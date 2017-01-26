Один день студента Университета Иннополис: спортзал в 7:00 и преподаватели-гении из Европы

16+

Светлана Островская, студентка 1 курса магистратуры Университета Иннополис, рассказала, как прошел День студента у самых продвинутых ребят республики

СВЕТЛАНА ОСТРОВСКАЯ, 23 ГОДА

ПРИЕХАЛА УЧИТЬСЯ В УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС ИЗ КУРСКА

- До Университета Иннополис я училась в бакалавриате Курского государственного университета. Узнала про Иннополис в социальной сети в 2015 году, когда изучала любопытные магистерские программы. Случайно попала на любительское видео, которое как раз называлось "Один день из жизни студента Университета Иннополис", снятое жителями. Они рассказывали, насколько здесь здорово и интересно, показали, как все выглядит, показали преподавателей-иностранцев.

Мне понравилось видео и я стала изучать, что надо сделать, чтобы поступить в вуз в магистратуру (к тому моменту я как раз заканчивала бакалавриат). Оказалось, что меня ждали большие испытания в виде олимпиад, тестов и собеседований. В очном туре вместе со мной приняли участие более 100 претендентов. Сначала было страшно, я даже не ждала, что пройду. И была так рада, когда узнала, что меня приняли.

В университете можно выиграть 100% или 90% грант на обучение. Это означает, что ты либо полностью учишься бесплатно, либо тебе придется платить 10% от стоимости обучения вузу. Нам говорят, что наше обучение стоит 1,4 миллиона рублей в год. Здесь нет студентов, принятых на коммерческих условиях. Я выиграла 100% грант. Если бы я не прошла олимпиадные задания, меня бы просто не взяли в вуз.

Я учусь на специалиста по информационной безопасности. В моей группе - 29 человек, а в потоке - 3 группы. Некоторые лекции мы посещаем вместе с бакалаврами, так что в аудитории на одной лекции может присутствовать не менее 100 человек.

КАК ПРОХОДИТ ДЕНЬ СТУДЕНТА У СВЕТЛАНЫ

7:00 - СПОРТЗАЛ

Спортзал - это, пожалуй, единственное место (кроме "Бахетле" и бара), из-за которого студенты должны выходить на улицу. Во все остальные пространства можно попасть из кампуса через теплые переходы. Поэтому особые климатические условия (бесконечные метели и ветра) не пугают студентов.



Первое, с чего начинается мое утро - часовая тренировка. Я чередую занятия в зале и плавание через день. Как вы видите, я не единственный человек, которому нравятся утренние занятия.



Мне проще заниматься по утрам, чтобы заряжаться энергией на день. Иногда еще хожу на аэробику после учебы. Кстати, групповые занятия аэробикой здесь посещает приличное количество людей - около 20 желающих.

8:00 - СБОРЫ НА УЧЕБУ, ЗАВТРАК

Далее я иду в кампус, в котором 4 корпуса-общежития. Меня ждет душ, завтрак и сборы тетрадок перед учебой.



Знакомьтесь, это моя комната. Со мной в комнате живут 2 девушки. В соседней комнате - еще две. У нас с ними общая кухня и душ.



Я люблю всякие "мотивашки": на стене весит "кит", означающий недостижимые желания во многих учениях. У кита есть два кармашка, в которые я переодически засовываю листочки с самыми заветными мечтами. У меня есть любимая полочка - "Святая святых", там собраны любимые фигурки связанные с культурой Кореи и Японии, интерес к которым начался с увлечения персонажами аниме и манга. Мне нравится их образ жизни и мышление. У корейцев можно отметить особое отношение к работе. При трудоустройстве каждому кандидату говорят, что он должен любить место работы, если пришел в эту компанию, и даже прописывают этот пункт в договоре.

8:55 - ПОРА НА ЛЕКЦИЮ

- Мои соседки приехали из разных городов: Новосибирска, Сочи, Ташкента. Что радует, у нас общие интересы: любовь к квестам, сериалы, настольные игры и многое другое. Например, по вечерам мы смотрим "Шерлока".

В 8:55 мы заканчиваем завтракать и выходим на лекцию за пару минут до начала. Зачем торопиться, для того чтобы попасть в основное здание университета, надо пройти всего пару коридоров.

