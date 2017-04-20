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Новое место: ресторан с панорамным видом на старую Казань, стейками и брускеттами

Новое место: ресторан с панорамным видом на старую Казань, стейками и брускеттами
16+
Фото: фуд-фотограф Юлия Ирзина
Все о ресторане «8 Sky terrace&grill», который открылся на улице Некрасова

В Казани после зимы открыл новый сезон ресторан «8 Sky terrace&grill», расположенный на крыше одного из самых высоких зданий исторического центра города. 

Ресторан разделен на две зоны: большая остекленная терраса с панорамным видом на старую Казань и площадка под открытым небом. Это первое в Казани заведение с уникальным форматом террасы, которая будет работать на протяжении 9 месяцев: с апреля по декабрь. 

МАДИНА ХАЙРУТДИНОА, 
УПРАВЛЯЮЩАЯ РКСТОРАНА:

- Заведение формата «SkyTerrace» для Казани новое. «SkyTerrace» - это рестораны под открытым небом, с которых открывается панорамный вид на город. Сегодня подобные заведения открыты в большинстве крупнейших городов мира: Москве, Нью-Йорке, Гонконге, Сингапуре, Париже и других. В Казани это терраса, которая открывается одна из первых и закрывается последней. На террасе под открытым небом у нас 40 посадочных мест, а в остекленном зале – 140. Как только установится хорошая погода, наслаждаться панорамным видом на город и знакомиться с новым авторским меню, разработанным одним из лучших мастеров кулинарного искусства, лауреатом элитарного международного конкурса профессиональных поваров Алексеем Ивановым, можно будет на открытой террасе.

В прошлом году в меню делали акцент только на мясо, в этом году мы его разнообразили и морепродуктами и местной рыбой. К примеру, в меню есть блюда из волжского окуня и судака. Также готовим уникальный продукт – пастрами – мясная грудинка, которую засаливают в течение 2-4 недель, натирают специями, после коптят и затем пропаривают до готовности.

По будням в ресторане с 12:00 до 16:00 действуют бизнес-ланчи - 360-390 рублей, также по основному меню действует 20-процентная дневная скидка. 

МЕНЮ

Меню ресторана включает более 50 позиций: от закусок и салатов до авторских блюд и стейков из мраморного мяса. Мясо, как и другие продукты для ресторана закупаются у российских производителей. Для стейков используется мясо быков породы Ангус, выросших на зерновом откорме.

В меню также представлены блюда, приготовленные на «живых» углях, соусы собственного приготовления, несколько видов брускетт, фирменные бургеры и богатый выбор напитков. Средний чек на гостя без учета напитков — 700 - 800 рублей.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ,
ШЕФ-ПОВАР

- При разработке нового меню «8 Sky terrace&grill» я очень ответственно подошел к этому вопросу. Моей задачей было совместить простые в понимании, но в то же время интересные блюда с особой «изюминкой». В отличие от прошлого сезона, к главным блюдам из мяса мы добавили большой выбор блюд из рыбы, морепродуктов, а также оригинальные брускетты, салаты в необычной подаче и десерты собственного приготовления.

В то же время основной акцент в меню по-прежнему сделан на мясных блюдах. Традиционно, при разделке около 10 % мяса уходит на премиальные стейки, такие как рибай, Нью-Йорк, миньон, а остальное очень интересное по своим качествам мясо расходуется на фарш и мясные полуфабрикаты. В новом сезоне мы последовали примеру американских коллег, которые уже достаточно долгое время делают из этого мяса так называемые «альтернативные» стейки». По своим вкусовым характеристикам они не уступают премиальному сегменту, а при правильном маринаде и соблюдении технологии, могут и превзойти их. Это позволяет нам разнообразить ценовую политику. Так, средняя стоимость стейка, включая гарнир и соус, не превысит 700 рублей. 

Стоит попробовать брускетту с барашком, печеными овощами и гранатовыми зернами – 230 рублей. Салат «Апельсиновая утка» - утиное филе подается с апельсиновым соусом, манго, грейпфрутом и сельдереем - 360 рублей. Марокканский густой суп с барашком - 390 рублей.

ИНТЕРЬЕР 

Фишка интерьера ресторана – обилие деревянных элементов: стилизованные срубы украшают колонны зала, а вместо комнатных растений – здесь маленькие березки. Зеркала в форме разделочных досок на стенах напоминают, что здесь особое место занимает еда. Просторный зал наполняют светом самодельные люстры со свисающими лампочками.

«8 Sky Terrace&Gril»
Некрасова, 9, тел. +7(843)290-88-28

http://instagram.com/gastrobar8/

 

Фотоальбом:

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Тэги: Казанцы, Еда, Это интересно
Автор: Светлана Михайлова, 20 апреля 2017, 09:00
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Комментарии

Горожанин20 апреля 2017, 09:12
денег нет, таскаю на обед бутеры
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