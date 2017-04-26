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Новое место: магазин готовой еды с овощным «фастфудом», супами и смузи на Университетской

Новое место: магазин готовой еды с овощным "фастфудом", супами и смузи на Университетской
16+
В центре внимания - кафе-магазин "Рита в ритме"

Заведение с необычным названием - новый проект от команды, запустившей кафе "Лес" в Горкинско-Ометьевском лесу. Несмотря на то, что целевая аудитория студенты, за едой приежают бизнесмены, офисные сотрудники и семьи. Что объясняется довольно просто - Казани явно не хватало заведений формата "стритфуд". 
 

ИСТОРИЯ

- По словам Алины и Насибы, маркетолога и управляющей "Риты в ритме", хотелось открыть место без очередей, с быстрым обслуживанием и готовыми и полезными продуктами (овощами на пару, салатами). Идея современного быстрого питания развита в Европе. Вспомните, в каждом уголке есть пекарня или кафе с фастудом разных стран мира, и это логично. Мы постоянно находимся на бегу, поэтому быстрый темп жизни заставляет менять представление о питании.

Новое кафе отражает тенденцию: предлагает современную кухню, лаконичный интерьер и удобный график работы (с 8 утра до 8 вечера). Плюс у "Риты" привлекательные цены. Нет блюд дороже 130 рублей, а десерты в среднем стоят 50 рублей.

"Рита в ритме" - сетевой проект. В этом году команда планирует запуск ещё нескольких точек. Одна из них  - "Пани Рита" - откроется в "Меге" на летнем фудкорте, она сохранит концепцию проекта, а фишкой меню станет панини с разными начинками. 
 

НАЗВАНИЕ

Главный персонаж кафе - Рита - активная девушка, которая не теряет времени, всегда все успевает, в том числе полезно перекусить. Она изображена на логотипе кафе-магазина. Управляющие посчитали, что "Рита в ритме" - хорошая рифма, а девушка бегущая с едой - лучшее олицетворение современного темпа жизни.
 

МЕСТО

Удачное расположение на Университетской рядом с КФУ позволяет студентам и работникам соседних офисов больше не искать подходящее кафе и не опаздывать на пары и работу. Кафе сделали с двумя залами - для тех, кто хочет быстро перекусить и взять что-нибудь с собой, и для желающих пообедать не торопясь. Зонирование (два зала, магазин, буфет), обилие дерева, огромные окна создают у гостей "Риты" ощущение спокойствия и комфорта. 
 

В кафе действует самообслуживание. Сначала вы встречаете буфет со всевозможными десертами, далее открытые холодильники и стеллажи с аппетитными блюдами, и под конец, рядом с кассой зону с напитками.
 

МЕНЮ

В меню можно встретить соте из курицы с рисом (135 рублей), треугольники (40 рублей), спагетти (120 рублей) и овсянку с цукатами (60 рублей). Кроме того, интерес представляют овощи на пару (80 рублей), салат "Цезарь" (115 рублей), лапша (50 рублей). Объединяет столь разные блюда идея правильного питания. Все-таки овощи на пару, нежирное мясо и смузи явно отличаются от того, что представляет себе казанец, когда говорят о быстром перекусе.

В заведении есть позиции для вегетарианцев - блюда на основе киноа, гречки и полбы. 
 

Меню в "Рита в ритме" будут менять раз в три недели.
 

Десерты - это то, ради чего стоит ехать в "Риту в ритме" из другой части Казани. Ежедневно на витрине появляются новые эклеры (все по 55 рублей), маффины (50 рублей), круассаны (50 рублей) и тарты (95 рублей). Самое дорогое, что есть в меню - набор макарун - 280 рублей.
 

В конце мая на витрине появится крафтовое пиво, сидр и вино в мини-бутылках для того, чтобы было удобно брать с собой. Диапазон цен - 200-250 рублей.

В ближайшее время пройдет официальное открытие кафе-магазина в формате легкой вечеринки. А в планах участие проекта "Рита в ритме" в городских фестивалях еды, в том числе на OPEN FOOD MARKET. 
 

Кафе-магазин "Рита в ритме"

Университетская, 22, @rita_v_ritme

Режим работы: 8:00 - 20:00

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Тэги: Казанцы, Еда, Новое место
Автор: Асия Гиззатуллина, 26 апреля 2017, 09:15
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