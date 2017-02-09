Где успеть встретить Валентина до 14 февраля: казанцы о сайтах знакомств и личном опыте

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На основе 5ти историй, мы узнали, можно ли найти вторую половинку за короткий срок

САЙТ ЗНАКОМСТВ TATARLOVE





КАК УСТРОЕН САЙТ

- Tatarlove.ru - сайт знакомств для татар. На подобном сайте пользователи могут искать вторую половинку, опираясь на такой критерий, как вероисповедание или национальные признаки. Несмотря на это, на сайте сидит много русских. Главным преимуществом этого сайта знакомств, является большое количество пользователей, среди которых много приличных людей. Если вести себя уравновешенно, задавать интересные вопросы и давать вежливые ответы, то вполне возможно найти своего единственного.

ИСТОРИЯ

5 лет назад я работала день и ночь напролет и все выходные, и знакомиться на улице или в транспорте, как все советовали, не получалось. Да и времени не было. Поэтому я сидела на многих сайтах знакомств, и на тот момент "Татарлав" был молодым сайтом. Было меньше спама и больше реальных людей, поэтому знакомилась чаще там. Мне посоветовал его двоюродный брат. Там он встретил жену, и, между прочим, две недели назад у них родился второй ребенок.

Зарегистрировашись, я сначала переписывалась с парнями, а через пару дней ходила на встречи. Писать начали, как только создала анкету. Внешний вид анкеты можно сравнить с видом личной странички в соцсети "Вконтакте": фотографии, немного информации о себе и требование к кандидату. За фотографии гости сайта знакомств ставят оценки. Если ставят хороший балл, значит ты человеку понравился, если взаимно, начинается диалог.

АУДИТОРИЯ

На сайте больше девушек. Среди мужчин не могу сказать, кого больше, молодых или среднего возраста. Я просматривала свою возрастную категорию, то есть тех, кому около 30 лет. Многие не соответсвовали своему фото и ставили в анкету фото 10-летней давности. Были и разведенные, и с детьми, и молодые, и чуть постарше. Я ходила на свидание с 7-8 мужчинами. Было страшно - ходишь вслепую, не зная человека. Я слышала не мало опасных историй про подобные свидания. Каждый раз мы встречались в людном месте.

В основном гости сайта общаются на русском, но есть приверженцы татарского. Они считают, раз сайт называется Tatarlove, то все должны говорить на татарском. При первом знакомстве я обращала внимание, в основном, на лицо и внешность человека. Меня не интересовало наличие авто и квартиры. Машиной сейчас никого не удивишь, тем более, когда у тебя есть своя. Парни же при знакомстве смотрят на фигуру и лицо, им важно, чтобы девушка была стройная.

НАШЛИ ЛИ ВЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ?

На тот момент мне было около 30 лет, а семьи не было. Несмотря на то, что все кандидаты были хорошие и достойные, кому-то не нравилась я, кто-то - мне. В один момент удалила страницу, думала, все безнадежно. Потом восстановила страницу. И вот однажды начала встречаться с молодым человеком примерно моего возраста. Я не была настроена серьезно. Поэтому не ожидала, что буквально через 2 месяца мы проведем Никах. Мужчина оказался очень порядочным и хорошим. Мы живем 5 лет в браке, и сейчас у нас двое детей.



"ЗНАКОМСТВА MAIL.RU"





КАК УСТРОЕН САЙТ

- Знакомства.mail.ru является частью базы знакомств "Мамба". Его активно рекламируют среди тех, кто пользутеся браузером mail.ru, у кого там же почта, и для тех, кто сидит "Моем мире". Сайт существует и в виде приложений, и адаптирован под гаджеты, поэтому им очень удобно пользоваться. По структуре очень прост: также, как и на других сайтах знакомств, можно просмотреть анкеты интересующих лиц, если человек нравится, вы переписываетесь.

ИСТОРИЯ

Я зарегистрировалась на love.mail.ru в прошлом году и пробыла там около 3 месяцев. Это был первый опыт нахождения на сайтах знакомств. Моя электронная почта находится на mail.ru, и высветился раздел "знакомства". Не хотела нигде больше регистрироваться, так как мало знала о других сетях. Знала только о Мамбе", и мне казалось, что там сидят одни похотливые люди.

