Перезагрузка Кремлевской набережной: скамейка со стихами Пушкина и приворотное зелье

16+

Коррепспондент ProKazan.ru побывал на открытии нового Сказочного городка на Кремлевской набережной и узнал все его секреты

- Кремлевская набережная в очередной раз решила удивить казанцев. Дед Мороз покинул Новогодний городок и теперь, для большего интереса, территория "Сказочного городка" поделена на две зоны: для влюбленных и любителей магии. Как и прежде, посещение платное, но дешевле - 100 рублей.

Традиционно Кремлевская набережная - это множество красок и света.

Одно из самых ярких мест в "Сказочном городке" - Аллея влюбленных. Кроме стандартных сердец, здесь можно увидеть оригинальные лавочки. Каждая из них символизирует различные стадии отношений.

Отношения всегда начинаются с ожидания друг друга, теперь это можно сделать на одноименной скамейке.

А если нет пары - то для этого есть скамья “Познакомлюсь”.

Затем можно перейти и на лавочку “Признания” со стихами Пушкина.

Затем наступит очередь скамьи “Поцелуев”.

Зарегистрировать отношения можно в сказочном ЗАГСе, получив свидетельство супругов.

А потом проводить время на скамье “Большой семьи”.

Молодая пара Роберт и Анастасия одними из первых зарегистрировали брак в Сказочном городке. Они встречаются уже два года, и планируют создать настоящую семью.

Для всех, кто верит в чудеса, будет интересно дерево желаний. Согласно задумке, если загадать желание искренне, написать его на листочке и бросить в дупло дерева, то все обязательно сбудется.

Чтобы поделиться своими чувствами со всем городом, в обновленном "Сказочном городке" предусмотрена “Стена желаний”. Открытки выдаются бесплатно, их можно также забрать с собой на память.

Вторая часть городка посвящена Школе магии и волшебства по мотивам Вселенной Гарри Поттера.

Здесь один из самых крупных объектов - хижина Хагрида. Рядом с домиком - легендарный мотоцикл, похожий на транспорт из фильмов о Гарри Поттере.

А в самой хижине сразу бросается в глаза огромная скульптура собаки.

Единственный в городе киношар было решено оставить: только теперь тут можно будет увидеть фильмы о школе чародейства и волшебства Хогвартс.

Ни один из фильмов о юном маге не обходился без сов, поэтому для "Сказочного городка" закупили из питомника четырех настоящих птиц. Они живут на улице и пока только привыкают к местности. Любопытный факт: совы способны выдержать морозы до -50 градусов. После закрытия февральского "Сказочного городка", совы переедут в “Свияжские холмы”. Кстати, олени из Новогоднего сказочного городка, уже проживают на территории города-курорта.

Одна из самых загадочных локаций обновленной Кремлевской набережной - квест-комната для любителей разгадывать загадки и выполнять необычные задания. Квест «Тайна Темного лорда» рассчитан на детей в возрасте от 5 лет и их родителей.

Здесь всего 5 залов, и подробности просят не разглашать: чтобы каждому пришедшему было интересно пройти игру увлекательно. Но одну тайну все же можно открыть: в начале огромная Распределяющая шляпа обязательно определит вас в какой-либо факультет. Стоимость участия в квесте платное - 400 рублей с команды (2-4 человека), длительность - 30 минут.

В "Гостиной волшебников" можно перевоплотиться в студентов и подружиться с живой почтовой совой Буклей и крысой Коростой, таких же, как и в легендарном фильме. Также здесь вас могут бесплатно сфотографировать.

В "Мастерской магов" будет твориться настоящее волшебство - при помощи обычной бумаги, ножниц и клея дети смогут создать собственные волшебные палочки, амулеты и фигурки любимых героев, и, конечно же, валентинки ко Дню Святого валентина. Также здесь можно оставить детей с няней. Стоимость - 200 рублей за посещение и одну поделку, вне зависимости от длительности.

Работу сноутюбинговых горок продлили - есть и маленькие, и большие. За прокат инвентаря дополнительно оплачивать не нужно.

Для малышей предусмотрены горки и качели.

На территории "Сказочного городка" работает продолжают работу и буфеты, но с обновленным меню: например, можно приобрести "Приворотное Зелье" за 50 рублей. А на самой территории Кремлевской набережной продолжает работу ярмарка ремесленников Татарстана.

Кремлевская набережная

Режим работы: будни с 16.00 до 22.00, выходные с 12.00 до 22.00.

Стоимость: 100 рублей, детям до 3 лет бесплатно.

"Сказочный городок" проработает до конца февраля.

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 10 февраля 2017, 22:40Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое