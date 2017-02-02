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Сколько вам будет лет, когда вы сможете купить квартиру? Отвечают казанцы от 20 до 35 лет

Сколько вам будет лет, когда вы сможете купить квартиру? Отвечают казанцы от 20 до 35 лет
16+
Фото: Денис Петьовка
Мы спросили у горожан, сколько им будет лет, когда у них появится собственная жилплощадь

Итак, программа ипотеки с господдержкой не будет продолжена в 2017 году. "И никаких опасений на этот счет у государства нет". Это означает, что, помимо стандартных льготных ипотечных программ для военнослужащих, молодых учителей и ученых, молодых семей и специалистов, работников РЖД, сотрудников МИД и полиции, льгот по ипотеке для остальных граждан не будет. 

Мы решили узнать, а планируют ли вообще казанцы брать квартиру в ипотеку, и сколько им будет лет, когда появится собственная жилплощадь? Может быть они рассматривают иные способы получения квартиры?
 

ЕЛЕНА МАЛЕНКО, МУЗЫКАНТ

КУПИТ КВАРТИРУ НЕ РАНЬШЕ 30 ЛЕТ

- Мне 20 лет, и я куплю квартиру минимум к 30-ти годам, а максимум в глубокой старости. Потому что на данный момент заработать деньги в Казани очень сложно. Я только планирую поступать в вуз, чтобы получить профильное музыкальное образование, и сейчас работаю в ГУМе не по профессии, за что получаю копейки. У меня нет наследства и родители не помогают, скорее, я им. Сомневаюсь, что у меня будет сумма, на которую смогу купить квартиру, поэтому придется брать ипотеку. Но стараюсь пока не думать об этом, потому что ипотека пугает.
 

ВЛАД ФАЯЗОВ, СТУДЕНТ

КУПИТ КВАРТИРУ НЕ РАНЬШЕ 40-50 ЛЕТ

- Мне 21 год, и я живу с родителями. В далеком будущем планирую приобрести квартиру, а в ближайшие годы собираюсь снимать жилье. Даже не знаю, когда появится своя жилплощадь, думаю, не раньше 40-50 лет. Буду копить по-тихоньку деньги. Ипотеку брать не хочу, только если будут нормальные ставки. Знакомые мне говорят, что на аренду квартиры будет уходить около 15-20 тысяч рублей, и это те же самые деньги, что и ежемесячная оплата ипотеки. Я смотрел цены, это не так. У меня нет первоначального взноса, и я хочу новую квартиру поближе к станции метро. В таком случае придется платить не меньше 30 тысяч в месяц. 
 

ЮЛИЯ АСТАХОВА, СОТРУДНИК РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

КУПИТ КВАРТИРУ К 56 ГОДАМ

- Сейчас мне 31 год, и только через 25 лет у меня будет своя квартира, судя по тому, на сколько лет оформляют ипотеку обычно. При этом у меня есть первоначальный взнос. Вряд ли я смогу получить соципотеку или выиграть гранд. Еще одна из причин, почему я не тороплюсь с покупкой, желание путешествовать. Мне хочется столько всего посмотреть и изведать. Дело не только во мне, современное поколение не стремится к основательным покупкам и накоплениям, а желает получать эмоции здесь и сейчас. Это означает, что молодые люди тратят свой доход на отдых, гаджеты и впечатления, а не на квартиры.
 

ЗУФАР ХАЗРАТОВ, СТУДЕНТ

КУПИТ КВАРТИРУ К 27 ГОДАМ

- Я заканчиваю бакалавриат (мне 21 год) и планирую поступить в магистратуру. Думаю, что годам к 27 у меня появится квартира в Казани. У меня есть общий дом с мамой, мы продадим его и разделим деньги пополам, чтобы каждый купил отдельное жилье, либо на двоих купим одну квартиру в Казани. В втором случае я обойдусь без ипотеки и кредитов, и буду рад этому. Кстати, мне рассказывали, если устроиться преподавателем, можно выиграть гранд на преобретение жилья. Тоже неплохая поддержка молодых людей. Но сейчас это не главное, самое главное, хорошо учиться!
 

ВЕНЕРА САФИРОВА, АДМИНИСТРАТОР КАФЕ

КУПИТ КВАРТИРУ К 23 ГОДАМ

- Сейчас мне 19 лет, скоро исполнится 20. Я работаю и одновеменно учусь на экономиста. Куплю квартиру к 23 годам, родители сказали, что помогут с покупкой. Считаю, что в нашем регионе без помощи родителей и без ипотеки невозможно приобрести жилье. Только, если ты зарабатываешь не менее 100 тысяч рублей. Квартиры очень дорогие, однокомнатная стоит не менее 1 миллиона 800 тысяч. Дорого – это еще слабо сказано. Пока человек накопит на квартиру, ее можно будет оформлять уже на ребенка.
 

ИРЕК ЗАКИРОВ, СТУДЕНТ

КУПИТ ДОМ К 25-35 ГОДАМ

- Я приехал учиться из Лениногорска, сейчас живу в общежитии (мне 20 лет). Удивляюсь, но есть люди, которые жиут в общежитиях (студенческих, рабочих) до самой старости. Я так не хочу. Планирую, что у меня появится собственное жилье в 25-35 лет. Родители не будут мне помогать, а об ипотеке ходит много ужасных историй. Может быть накоплю немножко денег, может выиграю лотерею... Я расстраиваюсь, что на Западе жилплощадь можно взять в ипотеку под низкий процент, он менее 8-10%, а у нас же от 12-15% и выше. Вообще я мечтаю о загородном доме, не в деревне, а близ города. Хочу постороить сам, чтобы не тратить слишком много денег. 
 