Я указала личные данные, прошла подтверждение регистрации. Модераторы убедились, что я не фейк. И все, мой аккаунт был готов. Мне сразу же начали приходить сообщения от посетителей сайта, так как моя анкета была на первом месте. Новичков всегда ставят на верних позициях рейтинга, чтобы их сразу заметили. Первые сообщения были очень тривиальными: "Привет! Давай познакомимся", и все в таком духе. Я отвечала редко. Прежде чем отвечать, просматривала анкеты молодых людей. В первую очередь я смотрела на цели и хобби людей, наличие вредных привычек, а также гороскоп. Ответила только на 7 сообщение. Мне понравилась анкета и внешность человека, который написал.

АУДИТОРИЯ

На "Знакомства.mail.ru" в разы больше парней. Открываешь анкеты, а там одни парни. Может быть это связано с тем, что мужчины полигамны. К примеру, среди казанцев много тех, у кого в статусе написано - "Женат, ищу любовницу". Я таких отпраляла сразу в черный список.

Среди гостей сайта мало европейцев или американцев. Если и есть на сайте иностранцы, то турки или египтяне. Они пишут всем подряд и просто так. Видимо у них в крови заложено желание постоянно общаться с девушками.

В основном мне писали молодые люди от 28 до 35 лет. Я думаю, они сидят на сайте, потому что в реальной жизни все попробовали, и им хочется новых ощущений. К тому же, у большинства просто нет времени на знакомства и поиски второй половинки из-за работы. На сайте я случайно нашла анкету своего знакомого, но не стала ему говорить об этом. Его фотографии и описание полностью соответствовали реальности. Он выложил даже неудачные фотографии. В целом парни выкладывают самые простые фото, тогда как девушки стараются показать только лучшие кадры.

НАШЛИ ЛИ ВЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ?

Я ходила на свидание один раз. Сперва мы прогулялись, потом сходили в кафе, а потом еще раз прогулялись. Человек соответствовал фотографии в анкете. Но при общении оказалось, что он не настолько целеустремленный и позитивный, как в своих сообщениях на сайте. Он красиво пишет, но в живую все теряет смысл. Я разочаровалась и посчитала, что мое пребывание на сайте знакомств нецелесообрано. Какой-то двойной мир. В сети все успешные и стремящиеся к чему-то люди, а в жизни они другие. Зачем тратить время на непонятные переписку? Поэтому удалила свою страницу.

В целом, если вы хотите успеть найти того, с кем пойти на свидания 14 февраля, то вы сможете это сделать. Потому что, многие открыты к быстрым свиданиям и ухаживаниям.



САЙТ ЗНАКОМСТВ TOPFACE

КАК УСТРОЕН САЙТ

- Topface.ru - это не только сайт знакомств, а еще и приложение "Вконтакте". Что сайт, что приложение "Вконтакте" внешне идентичны. Это приложение раньше называлось "Лицемер". В приложении можно было ставить оценки пользователям от единицы до "5+". Оценки "5+", которые поставили тебе, выводились на стену. Потом очень долго и часто вносили изменения в "Лицемер" и постепенно его переименовали в "Топфейс".

ИСТОРИЯ

Сначала я сидела в приложении Tinder, но пробыла там только один месяц, и, честно сказать, там ни с кем не познакомилась, из-за большого количества подозрительных и пошлых людей. Поэтому я перешла на "Топфейс", где очень много положительных парней. Да и сам сайт хороший и удобный. Сама могу выбрать, кто мне нравится и кто нет, если же мне поступают СМС интимного характера, то спокойно могу игнорировать это сообщение, или закинуть в черный список.

Но и на "Топфейс" были странные случаи. Помню одну историю. Мне написала девушка, якобы, можно познакомиться, я ей отвечаю: "Для чего знакомишься? Может общения не хватает или подруг нет? Или хочется поделиться чем-то?" И тут она мне в ответ говорит, что в жизни у нее сплошные неприятности, муж бросил с 3 детьми, и работу найти не может. Я посочувствовала и продолжала общалась с ней. Девушка каждый день мне писала, спрашивала, как дела и так далее.

