Казанская эмигрантка о жизни в Лондоне, дискотеках в музее и изучении психических болезней

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Майя Гималова, студентка Королевского колледжа Лондона, о различии и сходстве образа жизни казанцев и лондонцев

Майя, почему ты решила уехать в Лондон, чем ты там занимаешься?

- Я уехала учиться за границу, когда мне было 15 лет, и закончила школу в Швейцарии. Мы часто ездили вместе со школой путешествовать в Лондон. Когда первый раз туда попала, была удивлена городом сразу. Он казался таким большим и оживленным. Здесь очень много людей ходят пешком, на каждом углу что-то происходит, и на улице постоянно слышно музыку.

В те поездки меня заворожила атмосфера города, и я решила, что хотела бы учиться здесь. Плюс, университеты Лондона считаются одними из лучших в мире. Поэтому после окончания школы я так и сделала, поступила в престижный университет на факультет Биохимии - Королевский колледж Лондона (Королевский колледж претендует на звание третьего старейшего университета Англии после Оксфордского и Кембриджского университетов).

Так и связалась моя жизнь с Лондоном. Я до сих пор здесь, уже отучилась, поработала и решила учиться снова, чтобы получить второе образование магистра по психологии.



Сильно ли отличается образ жизни горожанина в Лондоне от образа жизни казанца?

- Жизнь в Лондоне очень насыщенная. Порой она даже очень быстрая, все куда-то спешат. В этом и есть прелесть Лондона, он не спит.

Если сравнивать Лондон с Казанью, то я бы сказала, что он более продвинут в области технологий. Очень развит общественный транспорт, особенно метро. Много процессов автоматизированы, например, даже когда идешь за продуктами, то оплату можно провести самому без продавца. Это меня удивило, когда я переехала сюда, но сейчас уже меньше замечаю это.

Жизнь здесь идет не только быстрее, но и эффективнее. Но я не могу сказать, что это всегда плюс. Иногда хочется казанской размеренности. Хотя есть поговорка: "Если ты устал от Лондона, значит ты устал от жизни". Еще здесь очень аккуратно водят машину, и в отличие от Казани, не так много дорожных происшествий.





Есть ли отличия в питании, образовании, здоровых привычках?

- Лондонцы очень уделяют внимание ЗОЖ. Этот тренд начался несколько лет назад и до сих пор продолжается. Люди или до, или после работы ходят в фитнес клубы. Если у тебя нет абонемента в тренажерный зал, то это даже считается немного странным. Здесь даже мода такая пошла у женщин. Считается "круто" - ходить по улице в красочных легинсах для спорта.

Много людей бегают по паркам, стараются питаться правильно, в связи с этим в городе открылось множество баров со свежевыжатыми соками и магазинов с органической едой. А также есть модные вегетарианские и даже веганские рестораны.

Бывший мэр города поставил по всему Лондону велосипеды, которые можно взять в одной точке и отдать в любой другой (в Казани есть несколько подобных точек). Для велосипедистов по всему городу установлены дорожки. Таким образом люди стали чаще перебираться по городу на велосипеде. Это удобно и потому, что существует сбор с автомобилистов за въезд в платную зону Лондона (центр города) и въезд на некоторые участки дорог Великобритании.

Люди здесь думают не только о своем питании, но и следят за экологией. Почти у каждого дома или квартиры имеются контейнеры для раздельного сбора мусора. Англичане экономят на воде и электричестве.



На фото: площадь, где живет Майя.

Что сегодня интересно современному жителю Лондона? Политика? Недвижимость? Путешествия? Авто?

- Одна из каждодневных тем, обсуждаемая англичанами и людьми живущими здесь - это погода. Надо отметить, что погода здесь не такая уж и плохая, как люди представляют себе. Но говорить и обсуждать принято везде. В каком-то смысле это даже small talk, который помогает растопить лед между незнакомыми людьми.

Также современный житель Лондона интересуется политикой, особенно сейчас, когда идет процесс "Брексита" (процесс выхода Великобритании из Евросоюза). Все только об этом и говорят. В какой-то степени политики здесь - свои "селебрити". Разделение по политическим взглядам ощутимо, даже существуют клубы, где люди собираются обсудить политику.

Недвижимость - тоже большая часть интересов жителя Лондона. Многим приезжим нужно снимать квартиры, что превратилось в большой бизнес. Сами англичане живут за городом, но имеют квартиры в центре Лондона, которые сдают, и таким образом зарабатывают деньги. В Лондоне сохранили старую архитектуру с маленькими квартирами. Их сдают за бешеные деньги из-за локации.

