Топ самых длинных ног города: редакция измерила фигуру волейболисток «Динамо-Казань»

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Prokazan.ru узнал, кто обладает самыми красивыми и стройными ногами в городе

На какую часть женского тела мужчины сразу обращают внимание? Конечно же, на ноги. Так вот, самые длинные ноги в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса, составляют 132 сантиметра. Нам стало интересно, есть ли в Казани девушки близкие к такому значению, а также, кто она, обладательница одних из самых длинных ног в городе.

Мы провели эксперимент и посетили тренировку женского волейбольного клуба "Динамо-Казань". Где, как не там, нам искать самых стройных и высоких девушек. Мы пообщались с красавицами о том, как длинные ноги помогают в спорте и повседневной жизни, а также измерили параметры девушек ростом выше 1,9 метров. Оказалось, что самые длинные ноги в клубе составляют 117 сантиметров!

ОЛЬГА БИРЮКОВА

ДЛИНА НОГ - 115 СМ (РОСТ - 194 СМ)

АМПЛУА - ДОИГРОВЩИЦА

Есть ли у Вас в роду невысокие люди?

Рост папы - 196, а мамы - 180 сантиметров. Члены моей семьи считаются людьми ростом выше среднестатистического, но, для меня они маленькие. Потому что я значительно выше остальных женщин в семье. В семье нет никого с маленьким ростом. Невысокой можно назвать бабушку с маминой стороны. Ее рост - 175-170 сантиметров. В целом, даже у моих дедушки и прадеда рост составлял около двух метров.

Помогает ли длина ног в личной жизни? Вам важен рост будущего избранника?

Рост мужчины для меня не главное. Я трезво понимаю, что очень сложно найти человека ростом выше 194 сантиметров, тем более, как мне хочется, чтобы он не был связан со спортом. Если я встречу человека, близкого мне по духу, его рост не принципиален.



Делают ли Вам комплименты мужчины? Какие приемы они используют?

Молодые люди порой используют глупые способы. Похлеще приема "пробежаться под ногами". Однажды парень увидел нас с подругой в торговом центре и начал показывать пальцем знакомому: "Смотри-смотри, какие высокие!" Мы с подругой, тоже волейболисткой, не растерялись и сказали в ответ:"Смотри-смотри, какой маленький!" Я отношусь к такой странной реакции с юмором. В целом, длинноногие девушки всегда в центре внимания, куда бы не пришли.

Где покупаете одежду? Есть ли проблемы с подбором вещей?

Проблем с одеждой нет. Сейчас в магазинах появляются коллекции на любой рост. Например, в интернет-магазине asos.com есть специальный раздел для высоких - tall. В "Топшопе" также предлагают модели для высоких. К тому же сегодня в моде укороченные модели брюк - чиносы или с длиной 7/8, что удобно. Я не зациклена на брендовых вещах, поэтому периодически нахожу вещи в H&M и Zara.



Носите ли короткие юбки? Шорты? Каблуки?

Каблуки практически не ношу, все-таки предпочитаю обувь на плоском ходу: ботинки на шнуровке или балетки. Мини-юбки ношу, но редко.. Хотя, я зря так редко их ношу. Шортики ношу, но всегда получаю в ответ: "Оля, давай поскромнее! Твоих ног слишком много!"

Если бы не спортивная карьера, то в какой сфере хотели работать?

Любая сфера, которая связана с общением. Возможно, я бы работала за границей, потому что мне нравятся путешествия и перемещения. Это могла быть работа на радио, работа ведущей, где есть контакт с людьми.

Вас выручали длинные ноги в бытовых ситуациях?

Да. Как-то мы ходили на представление Цирка Дю Солей, когда всем пришлось обходить забор около "Татнефть-Арены", мы его просто перешагнули. Вот оно счастье!

ИРИНА ЗАРЯЖКО

ДЛИНА НОГ - 117 СМ (РОСТ - 196 СМ)

АМПЛУА - БЛОКИРУЮЩАЯ

Есть ли у Вас в роду невысокие люди?

Все высокие, но я их переросла! У мамы рост 178, а у папы 190 сантиметров. Я даже не знаю, как так получилось. Мама сказала, что сразу отдала меня в спорт на волейбол, так как знала, что буду высокой. Но она не знала, насколько!

Помогает ли длина ног в личной жизни? Вам важен рост избранника?

Я - невеста. Мой молодой человек тоже высокий. Он тоже связан с волейболом и на 4 сантиметра выше меня, так что могу позволить себе небольшие каблуки.

Делают ли Вам комплименты мужчины? Какие приемы они используют?

Со мной пробуют знакомиться. Кто-то знакомится очень интеллигентно, кто-то устраивает шоу. Меня задевает, когда мужчины подходят поближе и подпрыгивают с криками: "Смотрите, я выше нее!" Причем это могут делать очень взрослые мужчины.



Где покупаете одежду? Есть ли проблемы с подбором вещей?

Да, на поиск одежды уходит много времени. Не все сидит, как мне хочется, поэтому приходится тратить много сил на нахождение подходящей одежды. Часть вещей я отшиваю у портных. Последний раз я заказывала пошив плаща в Новосибирске, верхнюю одежду найти сложнее всего. У меня нет желания носить только бренды, я могу купить вещи в любом магазине.