Спустя 2 месяца мы с ней также общались, как резко с ее странички написал ее муж, что, якобы, я ее лучшая подруга, и что зарегистрировала ее на этом сайте. И что хуже всего, знакомила с мужчинами. Он пообещал, что найдет меня и оторвет мне ноги. Это был кошмар, я тогда, конечно, не стала ему ничего обьяснять, просто добавла страничку в черный список, после этого парочка мне не писали.

АУДИТОРИЯ

На "Топфейс" все доброжительные. С этой аудиторией приятно пообщаться! В основном, сидят русские, иностранцев почти нет. Присутствуют люди разного возраста: от 18 до 60 лет. Было очень много симпатий, я на них отвечала. На свидания я ходила всего два раза.

Конечно, не все девушки бескорыстно общаются на сайте. Есть те, кто ищет себе спонсоров. Им важны доходы, марка машины и многое другое. Я же в первую очередь смотрю на интересы мужчин. Заметила, что парни при первом знакомстве сначала смотрят на фигуру!

НАШЛИ ЛИ ВЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ?



Нет, но у меня все впереди. Пока я продолжаю посещать сайт "Топфейс" и общаться с людьми.



САЙТ ЗНАКОМСТВ "МАМБА"



КАК УСТРОЕН САЙТ



- "Мамба" - это сеть сайтов знакомств, объединяющая ряд самостоятельных сайтов и разделов крупных порталов (например, «Знакомства» на Rambler.ru или Mail.ru). Есть бесплатные возможности: создание и размещение анкеты, поиск по возрасту, полу и местоположению, ведение "Дневника", и есть платные: перемещение анкеты в результатах поиска на первое место, "Фотолинейка" - бегущая строка из фотографий, переписка через платные SMS и т.д.



ИСТОРИЯ

Зарегистрироваться на сайте знакомств мне порекомендовала подруга, которая на тот момент уже вела активную переписку, с целью "поржать" над молодыми людьми. Изначально, я не ставила себе цель с кем-ибо познакомиться. Мне было просто интересно узнать, какие молодые люди там есть и с какими намерениями бывают парни. Страшно не было, потому что о себе я писала очень мало, и фото было отредактировано так, что сразу и не узнаешь, кто есть кто. Так что, спокойно можно было вести переписку.

АУДИТОРИЯ

На момент регистрации (январь 2012 год) девушек и парней было, на мой взгляд, поровну. Большинство обращало внимание на внешность, я же всегда смотрела на целеустремленность.

НАШЛИ ЛИ ВЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ?



Я не ожидала встретить вторую половинку на сайте знакомств. После регистрации на сайте прошло две недели, как мне написал Дима (так зовут молодого человека, а теперь мужа). До этого момента писали либо малолетки, которым хотелось секса, либо извращенцы в прямом смысле слова. После сообщений Димы, я поняла, что он - единственный, на мой взгляд, нормальный человек на сайте. Регистрировался он тоже где-то в декабре-январе по совету друга, так как он, как раз, нашел свою половинку на сайте знакомств.

После двухдневного общения на сайте, мы плавно перешли на "ВКонтакте", потому что обоим было интересно увидеть друг друга хотя бы на фотографиях. И тут Дима, конечно, не медлил, сразу же попросил номер телефона, позвонил и назначил встречу. Эта встреча произошла в морозный январский вечер перед Крещением. Мне было сташно идти на встречу по двум причинам: Первая, - меня волновал его рост, так как я девушка высокая. И вторая - волновал возраст, он старше меня на 5 лет, а до этого у меня были отношения только с ровесниками.

Я пришла и увидела, что он чуть выше меня, и это, конечно, меня обрадовало. Спустя 4 месяца мы стали жить вместе, 4 года сожительствовали, и августе 2016 года поженились. Вместе осваиваем территорию нашей страны на мотоцикле. На момент знакомства его не было, мы пришли к этому увлечению вместе!

