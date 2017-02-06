Где есть блины в Казани, не дожидаясь Масленицы: с черным тестом, муссом и вкусом «Мехико»

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Места, в которых вы всегда можете заказать блины

В Казани с 20 по 26 февраля пройдет Масленица. Пока администрация города и шеф-повара ресторанов готовят праздничное меню, мы выбрали 10 мест, где можно поесть блины уже сейчас.

"ИЗБУШКА"

"Избушка" - это служба доставки блинов с разнообразными начинками. Блины выпекаются для каждого покупателя только после заказа. Повары не используют замороженные полуфабрикаты, а только свежие и качественные продукты, что гарантирует превосходный вкус и качество приготовленных блюд. Стоит попробовать блин "Мехико" - с фасолью, курицей, яйцом, картофельным пюре и грибами.

Цены: блин с начинкой "Мехико", 150 рублей, блин "Богатырь", 155 рублей, блин с вишней, 65 рублей.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 22:00, суббота с 11:00 до 22:00, воскресенье - выходной.

Минимальная сумма заказа от 400 рублей в зависимости от района, время доставки от 60 минут.

Группа в соцсетях. 8 (952) 038-30-78.



"БИСКВИТ"

Летом рядом с Чеховским рынком открылась кондитерская, куда можно заглянуть на бисквиты, подающимися в цветных кружках, итальянский кофе и французские песни. В кондитерской предлагаются бисквиты в бокалах (грушевая, морковная и шоколадные начинки), безе с апельсином, печенье буше, кленовый пирог, а также блинчики. Все по демократичным ценам.

Цены: блинчики с творожно-сливочным кремом, 55 рублей.

Режим работы: С 8:00 до 22:00. Достоевского, 40, www.instagram.com/biscuit_kazan.







КОФЕЙНЫЙ ДОМ "ГУРМЕ"

"Гурме" находится близ Лядского садика на Муштари. Это уютное кафе со своими фишками: на стене вы увидите инсталляцию из чашечек кофе, а на полу - пеструю плитку. Здесь представлены 12 сортов кофе со всего мира, который очень красиво украшают перед подачей, ланчи и завтраки. В заведении можно попробовать блинчики с разными начинками.

Цены: блинчики с ветчиной, 125 рублей, с курицей, 125 рублей, с нуттелой, 75 рублей.

Режим работы: С 8:00 до 23:00, Муштари, 19, 203-40-03, https://vk.com/gurmekzn.



"АГАФРЕДО"

В кофейнях "Агафедо" очень милый и уютный интерьер и европейская кухня. Больше всего нам нравится интерьер в кафе на Чистопольской: массивные диваны, барная стойка в "зелени" и большие окна. В кофейнях вы отведаете итальянский кофе Премиум - класса Pascucci, вкусные завтраки и блюда европейской кухни, включая блинчки.

Цены: Блинчики с ванильной грушей 165 рублей.

Режим работы: с 8:00 (на Чистопольской) до 23:00. Чернышевского, 17, Галактионова, 6, телефон: 292-00-74, 290-30-74, vk.com/agafredo.



MAMA DELI

Заведение с акцентом на вкусные завтраки по демократичным ценам. Фишка заведения в том, что завтраки действуют практически весь день: с 8 до 12 часов утра и с 16 часов дня до закрытия по будням, по выходным - с 10 утра до закрытия. В меню есть не только завтраки, так же, вы сможете попробовать авторскую кухню или просто выпить кофе с пирожными. В Mama Deli можно заказать даже черные блинчики или панейки.

Цены: черные блинчики с грибами, 160 рублей, блины с ягодным муссом, 80 рублей, панкейки, 130 рублей

Режим работы: Действуют с 8 до 12 часов утра и с 16 часов дня до закрытия по будням, по выходным - с 10 утра до закрытия, Действуют с 8 до 12 часов утра и с 16 часов дня до закрытия по будням, по выходным - с 10 утра до закрытия, vk.com/mama_deli

"#ВСЕСВОИ" Home bar #Всесвои - уютное и спокойное место стилизованное под квартиру. Зал ресторана как большой дом, в котором много комнат, каждая из которых имеет собственное назначение. Кухня, гостиная, спальня, библиотека, детская. У кафе "Все свои" одна сеть с "Облепихой". В обоих заведениях можно попробававть европейскую и русскую кухню с красивым оформлением. Цены: блинчики с красной икрой, 355 рублей, блины с медом, 50 рублей, блины с семгой, 255 рублей. Режим работы: С 11 до 00:00, Меридианная, 1; С воскресения по четверг с 12:00 - 01:00, в пятницу и субботу - круглосуточно, Пушкина, 1/55, vk.com/vsesvoi_kitchen.

BEANHEARTS

Сеть кофеен пришла в Казань летом из Набережных Челнов. Здесь предлагают блюда американской и европейской кухонь. Есть предложения на завтрак, бизнес-ланчи и вневременные спецпредложения. Кафе отличает красивая подача и большие порции по доступным ценам. ас ждет большое разнообразие начинок для блинов и добавок для панкейков.

Цены: с малиновой начинкой и сыром маскарпоне, 179 рублей, с семгой и сливочным сыром, 219 рублей.

Режим работы: с 8:00 до 00:00, на Островского 38, 296-47-17; с 10:00 до 22:00, ТРЦ "Южный", 296-77-27, ТРЦ Park House, 296-27-37, vk.com/beanhearts_kazan.



РЕСТОРАН "НА КРЫШЕ"

Ресторан расположен на крыше ТЦ "Свита холл" и уже успел завоевать любовь аудитории. Многие казанцы выкладывают фото с выходных из ресторана в соцсетях. На это наверняка повлияли демократичные цены, приятный интерьер в сетлых тонах и хорошие акции. Блины можно попробовать в будни во время завтрака с 12.00 до 15.00.

Цены: блины с медом, 99 рублей.

Режим работы: воскресенье-четверг 12:00-1:00, пятница-суббота 12:00-04.00. Баумана, 82, телефон: 259-25-48, vk.com/nakryshekazan.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 06 февраля 2017, 18:06Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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