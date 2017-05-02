Проект «Преображение»: каре, платья и джинсы из 90-х для казанского кредитного специалиста

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ProKazan.ru и газета "Город" продолжает преображать казанцев. Регулярно в группе vk.com/kzn_ne_doma и газете редакция разыгрывает участие в конкурсе. Победителем может стать любая девушка или любой парень!
АЛЬБИНА ХАФИЗОВА
Возраст: 35 лет
Размер одежды: 46
Размер обуви: 39
Рост: 166 см
О себе: "Я работала в банке кредитным специалистом, сейчас нахожусь в декретном отпуске. За плечами образование ветеринаром и опыт работы в лаборатории биологом. 10 лет проработала в исследовательской лаборатории, в которой проверяли молочную продукцию города на наличие нарушений и недостатков. Решила участвовать в проекте "Преображение", потому что, как и каждой девушке, захотелось уделить себе время. Скоро лето, и надо быть красивой!"
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО В СТУДИИ КРАСОТЫ SEA SHELL
Студия красоты премиум-класса Sea Shell предлагает 4 современных направления красоты и здоровья:
1. Бьюти-зона с использованием только натуральных и экологичных средств,
2. Косметология с продуктами из Франции и Южной Кореи,
3. Spa-зона, которая представляет собой особое смешение восточных Spa-курортов, релакс океанических островов и западных Spa-комплексов,
4. Фитнес-зал. Идея фитнес-зала заимствована у Новозеландцев, которые предпочитают семейный фитнес занятиям в больших группах. Плюс в фитнес-зале расположен инновационный тренажер для похудения.
Центр – один из немногих в Татарстане подобного класса и формата. Здесь вы сможете получить весь спектр услуг по оздоровлению, омоложению организма, отдыху и релаксации на самом высоком европейском уровне.
КАК ПРОИСХОДИЛО ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Окрашивание в один тон Wella, 2700 рублей
Сложное окрашивание Wella, 3500 рублей
Женская стрижка, 800 рублей
Cозданием прически занялся мастер по волосам, Татьяна. Она окончила Международную академию парикмахерского искусства в Испании, с 2004 года работала в Москве в салонах бизнес и премиум-класса, на данный момент работает в студии Sea Shell. Проходит ежегодные повышения квалификации.
- Альбина пришла на проект с мелированием на редких прядях, которое сегодня уже устарело. Я понимаю желание героини создать яркий образ и освежить прическу, поэтому предложила альтернативный вариант окрашивания. У девушки смуглое лицо и контрастная внешность. Темные волосы делают Альбину старше своих лет. Чтобы освежить внешность, я предложила окрашивание в теплые рыжие оттенки с использованием нескольких тонов (продукция Wella), близких друг другу. Благодаря нескольким цветам на прядях, волосы визуально приобрели дополнительный объем.
Далее я приступила к созданию новой прически. У Альбины вьющиеся волосы, а концы выглядят секущимися. Чтобы волосы стали более здоровыми, я состригла длину и сделала каре. Так они приобрели дополнительную подвижность и легкость. С новой прической девушка выглядит стильно и ярко.
Рекомендую Альбине профессиональный уход за волосами (использование масок, бальзамов для волос профессиональных марок), а также укладывать волосы с помощью фена и плойки, чтобы вьющиеся волосы приобретали нужную форму.
НАНЕСЕНИЕ МАКИЯЖА
Макияж, 1500 рублей
У нашей героини есть достоинства - большие глаза и губы, красоту которых подчеркнула визажист. Также есть и недостатки - сухая кожа и сложная форма бровей, которые также скрыли с помощью макияжа.
- У героини смешаный тип кожи, поэтому использовались разные тональные средства с разной степенью покрытия - от легкого до самого плотного. Кожа нуждалась в интенсивном увлажнении. Поэтому сначала я подготовила кожу сыворотками, кремами и базами под макияж.
Для коррекции лица использовались жирные продукты - под глазами питательный консилер, тон и коррекция закреплялись фиксатором макияжа и легкой, невесомой пудрой-вуалью, которая не пересушивает кожу. Цветовые решения подобраны для макяжа на каждый день: всегда беспроигрышные варианты - коралл и персик, а также бирюза, которая очень освежает образ весной и летом.
ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ И ВЗГЛЯНУТЬ НА АЛЬБИНУ ПО-НОВОМУ!
ПЛАТЬЕ RICOCO 4290 РУБЛЕЙ
- Альбине 35 лет, и она выглядит уставшей женщиной, которой не хватает времени для ухода за собой. Героиня лишь посещает мастера по волосам, и на этом работа с внешностью заканчивается. Хочется видеть ее более ухоженной и яркой, и показать, что красивой можно быть всегда. Есть массу примеров среди 35-летних женщин, которые выглядят гораздо ярче 18-летних особ. А сколько мам в декретном отпуске не только ухаживают за собой, но и организовывают встречи, открывают бизнес и активно ведут соцсети. Равняться на кого есть, и мы, бьюти-мастера и стилисты, помогли Альбине выглядеть по-новому, не хуже, чем другие активные мамы.
У героини красивая фигура, которую хочется наряжать в женственные наряды. Легкие платья, сарафаны, жилеты - роматический стиль с элементами классики - вот отличный вариант для девушки. Черно-белое платье подходит по стилю девушке, а также отражает современные тенденции - наличие банта, длина миди и принт "горошек".
ВТОРОЙ ОБРАЗ
БЛУЗКА MAFO FASHION 1490 РУБЛЕЙ
БОМБЕР MAFO FASHION 3490 РУБЛЕЙ
ДЖИНСЫ MAFO FASHION 1490 РУБЛЕЙ
КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ
БЛУЗКА MAFO FASHION 1490 РУБЛЕЙ
БОМБЕР MAFO FASHION 3490 РУБЛЕЙ
ДЖИНСЫ MAFO FASHION 1490 РУБЛЕЙ
КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ
- Второй образ - неформальный. В нем Альбина выглядит по-другому, лет на 25. Образ составлен на основе вещей базового гардероба. Черные джинсы, белые кеды, голубую рубашку и джинсовый бомбер можно сочетать с чем угодно. Потратившись один раз в пределах 5-6 тысяч вы и Альбина не пожалеете о подобных покупках.
ТРЕТИЙ ОБРАЗ
САРАФАН RICOCO 4000 РУБЛЕЙ
ФУТБОЛКА RICOCO 899 РУБЛЕЙ
СУМКА RICOCO 1500 РУБЛЕЙ
КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ
САРАФАН RICOCO 3000 РУБЛЕЙ
ФУТБОЛКА RICOCO 899 РУБЛЕЙ
СУМКА RICOCO 1500 РУБЛЕЙ
КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ
- Розовая расцветка, полоска, белые кеды и футболка делают Альбину яркой и привлекательной. Сарафан хорошо подойдет не только героине, но и девушкам параметров plus size, так как он неплохо скрывает недостатки. Пижамные полоски, крестьянский стиль, однотонные футболки - тренды сезона, которые будут актуальны и в следующем году.
ЧЕТВЕРТЫЙ ОБРАЗ
ЖИЛЕТ RICOCO 3000 РУБЛЕЙ
ФУТБОЛКА MAFO FASHION 790 РУБЛЕЙ
ДЖИНСЫ MAFO FASHION 1990 РУБЛЕЙ
- Четвертый комплект - микс классики и спортивного стиля. Героиня в mom's джинсах, футболке и мюлях (лоферы без задника) выглядит как американская селебрити, которая в свободное время вышла на улицу по делам. В таком образе Альбина выглядит одновременно стильно и строго. И так можно пойти летом на важные встречи или на собеседование.
ДО И ПОСЛЕ
За помощь в проведении проекта благодарим:
Студия красоты Sea Shell
Проспект Победы, 46а, тел. 528-0-528, 246-56-46
seashell-beauty.ru, "ВКонтакте", инстаграм: @beauty_seashell
Визажист Ольга Куценко
8 (917) 920-51-61, "ВКонтакте"
Магазин RICOCO
Чистопольская, 66, телефон 250-20-61
"ВКонтакте", инстаграм: @ricoco_shop
Магазин Mafo Fashion
Рихарда Зорге, 66, тел. 8 (937) 578-99-99
"ВКонтакте", инстаграм: @mafo_fashion
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