуральных и экологичных средств,

2. Косметология с продуктами из Франции и Южной Кореи,

3. Spa-зона, которая представляет собой особое смешение восточных Spa-курортов, релакс океанических островов и западных Spa-комплексов,

4. Фитнес-зал. Идея фитнес-зала заимствована у Новозеландцев, которые предпочитают семейный фитнес занятиям в больших группах. Плюс в фитнес-зале расположен инновационный тренажер для похудения.

Центр – один из немногих в Татарстане подобного класса и формата. Здесь вы сможете получить весь спектр услуг по оздоровлению, омоложению организма, отдыху и релаксации на самом высоком европейском уровне.



КАК ПРОИСХОДИЛО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Окрашивание в один тон Wella, 2700 рублей

Сложное окрашивание Wella, 3500 рублей

Женская стрижка, 800 рублей

Cозданием прически занялся мастер по волосам, Татьяна. Она окончила Международную академию парикмахерского искусства в Испании, с 2004 года работала в Москве в салонах бизнес и премиум-класса, на данный момент работает в студии Sea Shell. Проходит ежегодные повышения квалификации.





- Альбина пришла на проект с мелированием на редких прядях, которое сегодня уже устарело. Я понимаю желание героини создать яркий образ и освежить прическу, поэтому предложила альтернативный вариант окрашивания. У девушки смуглое лицо и контрастная внешность. Темные волосы делают Альбину старше своих лет. Чтобы освежить внешность, я предложила окрашивание в теплые рыжие оттенки с использованием нескольких тонов (продукция Wella), близких друг другу. Благодаря нескольким цветам на прядях, волосы визуально приобрели дополнительный объем.

Далее я приступила к созданию новой прически. У Альбины вьющиеся волосы, а концы выглядят секущимися. Чтобы волосы стали более здоровыми, я состригла длину и сделала каре. Так они приобрели дополнительную подвижность и легкость. С новой прической девушка выглядит стильно и ярко.

Рекомендую Альбине профессиональный уход за волосами (использование масок, бальзамов для волос профессиональных марок), а также укладывать волосы с помощью фена и плойки, чтобы вьющиеся волосы приобретали нужную форму.

НАНЕСЕНИЕ МАКИЯЖА

Макияж, 1500 рублей

У нашей героини есть достоинства - большие глаза и губы, красоту которых подчеркнула визажист. Также есть и недостатки - сухая кожа и сложная форма бровей, которые также скрыли с помощью макияжа.



- У героини смешаный тип кожи, поэтому использовались разные тональные средства с разной степенью покрытия - от легкого до самого плотного. Кожа нуждалась в интенсивном увлажнении. Поэтому сначала я подготовила кожу сыворотками, кремами и базами под макияж.

Для коррекции лица использовались жирные продукты - под глазами питательный консилер, тон и коррекция закреплялись фиксатором макияжа и легкой, невесомой пудрой-вуалью, которая не пересушивает кожу. Цветовые решения подобраны для макяжа на каждый день: всегда беспроигрышные варианты - коралл и персик, а также бирюза, которая очень освежает образ весной и летом.





ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ И ВЗГЛЯНУТЬ НА АЛЬБИНУ ПО-НОВОМУ!

ПЛАТЬЕ RICOCO 4290 РУБЛЕЙ





- Альбине 35 лет, и она выглядит уставшей женщиной, которой не хватает времени для ухода за собой. Героиня лишь посещает мастера по волосам, и на этом работа с внешностью заканчивается. Хочется видеть ее более ухоженной и яркой, и показать, что красивой можно быть всегда. Есть массу примеров среди 35-летних женщин, которые выглядят гораздо ярче 18-летних особ. А сколько мам в декретном отпуске не только ухаживают за собой, но и организовывают встречи, открывают бизнес и активно ведут соцсети. Равняться на кого есть, и мы, бьюти-мастера и стилисты, помогли Альбине выглядеть по-новому, не хуже, чем другие активные мамы.

У героини красивая фигура, которую хочется наряжать в женственные наряды. Легкие платья, сарафаны, жилеты - роматический стиль с элементами классики - вот отличный вариант для девушки. Черно-белое платье подходит по стилю девушке, а также отражает современные тенденции - наличие банта, длина миди и принт "горошек".



ВТОРОЙ ОБРАЗ

БЛУЗКА MAFO FASHION 1490 РУБЛЕЙ

БОМБЕР MAFO FASHION 3490 РУБЛЕЙ

ДЖИНСЫ MAFO FASHION 1490 РУБЛЕЙ

КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ



БЛУЗКА MAFO FASHION 1490 РУБЛЕЙ

БОМБЕР MAFO FASHION 3490 РУБЛЕЙ

ДЖИНСЫ MAFO FASHION 1490 РУБЛЕЙ

КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ



- Второй образ - неформальный. В нем Альбина выглядит по-другому, лет на 25. Образ составлен на основе вещей базового гардероба. Черные джинсы, белые кеды, голубую рубашку и джинсовый бомбер можно сочетать с чем угодно. Потратившись один раз в пределах 5-6 тысяч вы и Альбина не пожалеете о подобных покупках.

ТРЕТИЙ ОБРАЗ

САРАФАН RICOCO 4000 РУБЛЕЙ

ФУТБОЛКА RICOCO 899 РУБЛЕЙ

СУМКА RICOCO 1500 РУБЛЕЙ

КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ



САРАФАН RICOCO 3000 РУБЛЕЙ

ФУТБОЛКА RICOCO 899 РУБЛЕЙ

СУМКА RICOCO 1500 РУБЛЕЙ

КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ



- Розовая расцветка, полоска, белые кеды и футболка делают Альбину яркой и привлекательной. Сарафан хорошо подойдет не только героине, но и девушкам параметров plus size, так как он неплохо скрывает недостатки. Пижамные полоски, крестьянский стиль, однотонные футболки - тренды сезона, которые будут актуальны и в следующем году.



ЧЕТВЕРТЫЙ ОБРАЗ

ЖИЛЕТ RICOCO 3000 РУБЛЕЙ

ФУТБОЛКА MAFO FASHION 790 РУБЛЕЙ

ДЖИНСЫ MAFO FASHION 1990 РУБЛЕЙ



- Четвертый комплект - микс классики и спортивного стиля. Героиня в mom's джинсах, футболке и мюлях (лоферы без задника) выглядит как американская селебрити, которая в свободное время вышла на улицу по делам. В таком образе Альбина выглядит одновременно стильно и строго. И так можно пойти летом на важные встречи или на собеседование.

ДО И ПОСЛЕ

За помощь в проведении проекта благодарим:

Студия красоты Sea Shell

Проспект Победы, 46а, тел. 528-0-528, 246-56-46

seashell-beauty.ru, "ВКонтакте", инстаграм: @beauty_seashell

Визажист Ольга Куценко

8 (917) 920-51-61, "ВКонтакте"

Магазин RICOCO

Чистопольская, 66, телефон 250-20-61

"ВКонтакте", инстаграм: @ricoco_shop

Магазин Mafo Fashion

Рихарда Зорге, 66, тел. 8 (937) 578-99-99

"ВКонтакте", инстаграм: @mafo_fashion

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 02 мая 2017, 17:59Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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