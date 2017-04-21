ОБРАЗ Преображение
Казанский лукбук
Мода и красота
МЕСТА Новое место | Гид по городу
Афиша | Отдых
Путешествия
ЛЮДИ Интервью | Опросы
Мнения
Фото-подборки
ДОМ Интерьер дня
Ремонт
Загородная жизнь

9 мест для шашлыка близ Казани: с пикниковыми зонами, грилем и отапливаемыми беседками

9 мест для шашлыка близ Казани: с пикниковыми зонами, грилем и отапливаемыми беседками
16+
ProKazan.ru рассказывает, где открыть сезон пикников на природе

ПОСЕЛОК ПЕТРОВСКИЙ

В отеле "Регина" в поселке Петровском вы можете арендовать беседку с мангалом для отдыха. На территории комплекса расположены несколько беседок: есть беседки открытого типа и отапливаемые беседки, которые прекрасно подходят для отдыха в любое время года. 

На территории гостиничного комплекса так же расположены детские площадки, работает прокат инвентаря, ресторан национальной и европейской кухни, в котором вы можете заранее заказать еду. Детям будет интересно посетить зоопарк, в котором можно покормить обитателей. 

Сколько стоит: При аренде беседки до 8-ми человек и меньше, стоимость составит 700 рублей в час за компанию. Дополнительная плата за последующих людей составляет 100 рублей в час с человека в будние дни и 150 рублей в час в выходные (с пятницы по воскресение включительно) и праздничные дни. Дополнительно вы можете воспользоваться арендой решетки (50 рублей на все время), арендой мангала (150 рублей на все время), в продаже имеется уголь 250 рублей (3 кг) и розжиг за 70 рублей. Для вашего удобства все это вы можете привозить с собой бесплатно. 

Контакты: 223-06-42 и 275-85-27, www.reginahotels.ru

Как добраться: 56 автобус либо на машине. Нужно ехать в сторону Модельной, далее поселка Мирный и Матюшинского тракта, расстояние около 19 км от Казани.
 

БАЗА ОТДЫХА "ЛЕБЯЖЬЕ"

Каждый год становится непонятно, можно ли приезжать с мангалом на озеро, и не будет ли это пожароопасным. Простой выход - купить готовый шашлык на небольшой ярмарке рядом с бывшим рестораном "Нарат", или арендовать беседку на территории базы отдыха "Лебяжье", не переживая за последствия. Заказав беседку, вы сможете самостоятельно приготовить шашлык или заказать эту услугу у  поваров, которые замаринуют и быстро приготовят для шашлык. На выбор 7 беседок (в том числе отапливыемых), вместимостью до 40 человек, несколько коттеджей (вместимостью до 20 человек) и дополнительные развлечения: скайпарк, пейнтбол, баня.

Сколько стоит: аренда шатра без дополнительных услуг - 250 руб с человека на 4 часа.   

Контакты: 297-32-16, 8 (917) 284-43-15, www.lebyagie.ru

Как добраться: 72, 36, 46 автобусы или на машине. Заезжаете в Кировский район, вдоль Горьковского шоссе движетесь прямо в сторону Зеленодольска. Расстояние около 11 км от Казани.
 

КУЗЕМЕТЬЕВО

Одно из живописнейших мест отдыха в Казани расположено на берегу Волги в поселке Куземетьево. Судьба местного леса находится под вопросом в связи с грядущим строительством здесь трассы, однако казанцы по-прежнему выбирают это место для вылазок на природу - посидеть с удочкой, пожарить шашлыки на берегу. Захватите с собой мангал и прочие атрибуты пикника. Здесь вы ничего не сможете взять на прокат. 

Сколько стоит: бесплатно.

Как добраться: на машине, 72 и 46 автобусах и электричке. Заезжаете в Кировский район, вдоль Горьковского шоссе движетесь прямо в сторону Зеленодольска до станции "Юдино". 
 



