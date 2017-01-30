Проект «Преображение»: ассиметричная стрижка и три ярких наряда для бухгалтера из Казани

16+ Фото: Денис Петьовка

Героиней проекта стала Елена Зиатдинова. Ей выпал шанс преобразиться в руках бьюти-мастеров студии красоты "От и До", а также примерить новые образы

ProKazan.ru и газета "Город" продолжает преображать казанцев. Регулярно в группе https://vk.com/semya_kazan редакция разыгрывает участие в конкурсе. Победителем может стать любая девушка или любой парень!

ЕЛЕНА ЗИАТДИНОВА

Возраст: 32 года

Размер одежды: 48

Размер обуви: 40

Рост: 170 см

О себе: "Я живу в Казани уже 7 лет. До этого жили с родителями и сестрой в городе Ростов-на-Дону. В городе у нас была своя татарская диаспора "Якташлар". Мы проводили праздники Сабантуй, Каз Омесе, вечера посвященные Габдулле Тукаю, на День города участвовали в празднике "Ростов многонациональный", где представляли татарскую кухню: чак-чак, губадию, перемячи и т.д. Проводили татарские вечеринки для молодежи.

Мои дедушка и бабушка родом из Татарстана, 7 лет я переехала в республику, чтобы ухаживать за ними. В целом я с самых малых лет мечтала жить в Татарстане, мне очень нравилась природа: леса, луга. У бабушки в деревне всегда было хорошо.

Я замужем, и у нас двое детей: девочка, 4 года, и мальчик, 2,5 года. Живем на Высокой Горе. По профессии - бухгалтер, нахожусь в поисках работы. У меня есть хобби - восточные танцы. Я уверена, что проект "Преображение" добавит мне уверенности и силы. Я согласна с выражением, если хочешь что-то поменять в жизни, начни с прически!"



ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО В СТУДИИ КРАСОТЫ "ОТ И ДО"

Студия красоты "От и До"

В студии красоты вы получите все традиционные и относительно новые процедуры: от стрижки и окрашивания до ботекса и керанитизации волос, от классического до креативного макияжа, а также косметических услуг по демократичным ценам. Также вы можете проконсультироваться по любому вопросу о ваших волосах (окрашиванию, уходу, стайлингу, лечению) полностью бесплатно. Здесь вас ждут сертифицированные и качественные товары для лица и волос, которые так необходимы для поддержания красоты и зимой, и летом. Также при студии красоты действует маникюрный учебный центр, а в самой студии всегда ждут разные конкурсы, подарки и акции.

КАК ПРОИСХОДИЛО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Первым бьюти-ритуалом стал маникюр для ногтей. Девушке нанесли однотонное покрытие нежного розового цвета с декором из страз.



Маникюр с покрытием гель-лаком и декором стразами, 800 рублей



- У Елены небольшие ногти, которые немного отличаются по форме. В таком случае я рекомендую наносить однотонное покрытие с минимальным количеством декора, чтобы не слишком привлекать внимание к особенности. Я нанесла гель-лак розового оттенка, а также добавила немного страз на безымянные пальцы. Простое, хотя и очень стойкое, цветное покрытие - идеальное решение для тех, кто не любит перекрашивать ногти каждые несколько дней. Его хватает в среднем на две недели. С таким маникюром пальцы Елены выглядят очень аккуратно!

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПРИЧЕСКИ

Вторым этапом Преображения стало создание новой прически. У Елены были очень пушистые длинные волосы, которым требовался профессиональный уход. Из-за того, что с ними было трудно справиться, девушка постоянно собирала их в хвост. Мастер окрасил девушку в более яркий цвет, состриг основную длину и сделал стильную ассиметричную укладку.



Окрашивание, 2400 рублей

Стрижка, 400 рублей

- Я подобрала героине шоколадный цвет волос, который освежил лицо и тон кожи. Светлые пряди возле лица стали небольшим акцентом при определённой укладке волос. Также я сделала девушке стрижку-трансформер. Это универсальная стрижка, которую можно по-разному укладывать. Если оставлять прямой пробор, то прическа выглядит, как удлиненное каре, с такой укладкой можно отправиться на собеседование или деловую встречу.

