Тест редакции: Как проверить, коренной ли казанец ваш знакомый или провинциал?

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Полусерьезный тест, который поможет отличить настоящего казанца от приезжего

Конечно, сложно сказать, что значит "коренной казанец". Достаточно ли просто родиться в городе, или для этого даже ваши прадеды должны были здесь жить? Вопрос спорный, но в целом определенные черты, отличащие настоящего казанца от парня из небольшого городка или деревни есть. А вот как их проверить, мы сейчас покажем. Пройдите тест сами и спросите знакомых!

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 07 февраля 2017, 17:57Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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