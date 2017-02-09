Новое место: гриль-бар с бургерами халяль, люля-кебабом и шеф-поваром из Турции в Казани

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На Чистопольской в ТЦ "Квартал" в тестовом режиме заработал гриль-бар и лаундж-кафе "Бостон"

Если простраство на Набережной вдоль Сибгата Хакима усыпано кафе и ресторанами, то на Чистопольской можно было насчитать 2-3 места, совершенно разных по формату. Так, бар "Бостон" оказался на своем месте по соседству с рестораном грузинской кухни "Марани" и кафе "Рокнроллы". Заведения кардинально отличаются друг от друга. Мы заглянули в новое место и узнали все его особенности.

- Мы открылись в тестовом режиме 30 января. Сейчас прорабатываем до конца меню, заканчиваем оформление интерьера и продумываем прочие мелочи. Официальное открытие планируем в начале марта.

ИСТОРИЯ

- Я родом из Турции и живу в Казани уже несколько лет. Ранее трудился над проектом L over burger - это фудкорты, которые находились в Парк Хаусе и ГУМе.Но мы решили поменять направление, - от фастфуда к более серьезному формату заведения. Позже нашел инвесторов в Казани и начал работу по созданию кафе-бара. Мне хотелось открыть место, в котором будет объединены три направления: лаудж, кальянная и кафе. Место - больше, чем фастфуд, с упором на стейки и бургеры, а также вкраплением турецкой кухни.



ПОЧЕМУ "БОСТОН"

- "Бостон" ассоциируется с крупным и успешным мегаполисом. Город, в котором так популяны кафе и рестораны, а также бургеры и стейки. Мы провели параллель, сегодня ритм жизни казанцев стал максимально похож на американский и европейский. Поэтому нам захотелось назвать кафе в честь развитого американского города.



МЕСТО

Расположение на Чистопольской оказалось более чем удачным, вдоль улицы не так много доступных кафе. Наши соседи - "Траттория", "Рокнроллы" и "Марани" - заведения которые предлагают совершенно другую кухню. К плюсам можно отнести то, что перед кафе работает круглосуточная бесплатная парковка. В планах в этом году открытие еще двух подобных заведений в торговых центрах Казани. Они также будут представлены под наванием "Бостон".

ИНТЕРЬЕР

Кафе представляет собой просторный зал с большими деревянными столами и мягкими диванами. Каждый гость ощущит свободное пространство вокруг себя, и ему не будут мешать окружающие. Интерьер выполнен в стиле модерн и лофт. В ближайшее время дизайнеры добавят огромные настенные часы на вход, тематические картины о стейках и бургерах, а также инсталляции животных. Мы сделали максимально комфортную обстановку, чтобы люди чувствовали спойкойствие и уют.



ФИШКИ

Одна из главных фишек - качественное мясо. Поставщики работают с татарстанскими производителями мяса. Все бургеры и стейки сделаны из мяса халяль. Лично ездим и проверяем его состояние и сертификаты.

В бургерах используем вырезки и не жалеем количество мяса (около 400 граммов мяса в стейках, тогда как в других заведениях за ту же сумму предлагают 300 граммов). Также одна из фишек - это неклассические сочетания в начинках бургеров. Авторские соусы, овощи, прожаренные на гриле и многое другое.

КУХНЯ



Концепция кухни - блюда, приготоволенные на гриле с большим количеством мяса: стейки, бургеры, кебабы, роллы с говядиной, шашлыки. Мы готовим блюда из говядины, баранины, курицы и рыбы. Также есть позиции для вегетарианцев: роллы, сэндвичи и шашлыки - 100% meatless.

Меню действует в тестовом режиме. Стоит попробовать Chiken burger с сыром чеддер, 150 рублей, фирменный Boston burger, 340 рублей, а тем, кто хочет много мяса - Double King с двумя котлетами и тройной булочкой.

Стейки - Mexico steak, 900 рублей, "Баранья пирзола", 550 рублей, рыба - "Форель на гриле", 450 рублей, "Дорадо на гриле", курица - "Шницель", 390 рублей, курица на гриле - 300 рублей. К каждому блюду из мяса идет гарнир и соус.

По будням с 11:00 до 15:00 действуют бургер-ланчи (бургер, овощи, картошка на гриле, напиток) и бизнес-ланчи (два блюда и напиток), цены можно уточнять у управляющих в кафе.

По вечерам заведение работает в лаундж-формате: вас ждет музыка, в планах - каждую пятницу и субботу - ди-джей.

Теперь классные заведения нашего города редакция отмечает специальной наклейкой "Здесь вкусно". Увидели? Смело заходите, значит место вам однозначно понравится!



Гриль-бар и лаундж-кафе "Бостон"



Чистопольская, 11, 215-02-03

ВС-ЧТ 10:00-2:00 ПТ-СБ 10:00-5:00.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 09 февраля 2017, 19:47Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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