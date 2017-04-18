Казанская модель о том, как покорить Европу, показах на Эйфелевой башне и местной моде

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Казанская модель, Карина Росс, о жизни современной модели и почему в Казани не платят за съемки

Смотря на аккаунт Карины в "Инстаграм" видишь цветущую Европу, пляжи Лос-Анжелеса, вечные круассаны и кофе. Разве не о такой жизни мечтает любая казанская красавица? Мы пообщались с Кариной о том, соответствуют ли мечты девушек реальности и как все происходит на самом деле.





Расскажи в какой стране ты сейчас, чем там занимаешься? Модельный проект или отпуск?

- Сейчас я в Лос-Анджелесе. Я приехала в Америку искать агенство и на данный момент нахожусь в процессе получения рабочей визы.

Сколько лет ты работаешь в модельной сфере? В скольких странах ты работала?

- Когда вспоминаю, сколько лет уже в моделинге, мне становится страшно. Первая поездка была почти 6 лет назад в Париж (любовь навсегда!). Это были незабываемые эмоции, я была такая маленькая и глупенькая, что боялась заходить в метро первые 2 недели... Хотя ничего не изменилось, в LA я тоже лишь на днях начала использовать общественный транспорт. Через год после поездки во Францию я поехала в Малайзию на 2 месяца, пока были летние каникулы в университете. Далее меня ждал Китай, Германия, Австрия, Италия, Франция, Сингапур, ОАЭ.

С какими домами моды ты работала? Кто запомнился больше? Почему? - Моя последняя запоминающаяся работа была в Париже для бренда Maison Michel. Она запомнилась нестандартной съемкой и совершенно неэкономной, хотя и фотографа на съемке не было, а стояла фотобудка, где обычно фотографируются на паспорт. Вы помните наверное такие, где ещё 4 фотографии на одном листочке. Так вот съёмка заключалась в том, что бы кривляться в этой будке, рекламируя шляпы Maison Michel. На мой взгляд идеальная работа, когда ты сидишь и хихикаешь в этой будке за шторкой, а потом скорей выскакиваешь из неё и ждёшь, когда аппарат выплюнет тебе готовую фотокарточку.

- А из всего моего модельного опыта самая-самая впечатляющая работа была два года назад на Эйфелевой башне. Это было потрясающе красивое шоу на втором этаже башни. Наш "кол тайм" (время в которое начитается работа ) был ‪в 2 часа ночи,‬ и ‪до 4 утра‬ нам делали макияж, прическу, маникюр. Далее мы поехали на саму локацию. Скажу вам честно, встречать рассвет на верху Эйфелевой башни - бесценно! Это тот момент, когда у тебя бегут мурашки по коже и ты благодаришь не Бога, а своего Букера, который отправил тебя на этот кастинг, и ты в итоге принимаешь участие в показе на Эйфелевой башне. Да, кстати, шоу проходило ‪с 8 до 9 утра ‬- это время до открытие башни для посетителей. Шоу продюсировала талантливая Jessica Minh Anh (посмотрите её работы, она устраивает показы на всех достопримечательностях мира).



В каких странах предпочитаешь работать? Азиатские направления, европейские, США?

- Места, где я предпочитаю работать, где платят хорошие деньги и где хотела бы жить - абсолютно разные страны и континенты. Работать нравится в ОАЭ. Как мне кажется, мой типаж там очень востребован. Каждый месяц выходят много печатных журналов, которые приятно открывать и видеть там свои работы.

Ах да, конечно же, нравится работать в Сингапуре. Они так любят свадебные шоу, что я каждые выходные выходила замуж по всем правилам: в церкви, с рассаживанием гостей за сервированные столы, с фотозонами и прессволами из живых цветов. Как раз таки в Сингапуре, я работала моделью на шоу Vera Wang - легендарного дизайнера, о чьих платьях мечтает любая селебрити. Это моя гордость.

Поговорим о современных стандартах моды. Девушки с какой внешностью сегодня востребованы?

- Конечно, все зависит от страны и кастинга. Я заметила, что сейчас модно очень коротко стричь волосы. Нет, не каре, а совсем коротко.. 2 сантиметра.. в народе - под мальчика, что для меня крайне не красиво. Но резкие перемены чаще всего ведут к взлету в карьере. На вопрос, какая внешность сейчас в моде, я бы сказала в двух словах - "уроды дорвались".

А парни?

А парни всегда останутся сладкими, мужественными, с идеальным телом, ровной щетиной и чаще всего без мозгов.



Стандарты красоты Европы отличаются от российских? От казанских, в частности. Да, в Казани слабо развита модельная индустрия, но все же есть с кем сравнивать.

- На мой взгляд, красота в естественности, ухоженных волосах и лице, в том, какой образ жизни ты ведёшь, что ты ешь, чем занимаешься. И такие стандарты одинаковы в любой части света. В Казани и правда нет модельной индустрии, но мы стараемся её привить, рассказывая о работах, которые модели делают за границей, мы привозим новые идеи. Рассказываем, как проходят съёмки в разных странах, какой свет используют фотографы, сколько техники у них на съемке и так далее.



И да, в Казани, я слышала, начали снимать рекламы, особенно спортивного характера. На одну из них, кстати, меня не взяли!

Почему в Казани нет развитой модельной индустрии? Почему моделям не хотят платить? Это исправимо?

