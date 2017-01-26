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Казанцы, которые ходят в кино по утрам: «Люблю смотреть ужасы и мультики в одиночестве»

Казанцы, которые ходят в кино по утрам: "Люблю смотреть ужасы и мультики в одиночестве"
16+
Фото: Денис Петьовка
Казанцы, которым ничего не мешает пойти в кино в 10 утра в будни и выходные

В утренних сеансах масса достоинств: во-первых, пойдете на фильм вы скорее всего один, поэтому не будете отвлекаться от просмотра, чтобы повторить только что услышанную шутку своему соседу, во-вторых, в зале будет пара человек, и за вашей спиной никто не будет жевать попкорн или шептаться, а, в-третьих, билеты стоят всего 100-120 рублей. Если мы вас еще не убедили, послушайте, что говорят другие любители ходить в кино утром.
 

АННА СОЛОВЬЕВА

ЧАЙНЫЙ МАСТЕР, СОТРУДНИК МАГАЗИНА "ЭНЕРГИЯ ЦИ"

- Я преподаю йогу и работаю в изотерическом магазине в ТЦ "Кольцо", у меня есть хобби - хожу в кино одна и никому не говорю. Наша рабочая смена в магазине начинается в 12 часов, поэтому я могу утром заглянуть в кинотеатр. Хожу в кино примерно раз в две недели на фильмы, на которых можно пореветь. Например, последний раз ходила на "Ла-Ла Ленд", а до этого меня зацепил фильм "Дикая". Я так всегда, выбираю фильмы, жду их месяцами. 

Несколько раз я сидела в пустом зале. Это было круто! Один раз в Казани в "Гранд Синема" в 10 часов утра, второй - в Москве в "Киномаксе" в 9 утра. Как-то я смотрела фильм в Одессе на украинском. В кино по утрам часто ходят мужчины, в основном по одному и даже на романтические фильмы. Один раз я даже встретила своего преподавателя, но мы сделали вид, что не знаем друг друга. Единственное, что мне не нравится, когда ходят дети целыми классами. Когда я пошла на "Алису в Стране Чудес", со мной в зале сидело 2 класса. Но было весело, потому что они много смеялись. 
 

КСЕНИЯ НОВИКОВА

СТУДЕНТКА

- В основном я хожу в кино по вечерам с друзьями, а утром намного реже. Радуюсь, когда выдается такая возможность. Получается сходить где-то раз в месяц, и очень спонтанно, например, отменились пары, или учеба начинается только днем. Это выгодно, потому что билеты на утренние сеансы стоят всего 100 рублей. Сегодня, например, в 11 утра ходила на "Ла-Ла Ленд". Мне нравится момент ожидания фильма - ты никуда не торопишься, впереди тебя ждет представление, и можно побездельничать. 

Самый мой любимый жанр - это ужасы. Я хожу на них одна. Последний ужастик, который я смотрела - российский фильм "Невеста".
 

СТАС (ПОЖЕЛАЛ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ)

ШЕФ-ПОВАР
 
- Хожу в кино часов в 10 утра примерно раз в неделю. Сегодня ходил на фэнтези-фильм "Притяжение", вечером меня ждет работа в ресторане, а днем деловая встреча со знакомыми. Обычно посещаю фильмы один, так как у меня не так много выходных, и они в основном в будние дни, когда остальные работают. 
 
Мне нравится ходить одному в кино, никто не мешает, не комментирует, не жует. Могу сходить и на ужасы, и на мультики. Главное, чтобы был интересный сюжет. Порой получается, что я первый среди остальных друзей смотрю кино-новинки, и ко мне обращаются, как к кинокритику за советами. 
 
 

ВЛАДИМИР ГОРБУНОВ

СТУДЕНТ
 
- Обычно я хожу по утрам в "Каро" (рядом с учебой) или в "Сити-центр", так как он находится недалеко от Деревни Универсиады. В "Сити-центре" по праздникам яблоку негде упасть, в кинотеатре одни студенты, поэтому лучше ходить в будни.
 