ПРИЛОЖЕНИЕ TINDER

КАК УСТРОЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

- У "Тиндера" нет веб-платформы: строго говоря, это не сайт, а именно мобильное приложение для Android и iOS, предназначенное для романтических знакомств. Приложение работает только с аккаунтами социальной сети Facebook. Ключевая особенность - возможность переписки появляется только если люди нравятся друг другу. Это ограждает от толпы маньяков, мечтающих купить трусики девушек, или просто товарищей "в рот берёшь?".

ИСТОРИЯ



- Я зарегистрировалась на "Тиндере" полгода назад, и пробыла там полтора месяца. Считаю, что сайты знакомств в классическом понимании потеряли сегодня актуальность. А вот "Тиндер" - актуален. Потому что это, по сути, игра: какая разница, во что залипать в пробке - в "Тиндер" или в "2048". За полтора месяца использования приложения я сходила на 14 свиданий. Я не знаю, кем надо быть, чтобы обеспечить подобный поток в реальной жизни. Мне ни разу не было страшно, я встречалась с мужчинами только на нейтральных территориях, например, в торговых центрах и кафе.

АУДИТОРИЯ



- В приложении есть иностранцы, но в основном сидят русские. Я не знаю, кого там сидит больше, я смотрела только молодых людей от 25 до 37 лет, остальных мне не показывали. И девушек я могу видеть, только если они ищут девушек. Поэтому статистики у меня нет. Мало с кем переписывалась, потому что редко ставила лайки. Хотелось, чтобы молодой человек привлекал и внешне, и описание профиля не содержало тупых шуток. Не хочу хвастать, но почти все мои лайки были взаимны, что и обеспечило довольно высокий КПД .



Я смотрела на общение. Все, кого я лайкала, нравились мне внешне, а из имеющихся приходилось выбирать самых приятных. Как и в жизни, ищешь общие интересы, обращаешь внимание на чувство юмора, взаимопонимание. Мне было важно и положение человека в обществе: я кое-что из себя представляю, сможет ли мой мужчина мне соответствовать?



Не знаю, на что обращают внимание мужчины, но несколько человек отметили мое умение поддержать беседу и чувство юмора, как бы тупо это не звучало (чувствую себя Региной Дубовицкой). Видимо, помимо внешности молодым людям хочется видеть в девушках и широкий кругозор, и позитивное отношение к жизни. Всем нравилось, что я не ищу "спонсора", а стараюсь что-то из себя представлять самостоятельно.



На свиданиях парни раскрывались лучше. В основном в положительную сторону. Правда, был один мужчина, вроде интересный, симпатичный, с чувством юмора. Но, что бы я ему не говорила, - все не нравилось. Говорю: "У меня маленькая собака", получаю в ответ: "Ненавижу собак", "первое образование у меня математическое" - "женщина не может быть математиком", "не люблю зимние виды спорта" - "смысл моей жизни - это сноуборд". Понятно, что на второе свидание он меня не позвал, и я не горела желанием.

НАШЛИ ЛИ ВЫ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ?



Нет, но несмотря на это, впечатления от сервиса очень приятные, мне понравились почти все свидания. Правда интерес к людям у меня затухал через 2-3 свидания, и мне кажется, дело именно в способе знакомства. Какими бы классными ни были ребята, ощущение "сводничества" меня не покидало.

РЕЗЮМЕ

Технически, найти человека, с которым можно провести 14 февраля за короткий срок, реально. С этим согласны герои материала и мы. Но, с другой стороны, не факт, что это будут те самые люди, которые станут вам спутниками в жизни. Быстрые знакомства подходят тем, кто готов к легким отношениям и готов переключаться с одних отношений на другие.

Наш вердикт, если вы готовы на большое количество общения с разными людьми (в том числе и неадекватными), на принятие человека таким, какой он есть, даже, если он отличается от своего образа в анкете, и на то, что и вы можете разочаровать нового партнера, то стоит попробовать накомства в сети. Новые ощущения и эмоции вам гарантированы, да и 14 февраля пройдет не скучно!

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 09 февраля 2017, 09:10Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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