- Начнём с того, что в России нет маркетинга и тем самым, клиенты не хотят тратить большие деньги на рекламу, и тем более платить за это моделям, считая, что снятся в рекламе - это просто классно, весело и тебя увидит весь мир. Нет. Это не так. Это совершенно не так. Никто из профессиональных моделей не согласится сниматься в рекламе с низким бюджетом и с широким охватом публики. Это наша работа - "торговать лицом", как говорит моя подруга. И за это должны платить. А почему не платят, потому что в России и, в частности, в Казани нет понятия "модель", как профессия , большинство девочек согласны сниматься бесплатно и не знают себе цену.



6. Представь, есть юная казанская девушка лет 14. Ей хочется стать профессиональной моделью? Что она должна делать? Как ей попасть за границу?

- Если девочка действительно талантливая, высокая (выше 175 сантиметров) и понимает зачем ей это все, то, конечно же, надо снимать самые простые фотографии в полный рост и портрет на нейтральном фоне в купальнике (этот тип съемки называется "снепы") или в обтягивающей одежде без принтов ("полороиды") , лучше всего в чёрной одежде, чтобы акцент был на лицо. Так будет понятно, как девушка выглядит в жизни и как ее можно изменить. Снимки надо отправлять в материнские агенства Москвы, Питера или других городов (материнские агентства - это организации, которые представляет интересы модели в будущем на кастингах и съемках. Их основные функции за границей - поиск зарубежного агентства). Нужно только обязательно смотреть, какие девочки работают в этих агентствах, где они работают, с какими агентствами за границей сотрудничают, есть ли у них хорошие контакты. И только потом, если девочку замечают, то наступает четвертинка счастья.

7. Говорят, так как модельный бизнес в Казани не развит, все перспективные девушки уезжают за границу. Но уезжает малая часть. Почему? В чем сложности? Ограничивают родители или незнание языка?

- На самом деле, довольно много казанских моделей замечательно работают в Европе, Азии и США. Если честно, думаю и родители тоже могут останавливать в этом. Меня не пускали в первую поездку в Японию, когда я была на первом курсе университета. На объяснение того, что моделинг - это работа, ушел далеко не один год. И только сейчас мои родители действительно начали понимать, что это моя профессия.

Ещё может быть казанские модели мало стараются... Шучу. Конечно же, ограничивают разные факторы, например, учеба. Бабушка однажды мне сказала: "Получи диплом из университета и езжай куда хочешь". В итоге на вручение диплома как раз-таки и бабушка пошла, а я в тот момент уже укатила на контракт за границу.





О доходах.. Не секрет, что в Казани модели получают копейки и иной раз работают бесплатно. Какой твой доход в долларах примерно за последний год? (Больше/меньше, чем стоимость иномарки и однокомнатной квартиры?) - Ребят, отвечу так: на кофе с круассанами хватает.

Большую часть работы за границей занимают походы по кастингам. Сколько кастингов в день можно успеть посетить? Какие сложности бывают на кастингах?



- Да, это 100%. Без кастингов нет работы. Но в некоторых странах клиенты букируют моделей по фотографиям и по свежим фотографиям-снепам. Сколько кастингов в день? Зависит опять же от страны и от сезона. Китай - 10-15 кастингов в день, катаешься весь день с водителем и другими моделями по заводам и фабрикам. В Париже (во время Недели моды) - 8-12 кастингов. В обычное время 0-3 кастинга в день.

А сложности на кастингах - это их отсутствие.

Самое странное требование к внешности, которое ты встречала? Похудеть на 2 килограмма за сутки, не пить ‪два дня‬, состричь коротко волосы, к примеру.

- На самом деле, это миф, что моделей заставляют преходить из крайности в крайность. Все, что показывают по телевизору, например в "Топ-модель по-русски/американски", не всегда применимо в нашей работе. Все обговаривается индивидуально, если модель не хочет, к примеру, стричь волосы просто так, то её не будут заставлять это делать. Нужно понимать, что просьба похудеть на 2 килограмма за сутки физически не возможна, и такое вряд ли встретишь. По крайней мере, я не встречала. Еще, возможно, для меня какие-то требования на съёмках уже не кажутся странными. Надо сделать - значит надо.

12. Сегодня в моде новый виток: спортивные образы преобладают на романтичными платьями, герои подиума напоминают ПТУшников.. Как думаешь, как скоро казанцы будут готовы носить Vetements и Рубчинского, о которых говорят в мире? Или нам это не надо? - В этой индустрии есть два витка: стиль - что-то вечное и всегда будет популярно, и мода - то, что приходит и уходит из сезона в сезон. Не хочу высказываться о брендах Vetements и "Гоша Рубчинский" слишком громко, но не думаю, что это останется в России. Если Москва кое-как оценит и потянет по бюджету и взгляду, то Казань вряд ли .

С другой стороны, я рада, что мировые дизайнеры нашли вдохновение в стиле российской уличной "моды" (основная идея коллекции Гоши Рубчинского) и ещё больше радует то, что в европейских странах это нашло отклик и стало очень популярно на улице. Рубчинский вдохновился как раз-таки неблагополучными подростками из спальных районов, и это значит, что такие ребята сегодня самые модные. Какие у тебя планы на будущее? Кем ты видишь себя через 5 лет, через 10 лет. Существует стереотип, что работа моделью - это на 5-6 лет максимум. - Стереотип от части правильный, от части нет. После того, как вы поработаете на подиуме, если лицо в хорошем состоянии, можно стать коммерческой моделью, сниматься в рекламах, можно уйти в актерское дело. И между прочем в США есть модельные агентства, которые специализируются на возрасте 30+. Так что эти стереотипы очень хочется разрушить, что я собираюсь делать дальше.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 18 апреля 2017, 18:23Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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