Мне не жалко свой выходной день для хорошего фильма. Самое ранее, когда я ходил в кино - это 9 утра, для этого я встал в 8 утра. Поспать всегда успею. К тому же, я хожу в кино не рандомно, а на фильмы, которые давно жду. Например, через сегодня смотрел "Ла-Ла Ленд". До этогоуспел  поеть и почитать книгу. С друзьями я, кстати, тоже люблю смотреть фильмы. Главное, чтобы мы шли толпой и, желательно, на фантастику или комедию. 
 

АЛИЯ И АЛИЯ

СТУДЕНТКИ-ОДНОГРУППНИЦЫ

- Так сложилось, что мы пошли в кино утром. Потом у нас планы недалеко от кинотеатра. Сейчас же у студентов каникулы, и мы можем ходить в кино в любое время суток. Удобно, что ты сначала отдохнул утром, а потом, у тебя еще весь день впереди. Самое раннее, когда мы были в кино, это 10 утра. то было лет 7-8 назад, мы пошли на мультфильм с родителями.

Мы обе готовы смотреть самые разные жанры фильмов: от комедий до детективов. Но на ужастики никогда не пойдем! Еще любим фильмы на иностранных языках - английском или турецком. Мы изучаем языки на своем факультете по специальности - международная лингвистика, и кино - это хорошая практика. Несмотря на то, что периодически путешествуем, никогда не пробовали ходить в кино в другом городе.
 

РОБЕРТ И ДОЧКА АВРОРА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

- Когда у меня появляется свободное время, мы с Авророй гуляем по городу или ходим на утренние сеансы  кино. После фильмов обычно идем в кафе и едим пирожные. Сегодня взяли билет на премьерный мультик "Балерина". Один я давно уже не хожу в кино, на это почти нет времени. Всегда старась потратить его на совместный поход на мультики, которые так любит дочка. 

Из последнего, что нам понравилось - мультфильм "Зверополис", сейчас ждем выход мультика "Зверопой". Аврору еще ждет поход на мюзикл "Ла-Ла Ленд", который хочет посмотреть мама. Я наверное на него не пойду.
 

ДИАНА АГЛЯМОВА

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

- Я начала ходить в кино по утрам с осени прошлого года. Хотя раньше мне казалось это странным. Теперь поняла достоинства утренних походов: в это время нет людей в зале, а билеты стоят недорого. Сейчас я раза 3-4 в месяц по субботам смотрю фэнтези и романтические фильмы. Иногда смотрю триллеры, а вот ужастики не люблю. Я не против просыпаться рано, к тому же после кинотеатра, возвращаюсь домой и сплю часа два. Хотя однажды был такой случай, что я купила онлайн-билет, но не пошла в кино, потому что не могла встать. 

Самый ранний сеанс в кино был в 9:30 в "Каро". Мне в целом нравится этот кинотеатр. Билеты там стоят от 80 до 100 рублей по утрам, тогда как в остальных кинотеатрах дороже. Несмотря на то, что я живу рядом с "Тандемом", мне выгоднее ездить в центр. То, сколько людей будет в зале на утреннем сеансе зависит от того, примьера этого фильма или нет. Если фильм вышел в четверг, то надо быть готовым, что в ближайшую субботу зал будет забит студентами, если с премьеры прошла хотя бы неделя, в зале около 5 человек.

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Тэги: Казанцы, Интервью, Мужчины
Автор: Асия Гиззатуллина, 26 января 2017, 17:41
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Комментарии

ДЮМА26 января 2017, 17:53
КТО ЛЮБИТ СЕКС, А КТО МУЛЬТФИЛЬМЫ

КРУЧУ ПЕДАЛЯМИ Я ФИЛЬМЫ
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0
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Горожанин26 января 2017, 18:00
Кто смотрит фильмы по утрам
Тарам парам, Тарам парам
Шеф -повар подозрительный чел. >:>
0
2
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Горожанин26 января 2017, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Кто смотрит фильмы по утрам
Тарам парам, Тарам парам
Шеф -повар подозрительный чел. >:>
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Его, по шкуре узнать можно будет.
0
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