НАИЛЯ ГАЙСИНА, СТУДЕНТКА, БУДУЩИЙ МЕДРАБОТНИК

КУПИТ КВАРТИРУ К 24 ГОДАМ

- Сейчас мне 19 лет. Я думаю, что куплю квартиру в 24 года. Если возьму ипотеку, то к 28 годам. До этого времени буду жить с родителями и работать. Выйду замуж, и вместе с мужем станем выплачивать ипотеку. Одной в наших реалиях выплачивать ежемесячно 20-30 тысяч сложно. В будущем мечтаю о загородном доме. Если мы захотим дом, то думаю, что мой папа поможет, он работает в строительной сфере.

 

КРИСТИНА ЧЕРНОВА, ФЛОРИСТ

КУПИТ КВАРТИРУ, КОГДА ПОЯВЯТСЯ ВНУКИ

- Такой сложный и смешной вопрос. Мне 22 года. Я, наверное, смогу купить квартиру только к тому времени, когда появятся внуки. Если серьезно, срок покупки зависит от стремлений и связей человека. Сколько он готов работать, кто ему поможет.  Больше возможностей приобрести квартиру у работников строительной сферы и у тех, чей доход не меньше 100 тысяч рублей. Но опять-таки, все зависит от аппетита человека. Все-таки мы живем не в Европе, где каждый по-честному может выплатить кредит за квартиру в течение 5 лет. Я работаю флористом в Лениногорске, приезжаю в Казань на сессию. На ту зарплату, которую платят, купить квартиру невозможно. Возможно, у меня получится взять кредит и выплачивать вместе с молодым человеком.

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Тэги: Деньги, Казанцы
Автор: Асия Гиззатуллина, 02 февраля 2017, 17:29
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Комментарии

/02 февраля 2017, 17:42
объективно - для большинства купить с нуля квартиру просто нереально ... продажа/обмен какого то доставшегося имущества или чья то спонсорская помощь не в счет
сейчас даже машину уже стало не реально купить новую с салона
Лучший комментарий
0
39
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езжу на митсубиши02 февраля 2017, 17:46
Венера Сафирова.я твой
2
5
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Горожанин02 февраля 2017, 17:59
Они некогда не купят квартиру!
1
10
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Горожанин02 февраля 2017, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
Венера Сафирова.я твой
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Квартира бармы?
0
10
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ага02 февраля 2017, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Венера Сафирова.я твой
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Как раз в кафе, некому посуду и полы помыть.
0
6
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ага02 февраля 2017, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Они некогда не купят квартиру!
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Некогда не говори некогда.
2
3
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Шом02 февраля 2017, 18:36
Слышал где то краем ухо, про шуваловки, думаю идея не плохая если ее грамотно реализовать, особенно для молодежи. 20 кв.м думаю вполне достаточно места для двоих, а цена не должна привышать 700-800к, только есть одно но, это все так и останется чьими то идеями.
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Горожанин02 февраля 2017, 18:40
Регион инвестиционно привлекательный, здесь интересные мероприятия всякие проводят, поэтому метр дорогой, в расчете на тех, кто с севера едет. Вот, они сюда, эти на бесплатный гектар туда. Так и будут циркулировать, вахтовым методом.
0
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожане02 февраля 2017, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
Регион инвестиционно привлекательный, здесь интересные мероприятия всякие проводят, поэтому метр дорогой, в расчете на тех, кто с севера едет. Вот, они сюда, эти на бесплатный гектар туда. Так и будут циркулировать, вахтовым методом.
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Даа. Метр у нас в Казани дороговат.
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Г02 февраля 2017, 18:55
>>Я за 2 года накопила 3 500 000р
160 к(145к = 3,5 ляма за два года + жить надо мин на 15-20к) в месяц зп у тебя? Где так хорошо получают?!
0
9
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Горожанин02 февраля 2017, 18:58
Как ходит на таких ногах Юлия Астахова? По-моему, это просто нереально))
0
7
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American02 февраля 2017, 19:33
С такими малограмотными журналюгами точно ничего не светит - выиграть гранд на преобретение
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3
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Димас люблю пивас02 февраля 2017, 19:48
Так судя по рекламе хату спокойно за лям можно купить! Или по соципотеке в Салават Купере любой быдлан может получить!
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3
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Горожанин02 февраля 2017, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Квартира бармы?
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Ыквартира да бар, эшлэпэ да тора нормально , Инде.Не переживай , энекэш!
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Горожанин02 февраля 2017, 21:24
В ответ на комментарий пользователя
Как ходит на таких ногах Юлия Астахова? По-моему, это просто нереально))
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Может она прыгает? Или лошадка, где то рядом стоит.Что вам не нравится?
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1
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Горожанин02 февраля 2017, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
>>Я за 2 года накопила 3 500 000р
160 к(145к = 3,5 ляма за два года + жить надо мин на 15-20к) в месяц зп у тебя? Где так хорошо получают?!
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В московских стрип-барах, если данные есть.
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Горожанин02 февраля 2017, 23:18
Надо Сабинский район родиться брат Миннихан поклониться тогда можно квартирой гордиться!
0
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Горожанин03 февраля 2017, 00:00
В ответ на комментарий пользователя
Как ходит на таких ногах Юлия Астахова? По-моему, это просто нереально))
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Вот как стоит , так и ходит .
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Кот без сапог03 февраля 2017, 00:33
Вообще то стоимость квартир у нас одна из самых дешевых в Европе, а вот доходы населения оставляют желать лучшего да
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