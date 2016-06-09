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Когда после тренировки немножечко доволен собой: фото из инстаграмов казанцев

Когда после тренировки немножечко доволен собой: фото из инстаграмов казанцев
16+
Ну да, они фотографируют себя в зеркале, зато они ходят в спортзал! Посмотрите и тоже собирайтесь на тренировку
 
 
 
 
 

#алексфитнесказань #alexfitnesskzn

Фото опубликовано Шкель 219 (@shkel219)

 
 
 
 
 
 

Фото опубликовано @saitovbulat

 
 
 
 

Ниже будет представлен просто КРИК ДУШИ !!!!! Люди , думающие , что девушкам нравятся здоровые (огромные, как шкаф) парни -вы в большей степени не правы. Не знаю откуда взялась такая уверенность , что если девушка (особенно занимающаяся в зале )хочет видеть рядом с собой  мужчину с "горой мышц" ,к примеру , одного из выступающих в бб. Да , женщинам нравятся мужчины ,которые следят за собой и находятся в мышечной форме , НО они не переносят на дух , когда тренажёрный зал становится для мужчин страстью номер 1 , и они готовы зависать там часами , дабы только их икроножная или бицепс стали ещё больше

 
 
 
 
 

Фото опубликовано @minivik111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 03 февраля 2017, 13:30
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Комментарии

Горожанин03 февраля 2017, 13:48
утомительно
0
4
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Горожанин03 февраля 2017, 13:59
Грустные фото)
1
1
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Горожане03 февраля 2017, 14:01
Жуууть8-|
1
0
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Горожанин03 февраля 2017, 14:01
Самовлюблюнные заготовки для человеков :-D
0
3
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