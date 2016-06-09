Когда после тренировки немножечко доволен собой: фото из инстаграмов казанцев

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Ниже будет представлен просто КРИК ДУШИ !!!!! Люди , думающие , что девушкам нравятся здоровые (огромные, как шкаф) парни -вы в большей степени не правы. Не знаю откуда взялась такая уверенность , что если девушка (особенно занимающаяся в зале )хочет видеть рядом с собой мужчину с "горой мышц" ,к примеру , одного из выступающих в бб. Да , женщинам нравятся мужчины ,которые следят за собой и находятся в мышечной форме , НО они не переносят на дух , когда тренажёрный зал становится для мужчин страстью номер 1 , и они готовы зависать там часами , дабы только их икроножная или бицепс стали ещё больше
Ставьте цель и идите к ней,добивайтесь результата,не сдавайтесь,стремитесь к лучшему!;) Будьте лучше чем вчера)) #персональныйтренер #фитнестренер #фитнес #тренировки #тренер #спортзал #спортпит #спорт #здоровье #красота #зож #сила #силаволи #жиросжигание #фигура #стройность #питание #диета #workout #crossfit #мышцы #рельеф #качалка #похудение #Alfagym #любимаяработа #мотивация #цель #результат
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