Пауки, пряжа и «энерджи-диета»: странные товары, которые продают казанцы в Instagram

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Редакции выбрала странные изделия, которые продают в Instagram казанцы, а также узнала у smm-специалиста, как вести соцсеть компаниям, которые далеки от бьюти-услуг и общепита

В "Инстаграм" ценятся красивые снимки, поэтому с его помощью удобно продвигать привлекательные и "смотрибельные" товары: торты, букеты и предметы интерьера. Но есть странные исключения, о которых мы решили рассказать. Кроме того, казанский smm-специалист, Денис Холод, поделился с нами мнением, какие товары легко продавать через соцсеть, а какие сложно.

1. ПОРОШКИ ENERGI DIET

Часть казанцев подсела на современный "гербалайф" - порошки с протеинами - Energy Diet. Что только не делают ребята, чтобы продать изделия! Показывают роскошный образ жизни, устраивают массовые встречи соратников-фанатиков питания, а также демонстрируют раскаченную фигуру, которая появилась, якобы, от питания. Но, как бы не был завуалирован способ продажи, все адекватные горожане понимают, что это сетевой маркетинг. Часто продавцы прямо указывают на это хэштегами: #несекта #сетевойэтомое #ясетевик #сетевойэтомодно. Сложно поверить в чудо-свойства продукта, так что проще наблюдать за продажей товара со стороны.

2. БАЯН ИЗ ЛОМБАРДА

​Если кто не знал, даже казанские ломбарды заводят страничку в "Инстаграм", и продают заложенные изделия. Например, аккаунт @lombardgirio продает: баян (за 3000 рублей), газовый ключ (за 400 рублей) и.., конечно же, сережки (за 7740 рублей)! Правда, фотографии изделий оставляют желать лучшего даже в сравнении с фотографиями на "Авито". А еще, чтобы привлечь клиентов, на страничке ломбарда проходят розыгрыши сертификатов и постоянно постятся фотографии победителей.

3. ПРЯЖА

В Казани буквально пара-тройка аккаунтов с описанием "Пряжа". @marusya.pryazha старается предлагать не только пряжу, но и шестяные изделия. В основном владельцы страницы делятся примерами своих работ, иногда объясняют суть технологии, а порой делают даже очень удачные фотографии этого, на первый взгляд, "малосмотрибельного" товара.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК

Парень @autotimin делает не самые эстетически привлекательные фотографии, зато показывает все как есть и прямолинейно рассказывает об изделиях. Автор делится тем, что заказывают его клиенты: "Стойки по кругу, стойки стабилизатора, фильтра и масло заказал клиент для своего #MercedesBenz C 204". Фотографий клиентов или машин на страничке не обнаружено.

ПАУКИ ПОД ЗАКАЗ

Кто-то продает в Instagram котят, кто-то щенят или кроликов. А вот девушка @dasha2919 на своей странице в соцсети рассказывает о необычном бизнесе и хобби. У нее дома мини-зоопарк с ящерицами, змеями и пауками. Также девушка растит грызунов и кормит ими змей. Пауков и змеек вы можете заказать для себя по невысоким ценам.

"СОВЕТСКИЙ" ХРУСТАЛЬ

Вспомните шкаф в советской квартире, где хранятся фужеры, чайные наборы и фарфоровые супницы. Если хотите понастольгировать, такие можно найти у екатеринбуржцев @bloshka_ekb, которые активно ведут продажи и в Казани. Помимо хрусталя и фарфора можно найти интересный антиквариат.



Кому на самом деле можно размещать рекламу в соцсети, а кому не стоит?

- Любой компании стоит провести кропотливую работу по поиску целевой аудитории, изучить кто это, что любит и где бывает. И на основании этого проводить рекламные компании и выбирать площадки для размещения (специализированные паблики в соцсетях; блогер близкий по своим увлечениям к бренду; таргетированная реклама и так далее)

Надо понимать, что больше половины (около 70%) аудитории Instagram - женщины. Это мамы, студентки, спортменки от 18 до 35 лет. Им интересны бьюти-паблики, косметология, рестораны и кулинарные товары, то есть все товары, которые можно рассмотреть, а также заказать здесь и сейчас. Поэтому наиболее выгодно вести страницы в Instagram компаниям с мгновенными продажами.

Сложно вести странички по адвокатскому делу, бизнез-консультациям, строительству, промышленности. Потому что это товары не повседневного спроса. Вряд ли клиенты купят квартиру в новом жилом доме, просто увидев пост застройщика в Instagram. Людям надо много раз подумать, прежде чем совершить покупку.

Тем не менее компаниям со сложным для "Инстаграма" товарами тоже стоит присутствовать в соцсети. Их задача - создавать необычный контент, который отражает суть компании. Нет смысла постить банальные картинки с кофе и пожеланиями доброго утра. Зато стоит привлечь популярных блогеров.

Яркий пример, одна строительная компания в Москве пригласила для своей рекламы блогера и актрису Ирину Горбачеву. Страница в Instagram — это виртуальная модель дома. Каждая публикация выглядит как окно, а вместе они представляют собой целостный фасад дома. В каждом "окне" находится история одного из обитателей помещения, которых играет Ирина Горбачева. Учтите, подобный креатив и привлечение блогера обойдется в копеечку. Для примера, традиционный пост у одной казанской блогерши сейчас стоит около 15 тысяч рублей. Еще о цифрах, когда мы запускали проект Sky 8 Terrace & Grill, я работал на охват. Моя задача стояла в привлечении аудитории. Так вот, один просмотр (один клиент) стоил 0,43 рублей. Мы привлекли очень много посетителей! И, любой компании рекомендую - делайте ставку на общение с клиентом, общайтесь, помогайте и шутите вместе с ним.

Примеры российских аккаунтов, у которых нужно поучиться казанцам

ДАНИЛОВСКИЙ РЫНОК

Рецепт успеха @danilovskymarket, популярного рынка в Москве, - не придумывать ничего лишнего, а просто красиво снять товар. Ребята делают фотографии еды такой красоты, что её сразу хочется съесть. Также компания указывает цены на товары, и вы сможете сравнить их. Компании нечего скрывать.

COFFEE ROOM

@coffeeroomspb - питерская сеть кофеен. Они делают необычные милкшейки и коктейли, предлагают здоровую еду и кондитерские изделия. И очень красиво и ненавязчиво ведут "Инстаграм".

АЛЬФА-БАНК

У ребят написано на странице @alfabankru: "Официальный аккаунт банка. Пишите нам, отмечайте на фотографиях, ставьте хэштеги :) Лучшие фото берем в фото дня". Авторы страницы общаются в соцсетях с клиентами, шутят, отвечают на отзывы. Компания ненавязчиво рекламирует товары, а также показывает, как выглядит их офис, и как проводят время сотрудники. После просмотра страницы, хочется познакомиться с офисом и компанией поближе.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 31 января 2017, 17:54Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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