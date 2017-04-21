26 вещей для дачи из казанских магазинов: открываем сезон покупкой гриля, гамака и качелей

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Мы рассмотрели товары в 4 казанских магазинах: "Оби", "Леруа Мерлен", "МЕГАСТРОЙ" и ИКЕА.
Даже в будни в казанских строительных магазинах есть посетители, выбирающие в срочном порядке саженцы, грабли и мангалы. Видимо, чтобы встретить майские праздники во всеоружии.
В "Леруа Мерлен" и "Оби" на этой неделе действуют скидки и акции.
В "Икее" много хороших предложений по текстилю, а в "Леруа Мерлен" инструменты и аксессуары для растений.
Если говорить о времени работы, удобным оказался магазин - "МЕГАСТРОЙ" на Гаврилова, который работает 24/7.
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