26 вещей для дачи из казанских магазинов: открываем сезон покупкой гриля, гамака и качелей

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Подборка растений, мебели и гаджетов для загородного дома от ProKazan.ru

Мы рассмотрели товары в 4 казанских магазинах: "Оби", "Леруа Мерлен", "МЕГАСТРОЙ" и ИКЕА.



Даже в будни в казанских строительных магазинах есть посетители, выбирающие в срочном порядке саженцы, грабли и мангалы. Видимо, чтобы встретить майские праздники во всеоружии.



В "Леруа Мерлен" и "Оби" на этой неделе действуют скидки и акции.







В "Икее" много хороших предложений по текстилю, а в "Леруа Мерлен" инструменты и аксессуары для растений.



Если говорить о времени работы, удобным оказался магазин - "МЕГАСТРОЙ" на Гаврилова, который работает 24/7.



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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 21 апреля 2017, 19:43Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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