ЛЫЖНАЯ БАЗА "ДУБРАВНАЯ"

Эта база находится в Приволжском районе Казани. Деревянные беседки на одной из самых популярных баз вмещают 10-15 человек. Во временное пользование даются атрибуты для пикника: столы, мангалы, шампуры, барбекю, одноразовая скатерть. Продукты и уголь нужно привезти с собой. После и во время пикника можно покататься на велосипедах, там действует прокат (100-150 рублей в час). 

Сколько стоит: шесть часов аренды теплой беседки обойдутся в 2000 рублей с компании, холодной - 1000 рублей за 6 часов. 

Контакты: 559-43-12, vk.com/dubrava_kzn

Как добраться: на машине, а также на метро до станции "Проспект Победы" или на автобусе до остановки "Улица Фучика". Находится на перекрестке улиц Зорге и Дубравная. 
 

 
МИРНЫЙ
 
На выезде из города в поселке Мирный также можно организовать пикник. Там находится спортивная база "Динамо" , где предлагаются дома и беседки в аренду. В аренду дома входит комната с музыкой, караоке и бытовыми приборами. Перед домом - оборудованная площадка с мангалами, барбекю, решетками. То есть с собой нужно привезти только еду, хотя это тоже не обязательно - можно заказать здесь же. Из дополнительных развлечений: верховая езда, квадроциклы, пейнтбол, лазертаг. 
 
Сколько стоит: аренда теплого дома вместимостью 10 человек обойдется в 5000 рублей за весь день. Другое время и количество людей обговаривается индивидуально. 
 
Контакты: 248-00-338, 226-10-00, dinamokazan.ru
 
Как добраться: на машине или на 23 маршруте автобуса. Необходимо ехать в сторону улиц Модельной и Кулагина, далее до послека "Мирный". Спортивная база находится в 14 километрах от центра Казани.
 

БАЗА ОТДЫХА "БЕРЕЖОК"

Еще одно недорогое и обустроенное место для отдыха. Здесь свежий воздух, красивая природа с панорамой реки Волги, которая никого не оставит равнодушным. На территории есть беседки, которые оснащены большими мангалами, так что, вам придется взять с собой только продукты, шампуры или решетки. К услугам любителей "пощекотать нервы" - катание на катерах и "бананах". Также можно рыбачить со спиннингом, посидеть с фидером и поохотиться на рыбу с лодки. В числе дополнительных развлечений: прокат лодок, катамаранов и велосипедов. Кроме того, база предлагает варианты заселения в домики (3, 4,5-местных) или же в благоустроенных номерах (однокомнатных, двухкомнатных).

Стоимость: шатёр до 30 человек - 4 000 рублей.

Контакты: +7 (987) 297-23-03, beregok.com

Как добраться: на машине или на 103 или 331 автобусах. На машине надо доехать по дороге в сторону аэропорта свернуть направо у поста полиции. Затем налево у Столбища, дальше ехать в сторону Атабаева. Потом направо в сторону Никольского, затем налево, потом начнется грунтовая дорога. Спуститься по бетонке в сторону залива, свернуть налево.
 

ФЕРМА "ТАТАРСКИЙ СТРАУС"

На фермерской усадьбе помимо общения с животными можно арендовать беседку или шатер с мангалом для шашлыка. В общую стоимость входит: аренда беседки либо шатра, мебель (столы и стулья, либо лавочки), мангал и шампуры. Беседка на воде вмещает 15 человек, а шатер - 50-55 человек. Кроме того, в местном озере водится большое количество рыбы, так что, можно не ломать голову, где приготовить улов —  на мангале рядом с беседкой. 

Сколько стоит: аренда беседки - 700 рублей в час, аренда шатра - 1200 рублей в час, дополнительно к этому необходимо оплатить вход на территорию, по существующим расценкам. Стоимость входного билета для взрослых — 200 рублей, для детей до 16 лет — 150 рублей, для детей до 3-х лет — бесплатно.

