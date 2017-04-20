Интерьер дня: большая угловая квартира в белых тонах, с двумя детскими и зеленью в холле

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О том, как создавался интерьер квартиры, рассказал дизайнер, Фарид Шавалеев

- Большая квартира площадью 197 квадратных метров, расположена в центре Казани. Хозяева - молодые и амбициозные люди, у которых 2 ребенка: мальчик и девочка дошкольного возраста. При покупке квартиры изначальная планировка была неудобной: с длинными коридорами, которые занимали много площади. Потребовалось практически полностью изменить планировку, чтобы достичь удобной эргономики и учесть все пожелания заказчика.

Мы максимально использовали пространство угловой квартиры. Коридоры сократили почти в 2 раза. Большое удобство оказалось в том, что из спальни сделали сразу выход в ванну и в большую гардеробную.

Стилистика интерьера подобрана в модных тенденциях, с применением современной дизайнерской мебели.



Гостинная выполненна в светлых тонах, за счет чего она выглядит просторной. Металлический каркас кресел делает их легкими и аккуратными, а расположенная перед телевизором по всей стене конструкция с зеленью служит акцентом и добавляет свежести.





Обеденная зона выполена в бежевых и коричневых тонах. Над столом установлены металлические светильники.





Обеденная зона с другого ракурса.



Детская для дочери. Голубой и розовый коврики создают дополнительный цветовой акцент.



Детская для мальчика. Здесь присутствуют элементы колорблока - сочетание синего и желтого цветов.







Дизайнеры выделили в комнате место для занятий спортом.



Комната родителей выглядит сдержанно и стильно. Есть некое перекликание формы зеркала, картины над кроватью и люстры.



Спальня с другого ракурса.



Санузел занимает мало места, оформлен в стиле минималим и отлично вписывается в общий интерьер.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 20 апреля 2017, 13:47Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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