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Загородная жизнь

Тест редакции: Как проверить, коренной ли казанец ваш знакомый или провинциал?

Тест редакции: Как проверить, коренной ли казанец ваш знакомый или провинциал?
16+
Полусерьезный тест, который поможет отличить настоящего казанца от приезжего

Конечно, сложно сказать, что значит "коренной казанец". Достаточно ли просто родиться в городе, или для этого даже ваши прадеды должны были здесь жить? Вопрос спорный, но в целом определенные черты, отличащие настоящего казанца от парня из небольшого городка или деревни есть. А вот как их проверить, мы сейчас покажем. Пройдите тест сами и спросите знакомых!

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Тэги: Казанцы, Это интересно
Автор: Асия Гиззатуллина, 07 февраля 2017, 17:57
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Комментарии

Казанец07 февраля 2017, 18:24
У нас в основном в Казани большинство Казанцев
коренные как и президент Татарстана:)))))))))
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Горожанин07 февраля 2017, 18:24
Хрень какая то, а не тест
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Горожанин07 февраля 2017, 18:33
как узнать, может спросить? 8-|
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Горожанин07 февраля 2017, 18:39
ну, в моём случае, тест сработал))

"Коренной" казанец
Вам не нужно никому ничего доказывать. Не кичитесь брендами и родственниками в правительстве. Но знаете город от и до, и даже незнание татарского Вам не мешает достигать целей
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Диана Елова07 февраля 2017, 18:41
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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