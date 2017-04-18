Новое место: гриль-кафе в Казани с быстрыми бургерами и ироничными комиксами на стене

16+ Фото: Юля Ирзина

От тортильи до куры гриль - новый мясной бар от создателей Burger store и фриланс-проекта "Чай. Вода. Еда"

Мастер чайных церемоний и кулинар, Никита Гуру и Дамир Шайхутдинов, авторы фриланс-проекта "Чай. Вода. Еда" (и постоянные участника OPEN SPACE MARKET), открыли новую бургерную KULINAR&GURU BURGERS (KGB) на улице Красной Позиции. До мая заведение работает в тестовом режиме.



В новом заведении Никита отвечает за чайную и административную части, а Дамир за еду. Ранее Дамир занимался проектом Burger Store, благодаря которому в 2014 году казанцы впервые узнали о культуре бургеров, и что они могут быть вкуснее и натуральнее вариантов McDonalds. А Никита - чайным проектом Puergurubar, и продолжает заниматься им сегодня. После истории с Burger Store парни практиковались в Gonzo Bar, угощали гостей на мероприятиях в магазинах Outpac, обучали готовить поваров в Unity Hall и представляли продукцию (тортильи) в кофейне "Нефть" и Cult bar.



МЕСТО

На Красной Позиции, несмотря на близость к центру города, практически нет кафе. По словам парней, в здании, где теперь расположен KGB, раньше находилась единственная невкусная шаурмечная. Дамир часто проезжал по улице и думал об открытии кафе, чтобы оживить район. Однажды рассказал о месте Никите, но Никита оставил идею без внимания. В итоге на следующий день он прибежал к Дамиру и показал объявление с классным помещением, которое сдается в аренду. Оказалось, что это то же самое место.

Бургерная расположена рядом с дорогой и автомойкой, а также может похвастаться парковкой. Внутри просторный зал с барными столами и открытая кухня. Основатели сами сделали столы из водопроводных труб и досок из лиственницы. Посуда - деревянные доски - тоже сделана из лиственницы. Идея парней - сделать недорогое по оформлению место с вкусной бюджетной едой. Для сравнения, в проект Burger Store было вложено 7 миллионов, а KGB - порядка 300 тысяч рублей.



МЕНЮ

Основной акцент в KGB идет на свой хлеб. После Burger Store Дамир обучился приготовлению хлеба на более высоком уровне и предлагает необычные булочки к бургерам. Это не только варианты с чернилами каракатицы, но и фиолетовые булочки на основе отвара красной капусты (появятся в скором времени). Конечно, второй акцент сделан на мясо. В бургерах используется исключительно телятина (мясо молодого бычка), за счет чего начинка получается мягкой и сочной. Все производство, в том числе овощей и соусов, - татарстанское.



В гриль-баре вы не встретите кетчуп Heinz: исключительно домашний соус BBQ с овощами и карамелизованный лук. Каждый соус готовится 2-3 часа.

Бургеры готовятся за 10-15 минут на лавовом гриле (электрический тент с вулканической лавой). Лава быстро нагревается от электричества и превращается в уголь, за счет ускорятся процесс приготовления, а по вкусу блюдо не уступает мясу приготовленному на мангале. В городе с ним работают только в KGB, так как гриль требует постоянного усиленного ухода.



Стоимость бургера с черной булочкой, картофелем, битыми огурцами и салатом, 300 рублей.

Помимо бургеров в заведении надо попробовать тортильи с капустным салатом и запеченной курицей (150 рублей) и куры гриль (целая стоит 400 рублей за килограмм). Популярностью уже пользуется блюдо - четвертинка курицы и картофельные слайсы.



В меню нет алкоголя, только чай, привезенный из Китая Никитой Гуру, и газированные напитки. Во-первых, парни не пропагандируют распитие алкоголя, а во-вторых, по-соседству расположена школа. Все мясо - халяль.

В разработке бургер с марлином (рыбой-меч), бургер с фалафелем для вегетаринцев и выпечка (киши, пироги и шарлотки).



ФИШКИ

На стенах посетители встретят комиксы про основателей заведения, их нарисовал знакомый художник, автор рисунков в Gonzo, Tarantiono и Cult bar.



В планах основателей окончательно завершить ремонт, запустить летнюю террасу, а также провести вечеринку, посвященную официальному открытию.

Теперь классные заведения нашего города редакция отмечает специальной наклейкой "Здесь вкусно".

KULINAR&GURU BURGERS (KGB)

Улица Красной Позиции, 10, 259-03-61

@kgb_burger_kzn



За фото спасибо: Юле Ирзиной, фуд-фотографу и фудстилисту, 8-950-314-09-71.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 18 апреля 2017, 10:10Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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