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Казанский лукбук: студентка в украшении из карандашей и колготках с нарисованными глазами

Казанский лукбук: студентка в украшении из карандашей и колготках с нарисованными глазами
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ЛИЗА КИРГИЗИНА, 20 ЛЕТ
 
 СТУДЕНТКА
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ У МЕНЯ РАЗНЫЙ СТИЛЬ. МОГУ ПОЙТИ В ШУБЕ, А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ В ФУТБОЛКЕ И КОЖАНОЙ КУРТКЕ.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА НАДЕВАЮТ ОДНОВРЕМЕННО ЮБКУ И КЕДЫ.
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
 
ПАРК ЧЕРНОЕ ОЗЕРО, ЛЯДСКОЙ ПАРК, ПАРК ГОРЬКОГО.
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?
 
Я ПРОЖИЛА ПОЛГОДА В ИСПАНИИ И ВЛЮБИЛАСЬ В МЕСТНЫЕ МАРКИ!

 

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Тэги: Казанцы, Стиль, Женщины
Автор: Асия Гиззатуллина, 27 апреля 2017, 13:27
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Комментарии

Горожанин27 апреля 2017, 13:32
Киргизина!?
0
0
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Горожанин27 апреля 2017, 13:35
Дааа....далек я от моды...
0
3
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