Если создать ассиметрию на бок, то прическа будет говорить о её индивидуальности и решительности. У девушки довольно хорошо вьются собственные волосы, поэтому эта причёска будет хорошо выглядеть и на кудрявых волосах, и на прямых. Думаю ей легко будет с ней справиться. И больше никаких хвостов!



НАНЕСЕНИЕ МАКИЯЖА

Далее, Лилия, основатель салона и ведущий визажист Казани, подчеркнула красоту Елены с помощью макияжа.



Макияж, 1000 рублей





- Я сделала Елене нежный макияж с розовыми и фиолетовыми оттенками, которые хорошо сочетаются с её карими глазами. Оттенки добавили ещё больше нежности, и подчеркнули глаза. Для того, чтобы увлажнить и освежить кожу, я нанесла Елене увлажняющую базу с небольшим лифтинг-эффектом. Коррекция лица была незначительной, так как форма лица девушки сама по себе довольно графичная - достаточно лишь тональной основы, которая скрыла небольшие покраснения. Завершающим штрихом в макияже стали губы. Я создала естественный натуральный бежево-коричневый цвет и блеск.



ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ И ВЗГЛЯНУТЬ НА ЕЛЕНУ ПО-НОВОМУ!

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- На мой взгляд, до Преображения девушка, одеваясь в темные наряды, простые и без декора вещи, выглядела старше своего возраста и немного грустной. Елена - молодая мама, у которой впереди столько всего интересного: воспитание детей, новая работа, новые знания. Поэтому хочется видеть в ее гардеробе современные и яркие вещи. Она часто ездит за город к родным или много гуляет по городу с детьми. Первый комплект как раз рассчитан для таких случаев. С помощью ярких цветов, прямого фасона пальто и ироничных деталей, она превратилась в стройную и модную маму.



ВТОРОЙ ОБРАЗ

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- Второй образ получился более элегантным. В нем можно пойти как на деловую встречу, так и на прогулку. В этом плюс шерстяных и трикотажных костюмов, они сочетаются со спортивными и классическими вещами, не требуют особенного ухода, и сидят по фигуре. Сам по себе костюм выглядит базовым, но за счет аксессуаров, его можно выгодно обыграть, что мы и сделали. Дополнили костюм черным клатчем и высокими сапогами, а также показали, что образ хорошо смотрится шляпой с небольшими полями.



ТРЕТИЙ ОБРАЗ

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РУБАШКА WISH.BOUTIQUE 3600 РУБЛЕЙ

БОТИЛЬОНЫ WISH.BOUTIQUE 4400 РУБЛЕЙ

БРЮКИ WISH.BOUTIQUE 2700 РУБЛЕЙ

СУМКА WISH.BOUTIQUE 5600 РУБЛЕЙ



- Третий образ - смешение классики и драматического стиля. Образ - посредник, который подойдет и для работы, и для вечернего выхода. Отдельного внимания заслуживает фасон рубашки и брюк. Тип фигуры Елены - прямоугольник (нет выделенной линии талии), который диктует свои условия по выбору образов. Ей стоит уделять внимание вытянутым силуэтам, ассиметричным нарядам, а также образам, которые подчеркивают талию. Асимметричный разрез у рубашки, прямые кожаные штаны без декора и каблуки как раз отвечают этим пожеланиям.



За помощь в проведении проекта благодарим:

Студия красоты "От и До"

Хайдара Бигичева 24/45, 8-900-322-50-20

vk.com/club107394023, @miss_sadrieva_li

Магазин Wish.boutique

Ибрагимова 56а, ТЦ "Тандем Галерея", 8-927-240-12-02

vk.com/club21752806, @wish.boutique

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 30 января 2017, 17:53Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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