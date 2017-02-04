Как устроен «Татармультфильм»: альтернативы «Симпсонам» и супергероям и проекты «Татнефти»

16+ Фото: Денис Петьовка

Какие мультфильмы предлагают смотреть современным детям в Казани, и кто их рисует

Объединение "Татармультфильм" создано в 2009 году, и это единственная в Татарстане системно работающая анимационная студия. Каждый год команда выпускает более 120 минут анимации. Всего на счету объединения – более 80 мультфильмов. Мы узнали, что же создают на студии, и насколько татарские мультфильмы готовы создать конкуренцию азиатским и американским.



АЗАТ ГАНИЕВ

ДИРЕКТОР СТУДИИ "ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ"

- Миссия "Татармультфильм" - развитие культуры народов и национальных брендов республики. Мы хотим, чтобы общий уровень культуры и патриотизма стал выше, а будущее поколение было настроено на самосовершенствование.

ИСТОРИЯ

Нашим первым проектом в 2009 году был фильм про Габдуллу Тукая, посвященный 125-летию со дня рождения поэта. К его стихам нужно было использовать видеоряд, и мы придумали дополнить их красивой анимацией. Так, в фильме тексты стихов, написанные арабской вязью превращались в табун лошадей, парящих бабочек и лебедей.

На основе этого опыта мы решили открыть студию мультипликации. Пригласили штат сотрудников и стали рисовать первые мультфильмы по стихам и поэмам Тукая. Одна из работ, мультфильм "Кисекбаш", тут же выиграла номинацию на международном кинофестивале. К тому времени, многие мэтры отметили не только качество работ, но и скорость, с которой мы готовили мультфильмы. Действительно, мы стараемся выдавать каждый год не менее часа анимации, что превосходит результаты москвичей.

Мое убеждение, качество рождается из количества. Посмотрите на китайский рынок анимации. Они начали рисовать мультики всей страной. Да, сначала они были не "оскаровского" качества, но посмотрите, какие сейчас. Сегодня большинство мирового мультипликата создается в Китае: от "Симпсонов" до "Гриффинов". Они построили город для мультипликаторов с населением в 100 тысяч человек. Образно говоря "Зеленодольск", который делает мультики. Это яркий пример успеха для всего мира.



СЕРГЕЙ КИАТРОВ

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЁР СТУДИИ "ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ"

- 7 лет назад, когда предприятие только образовывалось, мы пытались найти специалистов. Так вот, аниматоры, у которых есть хоть какое-то образование и опыт работы, уехали в Москву или просили большие деньги, к чему мы не были готовы. Тогда мы собрали группу энтузиастов и фанатов дела, которым важен был процесс создания мультфильма. За 7 лет на основе этих ребят создался крепкий коллектив профессионалов.

Несмотря на то, что анимация стала доступной, профессиональным аниматором может стать не каждый. Когда принимаем в команду аниматора, в первую очередь смотрим на работы. Есть люди, которые умеют рисовать маслом, но не способны нарисовать на планшете зайчика. Художник-художнику рознь. Хорошим аниматором может стать человек, который быстро рисует. Как двоечники на задней парте, которые быстро-быстро на автомате способны зарисовать тетрадку. У которых рисунок получается так же быстро, как подпись.



МУЛЬТФИЛЬМЫ

Сейчас мы работаем над проектом "Стрела наследия". Он - наша фишка. В нем красивая анимация, авторская музыка, созданная лучшими республикансикими композиторами, героев озвучивают народные артисты и актеры театра Камала, а основная тема сюжета - любовь и наследие. Общая стоимость проекта составила 7 миллионов рублей. Ранее история была представлена в формате сериала. За полгода мы смонтировали сериал в полнометражный мультфильм, который покажут на Открытом Российском фестивале анимационного кино в Суздале.

Также в работе аниматоров есть экологический мультфильм про "Белочку Нефтяшу", который мы выпускаем в течение 5 лет. Это проект, выполненный при поддержке ОАО "Татнефть". Его можно посмотреть на нашем сайте и на телеканале в Альметьевске. Можно отметить сериал про дорожное движение "Дозорные дорог". Главные персонажи раскрашены в зеленый, желтый и красный цвета, они объясняют зрителям основы ПДД. Полный список мультиков можно посмотреть на нашем сайте.

Несмотря на то, что нас показывают на телеканале "Мультимания", больший интерес мы представляем в интернете. Практически все мультфильмы перекочевали в интернет-ресурсы, а телевидение все больше уступает.



