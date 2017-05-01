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Живые птицы и кюлоты с татарским узором: чем удивляли дизайнеры на неделе моды в Казани

Живые птицы и кюлоты с татарским узором: чем удивляли дизайнеры на неделе моды в Казани
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Образы с показа Volga Fashion Week в Казани

30 апреля в Казани завершилась международная неделя моды Volga Fashion Week, организаторами которого стала команда fashion-специалистов из Москвы, Ульяновска и Нижнего Новгорода. На прошлой неделе казанцы наблюдали коллекции дизайнеров со всего Поволжья и зарубежья, участвовали в круглых столах, а также знакомились с теми, кто создает моду в регионе. 

Напомним, что ранее мы обсуждали с организаторами и казанскими экспертами в области моды, какие перспективы у Недели моды и примут ли ее казанцы.
 

Неделя моды завершилась гранд-дефиле в бальном зале КРК "Корстон". На подиуме продемонстрировали работы дизайнеры из Лондона, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Ульяновска, Ставрополя, Владикавказа, Ульяновска, Курска и, конечно же, Казани.

Дизайнер и эксперт моды, Дмитрий Кутейко (Украина) презентовал коллекцию "Весна-лето 2017 года". Также прошли персональные показы уже опытных дизайнеров, где продемонстрировали коллекции бренды SHAG.shop (Казань), Mood Inside (Казань), Valentina (Казань), Lovarty&Media Kids (Нижний Новгород), SS17 Livegreen (Санкт-Петербург), Devon Blake PHOSPHORUS (Ульяновск), "Эльверсия" (Казань). 

Дефиле открыла шоу-коллекция известного дизайнера Алисы Гагариной "GHOSTS IN THE SHELL". Среди ее клиентов есть такие звезды, как Влад Топалов, Нюша, Света Светикова, группа "Градусы" и Кристина Асмус.

Было представлено три номинации: Pret-A-Porter, Pret-A-Porter De Luxe и Ethno. Обладателем Гран-при конкурса молодых дизайнеров стал творческий коллектив дизайнеров из Казани Jazzee с коллекцией "Мелодии Азии". К слову, это далеко не первая победа казанского бренда на российских конкурсах дизайнеров.

Для тех, кто не смог посетить мероприятие, мы решили опубликовать примеры нарядов, которые демонстрировали дизайнеры:

 Алиса Гагарина, "GHOSTS IN THE SHELL" (Москва)
 

 Алиса Гагарина, "GHOSTS IN THE SHELL" (Москва)
 

 Алиса Гагарина, "GHOSTS IN THE SHELL" (Москва)
 

 Алиса Гагарина, "GHOSTS IN THE SHELL" (Москва)
 

Римма Хафизова, "Прима" (Казань)

Римма Хафизова, "Прима" (Казань)
 

Наталья Карамнова, "Нежность денима" (Нижний Новгород)
 

Надежда Логинова, FreeForm (Иркутск)
 

Надежда Логинова, FreeForm (Иркутск)
 

Лаборатория RD. Yoke: Алена Воронина, Павел Метлин, URBAN (Семенов)
 

  Лаборатория RD. Yoke: Алена Воронина, Павел Метлин, URBAN (Семенов)
 

Катерина Мертвищева, MARITIME (Йошкар-Ола)
 

Катерина Мертвищева, MARITIME (Йошкар-Ола)
 

Алена Ахмерова "Пробуждение" (Санкт-Петербург)

Алена Ахмерова "Пробуждение" (Санкт-Петербург)
 

Devone Blake, PHOSPHORUS (Ульяновск)
 

Devone Blake, PHOSPHORUS (Ульяновск)
 

Эльвира Шакирова, "Эльверсия" (Казань)
 

Анастасия Жадан, "Тишина стали" (Ставрополь)
 

Анастасия Жадан, "Тишина стали" (Ставрополь)
 

Творческий коллектив дизайнеров JAZZEE, "Мелодии Азии" (Казань)

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Тэги: Казанцы, Мода
Автор: Асия Гиззатуллина, 01 мая 2017, 22:21
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Комментарии

Горожанин01 мая 2017, 22:52
Алена Ахмерова "Пробуждение" (Санкт-Петербург) -очень понравилось! Из Казани больше всего понравились "Мелодии Азии", молодцы!
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