Контакты: 8 (905) 038-21-28, 8 (960) 037-54-58, tatseltur.ru.

Как добраться: на машине до Высокогорский района, с.Ямашурма. Выезжаете из Казани по Сибирскому тракту в сторону поселка Бирюли. Расстояние около 35 километров от Казани.
 

КАМСКОЕ УСТЬЕ

Если вы готовы потратить время на дорогу и хотите насладиться красотой природы - вариант для вас! Здесь есть стоянки для пикника, но вы ничего не сможете взять на прокат, так что захватите с собой мангал и прочие атрибуты. Среди достопримечательностей Камского устья - гора Лобач, с которой открывается живописная панорама Волги, родник "Святой колодец" и Юрьевская пещера. Это одна из известнейших пещер в республике Татарстан. Она расположена в Камско-Устьинском районе к юго-востоку от населенного пункта Тенишево, в Богородских горах.

Сколько стоит: бесплатно.

Как добраться: около двух часов езды на автомобиле. Нужно доехать до посёлка Тенишево, потом слева будет съезд на грунтовку. В выходные на стоянках довольно много народу и мало дров. 
 

ВВЕДЕНСКАЯ СЛОБОДА

Еще одно и живописных и бюджетных мест для пикника расположено в Верхнеуслонском районе. С Введенской Слободы открывается шикарный вид на остров-град Свияжск. Неподалеку расположен мужской монастырь, под его стенами — купель с ледяной ключевой водой. Здесь есть стоянки для пикника, но вы ничего не сможете взять на прокат, так что захватите с собой мангал и прочие атрибуты пикника.

Сколько стоит: бесплатно.

Как добраться: на машине. По Горьковскому шоссе до трассы М-7. Далее нужно повернуть на развязвке налево и ехать в сторону села Набережные Моркваши, там надо проехать буквально несколько километров до пункта назначения. Расстояние около 40 километров от Казани.
 

P.s. Призываем вас следить за сообщениями МЧС РТ, так как в республике может быть введен особый противопожарный режим, в соответствии с которым требования пожарной безопасности в лесах ужесточаются. Информацию об ограничениях можно узнать на портале www.kzn.ru.

Читайте также:

В Казани пройдет очередной Mom’s Market - маркет детских товаров и услуг 0+
8 мест для весенней прогулки по Казани: Зилантов монастырь, старая пристань и Бутлерова
Нужна ли Казани "Неделя моды": смогут ли организаторы Volga Fashion Week раскачать город?
Тэги: Казанцы, Еда
Автор: Асия Гиззатуллина, 21 апреля 2017, 13:30
Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

66621 апреля 2017, 13:42
А давно у нас Лебяжье вынесли за приделы Казани ??? Казань на сколько я знаю заканчивается на у развязки трассы М7 !!!! и как можно доехать до Лебяжья """вдоль Горьковского шоссе"""" ????
0
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас21 апреля 2017, 13:49
Пасаны все бух@ем! пьём пивасик и размнож@емся)
1
0
Согласны с автором?
Злобный Аноним21 апреля 2017, 13:59
А разве шашлыки УЖЕ не запретили?

http://prokazan.ru/news/view/116932
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Самое новое

Интерьер дня: большая угловая квартира в белых тонах, с двумя детскими и зеленью в холле
Новое место: ресторан с панорамным видом на старую Казань, стейками и брускеттами
Блог редакции: почему казанцы не ездят отдыхать в Восточную Европу, хотя это выгодно
Казанская модель о том, как покорить Европу, показах на Эйфелевой башне и местной моде
Новое место: гриль-кафе в Казани с быстрыми бургерами и ироничными комиксами на стене
Интерьер дня: камин, хрустальная люстра и гардеробная в 6-комнатной квартире в Казани
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Отдел продаж 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
Редакция портала 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
PR-отдел 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
«Семья Казань» — гид по трендам © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Наверх
Спасибо, я уже в группеЗакрыть окно