КАК УСТРОЕН "ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ"

"Татармультфильм" состоит из нескольких пространств: комната, где работают аниматоры, звукозаписывающая студия, комната, где работают иллюстраторы и отдельный офис для издательства, где расположены корректоры, авторы и переводчики. Так выглядит рабочее пространство аниматоров. У каждого аниматора своя задача. Кто-то занимается прорисовкой фона, кто-то - героев.

О сроках создания мультфильма говорить сложно. Одновременно в студии рисуют несколько проектов. Есть коммерческие проекты, которые способны отрисовать за 2 недели. Творческий проект "Стрела наследия" же потребовал гораздо больше времени из-за своих масштабов. Сериал сделан за год, а монтаж сериала в полнометажный фильм занял пол года.



Вот так выглядит рабочее пространство иллюстраторов. Сейчас иллюстраторы работают над созданием учебника "Наследие Татарстана" - 3 класс, а также учебника по истории Татарстана - 7 класс. Коллектив авторов учебников дается Министерством образования, наша задача, как издательства, выпустить книгу. Далее книга проходит все региональные экспертизы: психологическую, на наличие экстримистских мотивов и другие.



Студия звукозаписи. Здесь происходит озвучка и создание композиций для всех произведений.



ПОМИМО МУЛЬТФИЛЬМОВ

"Татармультфильм" - это не только мультфильмы и сказки, это образование. Желание команды, чтобы дети знали о культурном наследии. Чтобы они смотрели не "Симпсонов", а видели наш продукт, в котором нет культа власти и насилия. К тому же мультфильмы, книги, рассказы на порталах на татарском - отличный способ выучить язык. Человека ждет легкий и игровой формат, который понятен каждому.

Одна из работ объединения - модерация электронных образовательных ресурсов. balarf.ru - своего рода диафильм 21 века. На портале два раздела - мультфильмы и электронная библиотека, в которой собраны более 100 книг. Каждая книга - мультимедийное приложение, в котором можно переключать русский на татарский языки, субтитры, мызка, а в конце книги есть тест-проверка того, что понял ребенок в произведении.

Кроме того, tatarschool.ru - сайт с мультимедийными приложениями к учебникам. Это инструменты обучения с широкими возможностями, а не просто заменители бумажных пособий. Основное преимущество таких пособий - интерактивность.



"Татармультфильм" модерирует порталы - "Дневник добрых дел" и "Культурный дневник". "Культурный дневник" - проект, который существует на протяжении 3 лет, под потранажем Президента РТ, представляет собой интернет-портал и печатное издание. Он реализуется Минкультом, а объединение является исполнителем.

К "Культурному дневнику" прикреплены наклейки-отметки. Эти отметки (как оценки) детям в дневник будут приклеивать в культурных учреждениях - в бибилиотеке, в театре, в музее. Сходил в театр - получи наклейку! В мае от школы будут выбраны по 2 самых лучших дневника от школы, у кого больше отметок. На портале дневника школьники смогут вести собственные блоги, делясь впечатлениями от посещения музеев, театров, выставок и библиотек.



"Дневник добрых дел" - проект, который запустили в этом учебном году, находится под потранажем Мэрии Казани. В него первоклассник сможет записывать совершенные им добрые поступки. В оформлении дневника использовано много забавных и привлекающих внимание ребенка картинок со всевозможными примерами добрых дел. В него также за каждое доброе дело первоклассник получит наклейку. Есть ребята, у которых уже закончился набор наклеек, и родители заходят на портал проекта за новым набором.



Сказки на татарском языке. К каждой книге припреплен диск с мультфильмом на татарском. Отличный способ выучить язык самым маленьким и тем, кто его до сих пор не может выучить.



"Татармультфильм" создает единую среду для понимания татарского языка и национальной культуры: общий базис для самых маленьких на основе сказок и мультфильмов, который дополняется учебниками для школьников. Проект - "Кунелле татар теле" - учебники татарского языка с 1 по 9 классы. Они рассчитаны на русскоязычных учеников. Книги дополнены иллюстрациями из мультфильмов, созданных "Татармультфильмом". Таким образом, школьные знания будут строиться на ту привычную уже ребенку анимационную среду, в которой он был в детском саду.



В разработке находится комикс на основе мультика "Стрела Наследия". Пока существует только рабочая версия. Также объединение делает мультимедийные сувенирные наборы. Например, набор посвященный Габдулле Тукаю. В подарочном наборе собраны все спектакли, аудиозаписи стихов, фильмы про писателя.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 04 февраля 2017, 11:04Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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