Носите ли короткие юбки? Шорты? Каблуки?

Я стала взрослее, и мне комфортно в платье или юбке длиной до колен. Когда была моложе, постоянно носила шорты всех цветов, какие могут быть. И не переживала, что на меня обращают внимание.

Однажды, в детстве в Новосибирске, я как раз была в шортах и майке. Заходим с мамой в магазин, говорю ей: "Я мечтаю о шляпе с полями!" Она мне купила шляпу, я пошла в ней в дальше. Садимся в метро, передо мной сидел мужчина, который резко встал и ушел. Говорю с удивлением: "Мама, неужели я такая некрасивая?" Она говорит: "Да ты просто когда вертишься, его шляпой бьешь! Мало того, что ты в шортах ходишь, все на ноги смотрят, так ты еще шляпу надела".

Не было ли желания изменить внешность? Коротко подстричься?

Я хотела сделать короткую стрижку, но меня отговорили. Сказали, что с высоким ростом мне лучше носить длинные волосы.



Если бы не спортивная карьера, то в какой сфере хотели работать?

В театре. У меня был перерыв в спортивной карьере в детстве, и мама отдала меня в театральный кружок. Я очень эмоциональная, и на сцене театра могло быть мое дальнейшее развитие.

Участвовали ли в модельном бизнесе или конкурсах красоты, может быть в конкурсе "Самые длинные ноги"?

Мама отдавала меня в модельную школу. Я сутулилась в детстве, поэтому она говорила": "Неважно, какого роста ты будешь, главное, чтобы ты умела ходить на каблуках и с прямой осанкой". Маме говорили в модельной школе: "Боже, у вас такая девочка! Рост 178! Отдайте ее в модели". Мама отказалась отдавать, потому что на тот момент мне было 12 лет, и понятно, что я продолжала расти. К тому же у меня уже был большой размер ноги. Все это составило бы проблемы для карьеры в модной индустрии.

МАРИНА МАРЮХНИЧ

ДЛИНА НОГ - 116 СМ (РОСТ - 197 СМ)

АМПЛУА - БЛОКИРУЮЩАЯ

Есть ли у Вас в роду невысокие люди?

Все высокие и со стороны мамы, и папы. Рост достался по наследству, родители не были спортсменами, и занимались спортом исключительно для себя.

Где покупаете одежду? Есть ли проблемы с подбором вещей?

В основном я шью вещи на заказ. И в Казани, и в других городах. В Казани шью вещи у дизайнера Маши Уманской. Ее порекомендовали девушки из команды.

Носите ли короткие юбки? Шорты? Каблуки?

Да, бывает!



Помогает ли длина ног в повседневной жизни? Помогает ли в личной жизни?

Главное, что длина ног помогает в спорте. Я перемещаюсь лучше!

Будете ли Вы отдавать ребенка в спорт, в котором важен высокий рост? На баскетбол или волейбол?

Если он выберет эти направления, то пожалуйста. Пока у нас в приоритете брейк-данс, но если сын выберет волейбол, футбол или хоккей, я не стану возражать. Все будет зависеть от его пожеланий.

Если бы не спортивная карьера, то в какой сфере хотели работать?

Сложно представить, так как я всю жизнь в спорте. Не задумывалась об этом.



Участвовали ли в модельном бизнесе или конкурсах красоты?

Лет в 16 меня звали в модельное агенство, но мне это было не интересно. Ближе всего мне спортивная тематика.

Есть ли медицинские особенности для длинных ног? Например, что длинные ноги более подвержены травмам?

О, таких особенностей нет. Нам рекомендовано и запрещено все то же самое, что и остальным.

ЮЛИЯ ПОДСКАЛЬНАЯ

ДЛИНА НОГ - 116 СМ (РОСТ - 190 СМ)

АМПЛУА - БЛОКИРУЮЩАЯ

Есть ли у Вас в роду невысокие люди?

Все в семье высокие! Бабушка и мама ростом 178 сантиметров. А еще я совсем недавно узнала, что мой дед был ростом 202 сантиметра.

Где покупаете одежду? Есть ли проблемы с подбором вещей?

Сложностей нет. В основном покупаю вещи в Европе. У меня размер одежды - S, а размер ноги - 41, и в магазинах все подходит. Джинсы хороших моделей обычно сидят прямо по фигуре.



Носите ли короткие юбки? Шорты? Каблуки?

Да. У меня очень много юбок! Мне нравится их носить. А вот каблуки ношу только по случаю, на торжественные мероприятия.

Вам, наверное, постоянно делают комплименты мужчины.

Да, я получаю комплименты от своего молодого человека. И на меня обращают внимание прохожие мужчины.



Помогает ли длина ног в повседневной жизни? Были ли забавные случаи?

Да, меня иногда в магазине продавцы просили достать вещи с верхних полок. Я всегда помогаю.

Участвовали ли в модельном бизнесе или конкурсах красоты, может быть в конкурсе "Самые длинные ноги"?

Нет, никогда.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 02 февраля 2017, 12:33Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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