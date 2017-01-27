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Казанский Лукбук: чайный мастер с дредами в кардигане с этно-принтом и кольцах с камнями

Казанский Лукбук: чайный мастер с дредами в кардигане с этно-принтом и кольцах с камнями
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

АННА СОЛОВЬЕВА, 23 ГОДА

ЧАЙНЫЙ МАСТЕР 

 

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

 

СТИЛЬ БОХО.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ? 


РАЗДРАЖАЮТ БЛЕСТКИ И ЗОЛОТО. 
 

 3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
 

БОЛЬШЕ НРАВЯТСЯ МЕСТА ВНЕ ГОРОДА, НАПРИМЕР, КАМСКОЕ УСТЬЕ И ХРАМ ВСЕХ РЕЛИГИЙ.


4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ?


H&M, MANGO

 

 

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Автор: Асия Гиззатуллина, 27 января 2017, 15:03
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Комментарии

Горожанин27 января 2017, 15:19
Ну и словечки в заголовке:-o
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Горожданен27 января 2017, 15:28
Я бы вдул тебе !вскружила мне голову,
Но боюсь придётся идти потом к урологу)
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