Блог редакции: почему казанцы не ездят отдыхать в Восточную Европу, хотя это выгодно

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В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале

Сегодня главный по рубрике «Блоги» - Асия Гиззатуллина, журналист портала 7kazan.ru:

- Туристические направления казанцев делятся на три группы:

1. Курорты Крыма и Краснодарского края, на которых не удосужился побывать только ленивый и принципиальный сторонник зарубежного отдыха.

2. Пляжный отдых в Турции, Таиланде и ГОА.

3. Активный отдых в Южной и Западной Европе: Италия, Испания, Германия Франция и т.д.

Есть исключения среди казанцев, увлеченных недешевым и в меру экстремальным туризмом в азиатских странах или на горных курортах, но в целом картинка не меняется из года в год. Тем временем, есть та часть света, о путешествиях куда думают в последний момент, и зря. Я говорю о Восточной Европе.





ПОЧЕМУ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА?

Восточная Европа - территориально самая близкая к России часть "Старого Света", которая почему-то не числится в списке самых популярных направлений выездного туризма. Хотя, если рассмотреть поближе, она выглядит достаточно интересно:

В Украине вас ждет культурное наследие Киева, Львова, Одессы, в Польше - Варшава - старый город в стиле ренессанс и барокко с древними дворами, Гданьск, Краков, в Венгрии - Будапешт и его здание парламента, дворцовый комплекс с храмом в готическом стиле в Буде, в Чехии - Прага, в Эстонии - исторический центр Таллинна, в Латвии - исторический центр Риги. Список можно продолжать и продолжать.

Отдых отлично подойдет тем, кто хочет чуть более радикально "оторваться" от российской действительности и при этом не слишком углубиться на запад. На примере своей поездки в Будапешт весной расскажу о стереотипах и выгодах подобного туризма.

В числе приятных фишек сразу отмечу короткий перелёт (около 2 часов в воздухе) и приятный климат. Кроме прочего, в ближайшие восточноевропейские страны легко приехать на автобусе или за рулем автомобиля.



СТЕРЕОТИПЫ

Первый стереотип - в Восточной Европе некрасиво. Незнающий человек при слове Венгрия наверняка представляет себе постсоветскую страну с серыми пятиэтажками, которая непонятно как попала в Евросоюз. Это не так. Туристический интерес здесь представляет практически все: развлечения, история, еда, в том числе и "санкционка", сказочная архитектура. Чего только стоит здание венгерского парламента, выполненное в готическом стиле! Кроме того, Будапешт строили на термальных источниках, и здесь распложены знаменитые и роскошные купальни "Сечени", в которых можно поплавать круглый год под открытым небом.

Второй стереотип - там несовременно. Конечно, там нет элетрокаров - "Смартов" и такси - "Теслы", современных строений-музеев с картинами Пикассо и Ван Гога, как, например, в Амстердаме. Но, как и в другой Европе, есть велодорожки, огромные парки, современные офисные центры, рестораны со звездой Мишлена, много зелени и свои достопримечательности.



Третий стереотип - сложность сделать Шенгенскую визу. Виза в Венгрию стоит не 5600 рублей, как например, в Нидерланды или Испанию, а 4,5 тысячи. Сложность только в том, что в казанском визовом центре не принимают документы на "венгерский шенген", поэтому их надо отправлять курьером в московское посольство. Рассмотрение документов проходит также в течение 2 недель. При предъявлении купленных билетов и брони отеля вы спокойно получите визу.

Четвертый стереотип - если ты получил Шенгенскую визу, проще поехать во Францию или Италию. На самом деле, Будапешт называют вторым Парижем, только там дешевле в 1,5-2 раза. Красивая архитектура, музеи, лучшие отели и рестораны, вина и мясо - дешевле все. Кроме того, в Венгрии действует две валюты - евро и форинты (1 рубль - 5 форинтов), и если хотите сэкономить, лучше расплачиваться не евро, а форинтами. Ужин - традиционный гуляш+бокал вина - стоит около 2000 форинтов, то есть примерно 400 рублей. Кстати, если вы, как аристократ, захотите вино на завтрак, оно обойдется всего в 50 рублей (по крайней мере нам попалось по такой цене). А проживание в красивейшем хостеле, где вы будете жить в отдельной комнате, обойдется в 600-700 рублей за сутки.

