Интерьер дня: большая угловая квартира в белых тонах, с двумя детскими и зеленью в холле

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- Большая квартира площадью 197 квадратных метров, расположена в центре Казани. Хозяева - молодые и амбициозные люди, у которых 2 ребенка: мальчик и девочка дошкольного возраста. При покупке квартиры изначальная планировка была неудобной: с длинными коридорами, которые занимали много площади. Потребовалось практически полностью изменить планировку, чтобы достичь удобной эргономики и учесть все пожелания заказчика.
Мы максимально использовали пространство угловой квартиры. Коридоры сократили почти в 2 раза. Большое удобство оказалось в том, что из спальни сделали сразу выход в ванну и в большую гардеробную.
Стилистика интерьера подобрана в модных тенденциях, с применением современной дизайнерской мебели.
Гостинная выполненна в светлых тонах, за счет чего она выглядит просторной. Металлический каркас кресел делает их легкими и аккуратными, а расположенная перед телевизором по всей стене конструкция с зеленью служит акцентом и добавляет свежести.
Обеденная зона выполена в бежевых и коричневых тонах. Над столом установлены металлические светильники.
Обеденная зона с другого ракурса.
Детская для дочери. Голубой и розовый коврики создают дополнительный цветовой акцент.
Детская для мальчика. Здесь присутствуют элементы колорблока - сочетание синего и желтого цветов.
Дизайнеры выделили в комнате место для занятий спортом.
Комната родителей выглядит сдержанно и стильно. Есть некое перекликание формы зеркала, картины над кроватью и люстры.
Спальня с другого ракурса.
Санузел занимает мало места, оформлен в стиле минималим и отлично вписывается в общий интерьер.
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