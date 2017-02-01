ОБРАЗ Преображение
Казанский лукбук
Мода и красота
МЕСТА Новое место | Гид по городу
Афиша | Отдых
Путешествия
ЛЮДИ Интервью | Опросы
Мнения
Фото-подборки
ДОМ Интерьер дня
Ремонт
Загородная жизнь

Мгновение ценнее вечности: очень теплые свадебные фотографии казанских пар

Мгновение ценнее вечности: очень теплые свадебные фотографии казанских пар
16+
Фото: Илья Лобов
Красота в эмоциях
Фотограф: Илья Лобов
vk.com/storywedding

Читайте также:

Доброе утро, Казань: интересное начало дня в фото-проекте от казанца
Проводы Деда Мороза, экстрим, ночные посиделки и романтика: как прошли выходные казанцев
Яркая fashion фото-подборка от известного казанского фотографа
Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 01 февраля 2017, 10:35
Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Горожанин01 февраля 2017, 11:22
Диана, вам замуж пора
0
0
Согласны с автором?
Дюма01 февраля 2017, 12:14
О тёплый, превосходный мир
Кумир в комфорте-посещает тир
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Самое новое

Казанский лукбук: поэтесса в белой шубе, розовом худи и массивных ботинках
Пауки, пряжа и "энерджи-диета": странные товары, которые продают казанцы в Instagram
Доброе утро, Казань: интересное начало дня в фото-проекте от казанца
"Королевский цирк" в Казани: парящие тигры, пегасы и титулованные гимнасты
Проект "Преображение": ассиметричная стрижка и три ярких наряда для бухгалтера из Казани
Проводы Деда Мороза, экстрим, ночные посиделки и романтика: как прошли выходные казанцев
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Отдел продаж 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
Редакция портала 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
PR-отдел 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
«Семья Казань» — гид по трендам © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Наверх
Спасибо, я уже в группеЗакрыть окно