Пятый стереотип - местные жители не знают английский. Действительно, венгры плохо знают английский. Если вы спросите в транспорте нужную остановку у местной бабушки, она будет отвечать на венгерском, уверенная, что вы ее понимаете. Зато почти каждый официант, работник отеля и продавец знают русский. Так что вы не встретите языковой барьер.



Здание венгерского парламента.

ВЫГОДЫ ПОЕЗДКИ

Будапешт расположен на берегах Дуная, второй по протяженности реки Европы, и образован в результате слияния нескольких городов: Пешта, расположенного на восточной стороне реки Дунай, Буды и Обуды, занимающих западный берег Дуная. Пешт - часть города на равнине, а Буда и Обуда - на холмистой части. С Буды открывается отличный панорамный вид на город.



Мы ездили в город в начале апреля (15-20 градусов тепла) и застали период цветения. Это одно из самых лучших времен года для того, чтобы увидеть Европу во все красе. Учитывая, что в апреле в Казани все еще снег и ноль градусов, вы будете рады.

Еще одна причина, по который мы поехали в апреле - дешевый перелет. Мы летели лоукостером "Победа" до Братиславы, билет в одну сторону стоял около 2,5 тысяч рублей. А из Братиславы автобусом до Будапешта за 500 рублей. Из минусов - у "Победы" множество ограничений, которые надо внимательно изучить. И, мы потратили на перелет из Казани до Москвы в тот же аэропорт "Внуково", откуда был вылет, - 2000 рублей в одну сторону. Конечно, непростая логистическая цепочка, но выгода была существенной. На дорогу ушло 11-12 тысяч рублей. Прямой перелет из Казани до Будапешта на тот момент стоил от 16 тысяч рублей.



В Будапеште можно гулять целыми днями - блошиные рынки и лавочки, ярмарки, кафе и пекарни. А также красивые мосты через Дунай. Кстати, Дунай считается загрязненной рекой, как и Волга, но выглядит гораздо чище. Возможно на то влияет сильное течение.



Будапешт выходит в 8-ку самых крупных городов Европы. Здесь представлена кухня всех народов мира: паназиатская, итальянская, грузинская и так далее. Можно попробовать и традиционные венгерские блюда: гуляш, гусиную печень (местное фуа-гра), колбаски. Также фирменное Токайское вино и палинку (венгерский фруктовый бренди). Венгры обожают вепечку. Еще бы, она здесь очень разнообразная и дешевая. Круассан стоит около 40-50 рублей.



Вот так выглядит самый большой банный комплекс Европы - купальни "Сечени" 1913 года постройки. Но мы ходили купаться не туда, из-за того, что вход стоит около 1200 рублей, а в другую купальню, куда ходят местные - "Лукач", вход в которую стоит 600 рублей.



Повсюду летние террасы. Так приятно и непривычно, что на террасе не курят кальяны, как это принято в Казани. Всюду горожане пьют кофе: капучино, по-венски, флэт уайт. Кофе стоит от 100 до 240 рублей, примерно, как в Казани.



Еще одна из достопримечательностей венгерской столицы - Рыбацкий бастион - архитектурное сооружение на Крепостном холме в Буде. Очень красивое строение, с которого открывается панорамный вид на город. Минус этого места - огромные потоки туристов, в основном из Китая, которые фотографируют все подряд, включая вас.



В Будапеште можно купить множество сувениров: винтажные часы и печатные машинки, посуду, украшения, специи, марципан. Также здесь можно закупиться "санкционными" сырами, колбасами и другими вкусностями. Я еще погулять по местной ярмарке и поесть фермерские деликатесы.



РЕЗЮМЕ

Если у вас в кармане 30-40 тысяч рублей максимум, вам наскучил пляжный отдых, и хочется отвлечься от российской действительности и холодов, то поездка в Восточную Европу - отличная идея. К тому же, такую поездку могут поддержать ваши друзья, так как получается недорого и насыщенно. Поездку стоит планировать за две недели минимум, чтобы сделать визу (если требуется) и купить недорогие билеты на самолет. Не стоит задерживаться в одном городе более 4-5 дней, потому что этого времени хватает познакомиться к местностью и культурой. Приятные впечатления, недолгие перелеты и новые знания вам гарантированы!

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 19 апреля 2017, 17:32Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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