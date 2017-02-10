Галереи в Казани, о которых вы еще не знали: видео-лабиринт и место, где живут ангелы

16+ Фото: vk.com, kazanreporter.ru/Фарит Валиуллов, sobaka.ru/Гульнар Сафарметова

В Казани работает множество выставочных залов и экспозиций в музеях, самые известные - Казанский Кремль и Национальный музей. Мы нашли еще несколько выставок, о которых вы не знали

Если на выставку Коровина вы уже сходили, а отправиться в лабутенах на Ван Гога нет возможности, мы нашли для вас несколько альтернативных вариантов, куда пойти за духовной пищей. Собрали галереи, о которых мало что известно, но они не уступают популярным выставкам.

"Ala prima"

В галерее представлены картины самых разных направлений живописи, от традиционной классической до современной авангардной, а также изделия декоративно-прикладного искусства художников Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Мордовии и других регионов России, и некоторые зарубежные мастера. Все работы, представленные в галерее, можно купить. Экспозиция постоянно обновляется, сейчас, например, можно посетить выставку казанского художника Руслана Ибрагимова "1000-летняя Казань в наше время".

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Контакты: Муштари 30, 537-88-59.

«Художник»

В художественном салоне можно не только приобрести товары для творчества и готовые картины художников Татарстана, Чувашии, Марий Эл и других регионов - всего более 250 авторов, но и просто полюбоваться пейзажами, натюрмортами и портретами. Экспозиции выставки постоянно обновляются.

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.

Контакты: Чернышевского 24/23, 292-21-42.

"Казанская ярмарка"

Многие полагают, что на "Казанской ярмарке" проходят только специализированные выставки продукций каких-либо мастеров или предприятий. Но здесь есть и своя картинная галерея, где представлены работы различных художников. Например, сейчас проходит персональная выставка Зуфара Гимаева - председателя правления Союза художников Тататрстана. С 1970 года Зуфар Гимаев является участником всесоюзных, всероссийских, зональных и республиканских выставок.

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: пн-чт с 9.00 до 17.00, пт - с 9.00 до 16.00.

Контакты: Оренбургский тракт, 8, 570-68-30.

"INK Gallery"

В частной картинной галерее Игоря Калинаускаса проходят самые разные культурные события. Например, сейчас здесь представлено видео-погружение в атмосферу зеркальных лабиринтов арт-проекта «Отражение. Выставка. Театр. Игра». В центре экспозиции - картина «Горизонт событий», и это не просто живопись. Созерцая картину, погружаясь в нее, вы начнете ощущать, словно горизонт событий проходит сквозь вас потоком света.

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: вт-чт и сб-вс с 12.00 до 16.00.

Контакты: Муштари 19, 258-25-38.

Институт антиквариата

Частью работы института также является выставочная деятельность: коллекции постоянно представлены в Выставочном центре института, где проходят экскурсии, лекции для профильных ВУЗов, литературные и художественные вечера, различные выставки, в том числе выставки одной картины, посвященные событиям истории и традиционным праздникам. Также здесь можно увидеть западноевропейскую живопись старых мастеров, мебель 16-19 веков и многое другое. Посещение по предварительной записи.

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 17.00.

Контакты: Сибирский тракт 34/5, 510 9623.

Генеральное Консульнство Турции

Это одно из самых неожиданных мест для выставки. Консульство, кроме дипломической миссии, ведет и просвятительскую деятельность. Например, сейчас можно посетить выставку известного татарстанского фотографа Сергея Ермолаева под названием «Каппадокия - одно из чудес Турции». Существует легенда о том, что давным-давно в Каппадокии обитали ангелы, и когда им пришлось покинуть эти места, их жены предусмотрительно накрыли трубы домов плоскими камнями, чтобы дождь не залил огонь в их очагах.

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: пн-пт с 14.00 до 17.00.

Контакты: Максима Горького 23/27, 299-41-99.

"Эбиволь"

В салоне-магазине представлена эксклюзивная национальной одежда и аксессуары. Также здесь постоянно проходят различные культурные мероприятия, например мастер-классы, встречи с творческими людьми и выставки мастеров. Сейчас можно посетить выставку работ Александра Бусыгина «Царь художников и все, все, все». Александр участник многочисленных всесоюзных, российских, республиканских, зарубежных выставок, его работы находятся во многих музеях и частных коллекциях.

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб с 10.00 до 15.00.

Контакты: Парижской Коммуны 20/37, 2-932-000.

«Окно»

В новом пространстве в Казанском Ратуше проходят тематические и персональные выставки ярких мастеров современного изобразительного искусства, а также творческие встречи с искусствоведами, художниками, музыкантами. Здесь есть и постоянные выставки татарстанских художников, так и персональные: например, Евгения Бриммерберга – «Философия линий»: обращение к узнаваемым стилям живописи начала ХХ века направлено на их глубокое изучение, результаты которого представлены в свежей манере, характеризующейся вибрирующей яркой энергией и анимированными эффектами импульса света и жизни.

Стоимость: бесплатно.

Режим работы: ежедневно с 10 до 19.00.

Контакты: К.Маркса, 33, 8(917)870-91-02.

"Панорама"

Один из самых масштабных выставочных залов Казани ,открылся в конце 2016 года и пока не так известен среди казанцев. Здесь можно увидеть фильм о Казани на огромном экране, в том числе и виды города с высоты птичего полета. Также в выставочном центре представлены большие макеты древнего и современного города. На одном из них - 7 тысяч зданий, а для подсветки использовали 6 тысяч фонарей.

Стоимость: 500 рублей, льготный - 250 рублей.

Режим работы: сб-чт с 10.00 до 18.00, пт с 11.00 до 20.00.

Контакты: Дзержинского 7, 292-40-52.

Все адреса постоянных казанских выставок вы можете посмотреть в нашем предыдущем материале

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 10 февраля 2017, 17:30Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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