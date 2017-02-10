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«Я - жертва обстоятельств»: зачем казанские мужчины пошли на фильм «На 50 оттенков темнее»

"Я - жертва обстоятельств": зачем казанские мужчины пошли на фильм "На 50 оттенков темнее"
16+
Фото: Денис Петьовка
Казанские мужчины и их жены, девушки и родители на премьере фильма "На 50 оттенков темнее"

Мы посетили в премьерный день несколько казанских кинотеатров, и решили пообщаться мужчинами, которые пришли на сеанс. Сразу скажем, девушки и женщины на показе преобладали. Мужчины были явно в меньшинстве, и даже немного стеснялись своего присутствия. Пропуская в зал то одну, то вторую компанию из трех девушек, нам все ж удалось встретить нескольких парней. Один из них даже пришел смотреть "Оттенки" в компании подруг и родителей.

 

ИЛЬНАР БАХТИЕВ И ЕГО ЖЕНА

ХИМИК

- Несмотря на то, что фильм для девушек, я не отказался пойти. Моя супруга прочитала всю трилогию, и мы вместе ходили на экранизацию первой части. Ей очень нравится история, романтичные сцены, как показана любовь героев. Правда, мне и самому интересно, что будет во второй части. 

Я считаю, что это очень женский фильм, потому что сюжет "На 50 оттенков темнее" о любви, и глупо ожидать "немецкие" или "чешские" мотивы. Так бы больше мужчин ходило, если бы были интересные сцены. Все-таки не зря фильм вышел в канун 14 февраля. Кто подет на такой фильм? Конечно, же романтические девушки. А среди мужчин, считается, что идти туда сильному полу не комильфо.
 

МАКСИМ ТАЗОВ, ПРИШЕЛ С ДЕВУШКОЙ

СТУДЕНТ

- Вообще фильм - неплохой вариант для просмотра с подругами или коллегами. Но нас занесло на фильм всей семьей! Девушка, мои родители и подруги - вот такая компания. У меня просто было свободное время. Один бы или с другом я не пошел на этот фильм. Надеюсь там не будет много постельных сцен, все-таки мы пошли с родными.

Мы с девушкой также ходили на первую часть "Пятьдесят оттенков серого", нам понравилось. Я не знаю, чего ждать от второго фильма, но она считает, что кино будет интереснее. Она читала все книги, и говорит, что по третьей также снимают кино. 
 

ИЛЬМИР И ЕГО ДЕВУШКА ИЛИНА

СТУДЕНТЫ

- Почему я пошел на этот фильм? Скорее вам ответит на этот вопрос моя девушка! Я - "жертва этих обстоятельств"! Шучу. Первую часть мы тоже вместе смотрели. Снято прикольно, мне все показалось нормально. Ничего глубокого, понятное дело, в фильме нет. Я не читал книги, кто-то из знакомых, кто прочел, говорят, что экранизация значительно отличается. 

Мы пошли в премьерный день, потому что девушке очень хотелось. Она считает, что второй фильм будет гораздо интереснее первого. Я бы с удовольствием пошел сегодня на фантастику.
 

ДЕНИС КРАВЧУК И ЕГО ДЕВУШКА

СТУДЕНТ

- Я смотрю, что на фильм пошли одни девушки. Пошел со своей второй половинкой и ее подругами. Почему-то их веселит, что пошел я. Меня это удивляет. Фильм-то нормальный. В общем, на "Оттенки" мы пошли по совету знакомой. Первый фильм не смотрел. Вообще предпочитаю смотреть ужастики, фэнтези и мультфильмы.

Знакомая сказала про фильм, что это не эротический триллер, а романтическая комедия. Даже если и есть постельные сцены, то всё равно в пределах нормы, потому что речь о массовом кино, а не о скандальном. В общем, думаю, что просмотр пройдет расслабленно и непринуждённо.
 

РАИЛЬ И ЕГО ДЕВУШКА, АИДА

СТУДЕНТЫ

- Фильм "На 50 оттенков темнее" в основном любят девушки, а парни их поддерживают. Один бы я не пошел на фильм! Девушка прочитала все части трилогии, посмотрела первую экранизацию. На вторую часть ей одной не хотелось идти. Тем более, что скоро 14 февраля, и вокруг витает романтическое настроение. 

Аида, в свою очередь, ходит со мной на боевики и фантастические фильмы. Мы также любим ходить на мультики. Мои друзья-парни тоже не ходят на романтику вроде "Оттенков".

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Тэги: Казанцы, Мужчины
Автор: Асия Гиззатуллина, 10 февраля 2017, 17:59
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Комментарии

Горожанин10 февраля 2017, 18:30
В жизни женщины эта тематика предопределяет больше, чем для мужчин, поэтому перевес в интересах.
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Горожанин10 февраля 2017, 19:26
На фотографиях одни пидо.ы ! А не мужчины, настоящий мужик в пятницу по другому отдыхает!
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Горожанин10 февраля 2017, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
На фотографиях одни пидо.ы ! А не мужчины, настоящий мужик в пятницу по другому отдыхает!
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+ 1000 :-) А потом уже устраивает а-та-та своей девушке в спальне. Так сказать в реале. И надо сказать многим девушкам это нравится. Именно поэтому они и идут на такие фильмы. Потому что хочется кроме ванили еще и острых ощущений.
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