Мало высотных домов, кроме отдельного района "Сити" с новостройками. Из-за этого построения углубляются вниз. Считается нормальным жить в квартире на подвальном уровне - они полноценные, только вот вида из окна нет.



На фото: дискотека в музее.

Намного ли больше развита культурная жизнь? Какие события тебе нравятся в Великобритании, которых нет в России?

- Культурная жизнь очень развита. Я не преувеличиваю, но здесь каждый день можно подобрать культурную программу. Каждый год проходят арт-ярмарки, одна из более популярных - это Frieze Art Fair, где собираются более 160 ведущих художественных галерей в мире.

Каждый месяц музеи по очереди устраивают "ночи в музее". Музеи открыты для посетителей поздно ночью, в них проходят лекции и устраиваются "тихие дискотеки". Посетители надевают наушники и танцуют все вместе. Выглядит странно, но в этом что-то есть.

А также проходят театральные постановки, в которых зритель принимает участие на сцене - "интерактивные спектакли". Недавно ходила на "Алису в стране чудес", где каждый зритель мог ходить по разным комнатам и смотреть, как развиваются события, в некоторых сценах даже просили сыграть какую-то роль.

А еще есть "секретные кинотеатры": фильмы показывают в разных странных местах, например, на крыше или на заброшенном заводе.







Много ли англичане уделяют внимания образованию? Стремятся получить высшее?

- Много. С 5-ти лет дети начинают ходить в школу. Большое значение имеет, какую школу ты закончишь, престиж школы может открыть тебе двери в будущем. Ученики даже после окончания школы чувствуют принадлежность, и по жизни их объединяет членство.

Большинство старается получить высшее образование, для англичан плата за обучение маленькая, и у каждого есть возможность пойти в университет. Вузы поделены по рейтингу, и, конечно, популярными считаются Оксфордский и Кэмбриджский университеты. Хорошее название университета в резюме повышает шансы найти работу в будущем.

Что должно произойти, что бы ты вернулась в Казань?

- Я очень люблю Казань и каждый раз, когда приезжаю навестить, открываю по-новому. Мне заметны сдвиги в развитии города. С каждым разом появляются новые и классные заведения для молодежи. Выбор культурных прогамм растет. Но, к сожалению, в моей сфере науки (психологии) на данный момент для меня больше возможностей за границей. Я хочу набраться опыта и может в будущем, представления нашего города по поводу психологических заболеваний изменится, и я смогу работать в Казани.



Трудно ли получить в Лондон туристическую визу?

- Затрудняюсь сказать да или нет, так как слышала разные истории про получение визы. Думаю, что сложнее, чем "шенген". Сам процесс требует времени: нужно собрать список документов и перевести все на английский. Точно знаю, что в Казани есть хорошие агенства, которые могут помочь в этом процессе. Англичане действительно, очень придирчивые и если хоть какого-то документа не хватает, то может быть отказ.

Какие существуют способы, чтобы казанец переехал туда жить?

- К русским в Лондоне относятся нормально, несмотря на политическую напряженность. Здесь есть большая коммуна, проводящих культурные мероприятия для русских: масленица или дебютантские балы.

Каждый год на учебу приезжает много студентов из России. Университеты не смотрят на национальность, а берут на основе академических успехов. Иностранцы (non-UK) платят за учебу больше, так что в этом есть даже какая-то выгода, брать их.

С работой будет труднее, потому что иностранцам нужно найти компанию, которая может тебя спонсировать. Это значит, что она заплатит деньги, чтобы получить для тебя визу. Конкуренция высокая, и предпочтение уходит тому, кому не нужно делать специальную рабочую визу.







Расскажи об исследовании, которым ты занимаешься в магистратуре.

- Мое исследование связано с представлением о психическом здоровье в российском и британском обществе. Сделав обзор и изучив литературу, я заметила, что существует пробел. Поэтому и решила сравнить две страны, которые близки мне, и очень разные по культуре.

Я приглашаю поучаствовать вас в моем исследовании по изучении реакции людей на поведение окружающих. Хочу выяснить различия в представлении о психических расстройствах в разных культурах.

Тема набирает популярность, так как ментальное здоровье не менее важно, чем физическое. Конечно, трудно диагностировать и лечить симптомы, которых не видно, но это не значит, что на них не надо обращать внимание.

Я верю, что от здорового ума идет здоровое тело и лучшее качество жизни. На Западе практика по психологии развита и люди не стесняются обращаться за помощью. Думаю в России взгляд на это еще не такой открытый, но со временем, надеюсь, будет меняться.

Поучаствовать в исследовании можно пройдя по ссылке: https://www.surveymonkey.co.uk/r/HKPFKW3

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 27 апреля 2017, 07:02Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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