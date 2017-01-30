«Королевский цирк» в Казани: парящие тигры, пегасы и титулованные гимнасты

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Фоторепортаж с премьеры циркового шоу

В Казань в очередной раз приехал цирк заслуженного артиста Грузии Гии Эрадзе. Новая программа - "Королевский цирк", с которой приехал в Казань знаменитый артист, по-настоящему удивляет публику. Вместе с артистами зрители попадают то на придворный бал Императрицы, то к гладиаторам Древнего Рима, то в африканские джунгли. Кстати ранее мы заглянули за кулисы цирка и посмотрели, как артисты готовятся к представлениям, где хранятся костюмы и декорации.

Помимо артистов в шоу задействованы более 100 экзотических животных – ламы, скунсы, лемуры вари, кенгуру, страусы, лемуры катто, дикобразы, зебры и другие представители животного мира.По составу животных – это самый крупный коллектив России. Но одна из самых интересных «изюминок» шоу: номер «Дикий мир», - аттракцион, в рамках которого на манеже вместе с африканскими львами и суматранскими тиграми появятся редкие и невероятно красивые белые тигры.

Лошади фризской, андалузской и терской пород предстали перед зрителями в роли сказочных белого и черного Пегасов, олицетворяющих добро и зло.

Специально для спектакля на арене казанского цирка был спроектирован огромный золотой замок, возвышающийся под самый купол цирка, декорированный бархатом и кристаллами Swarovski, созданы более 2000 костюмов, хрустальные люстры и многое другое. Для перевозки реквизита, артистов и животных используются 19 фур. Удивительно, что шоу создадалось одним человеком - Гия Эрадзе. В цирке он уже 26 лет и работал с такими гениальными артистами цирка, как Олег Попов и Мстислав Запашный.

Главным героем в клетке с хищниками выступает сам Гия Эрадзе вместе со своей партнершей - дрессировщицой Людмилой Сурковой.

Шоу "Королевский цирк" - единственное в России, где исполняют номер, в котором тигры парят под куполом арены вместе с дрессировщицой.

Казалось бы, после представлений с участвием редких животных, зрителя трудно удивить. Но клоун - классика жанра. Вместе с веселыми шутами на арену выходят сами зрители.

А ведь ради эмоций и воспоминаний о детстве, взрослые ходят в цирк и приучают к нему своих детей.

В "Королевском цирке" более 120 артистов. Удивительно, что это практически основная часть труппы. На сцене не появляются только 5 костюмеров и 7 инженеров по монтажу.

Шоу происходит одновременно и на арене и под куполом.

Одним из самых оригинальных номеров в "Королевском цирке" считается выступление эквалибриста. На арене появляется рояль, обсыпанный кристаллами Swarovski. И вдруг из него начинает бить 6-метровый фонтан, среди которого, эквилибрист в окружении балерин исполняет немыслимые трюки.

"Королевский цирк" гордится своими оригинальными номерами. Один из них - номер с живыми мариаонетками, которыми управляет выпускница Казанской цирковой школы Елена Королева.

В финале шоу также казанцы - супруги Диля и Марат Бикмаевы выполняют романтический номер под куполом цирка.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Резеда Гайсина , 30 января 2017, 19:02Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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