8:59 - СТУДЕНТЫ В ОЖИДАНИИ ЛЕКЦИЙ

Меня спрашивают, если здесь такие же условия для поступления, как в европейские вузы, не легче было сдать экзамен по английскому, TOEFL или IELTS, и уехать за границу. Сразу скажу, такой выбор не стоял. Для меня важна семья и возможность несколько раз в семестр посещать родных. Плюс, у меня еще весной были проблемы с английским, не в плане самого языка, а в том, что я боялась разговаривать с людьми. Перед отборами в Университет Иннополис мне пришлось много заниматься с преподавателем, чтобы научиться свободно говорить на английском.

К тому же, в университете есть возможность уехать учиться в другую страну по программе обмена на 1 семестр. Так, в феврале к нам вернутся студенты, которые учились в Испании, Корее и других местах.

Здесь нет лентяев, которые бы приехали повеселиться. Даже если и есть, то долго не задерживаются. Ребята сильно замотивированы, и знают чего хотят еще перед поступлением. Студенты в Университете Иннополис ломают стереотипы о технарях-отличниках. Ребята не ходят поголовно в очках, рубашках и галстуках, а одеваются просто и лаконично. Девушки не пытаются выделиться: нет ни одной в юбке или на каблуках. Да и зачем, в университете 80% студентов - парней, и вниманием может быть окружена каждая.

Кстати, то, что делают студенты (проекты), очень любопытно. Один студент, например, разработал на летней стажировке в Ницце приложение наподобие Uber только для нянь. Если Вам нужна няня, вы смотрите карту приложения и закаываете на подходящее время свободную няню. Приложение скоро будет запущено в работу.

9:00 - ЛЕКЦИЯ

Лекцию проводит профессор, который приехал из Италии. Среди студентов, которых около ста человек в зале, присутствует много иностранцев, а также есть несколько людей старше 30 лет. Нас ждет лекция по архитектуре программного обеспечения. Как и все другие лекции, она будет на английском языке.



О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

В Иннополисе преподает множество иностранных профессоров, в среднем их возраст варьируется от 30 до 50 лет. Больше всех остальных меня удивил преподаватель, который у нас ничего не ведет. Рашид Хуссейн, руководитель как раз той адаптированной амстердамской программы, о которой я рассказывала, и с которым мы вместе работали над одним проектом. Удивительный человек, который может спать всего 4 часа в день, а все остальное время работать. Он в таком восторге от науки и того, что делает! Я даже не знаю, отдыхал ли он на новогодние праздники.

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ СВЕТЫ

В Курске у меня остался двухлетний ребенок, с которым сейчас мои родители. Стараюсь посещать дом два раза за семестр. Ситуация очень сложная, и малыш расстраивается, что я здесь. Если бы не Университет Иннополис, я как и сказала, не стала бы никуда уезжать, и осталась учиться в Курске. Но такой шанс выпадает очень и очень редко.

10:30 - ПЕРЕРЫВ НА ЧАС

В 11:30 меня ждет практика по дискретной математике. А пока в свободный час я пожалуй, загляну в читальный зал. У нас несколько читальных залов по этажу и каждый выполнен в своем дизайне. Самый большой расположен на первом этаже, в него можно прийти хоть в 6 утра, хоть в час ночи. Однажды вечером, пока не видел охранник, мы даже играли в прятки в зале, и нам было жутко весело!



Холл здания университета можно сравнить с холлом Хогвартса. Перед вами бесконечное множество лестниц, которые, кажется, вот-вот начнут перемещаться.

Кстати, почти на каждом углу стоят кофейные аппараты и автоматы со снэками. Мы любим кофе-брейки в перерывах между лекциями. Также в холлах расположены контейнеры для сбора батареек, розетки и уютные диваны, декор которых создает ощущение, что вы сидите на газоне.



Так как больше 50-60% времени уходит на самостоятельное обучение, нам важна литература, которой можно воспользоваться в университете. На 4 этаже есть библиотека, в которой собраны редкие книги, но она работает только в понедельник, среду и пятницу, книги в которой выдаются по записи. Также у студентов есть круглосуточный доступ к электронной библиотеке.

13:00 - ОБЕД

Вот так выглядит столовая для студентов. Здесь очень вкусная выпечка и горячее, а расплатиться можно наличными и картой. Цены очень даже демократичные. Например, ватрушка с творогом стоит 20 рублей.



Здесь расположены красивые диванчики, а столы при них уже с сервировкой.

МЕРОПРИЯТИЯ И ВЕЧЕРИНКИ

Как и положено, на День студента и 14 февраля нас ждут праздничные программы. Помимо официальных торжеств мы любим проводить кулинарные вечеринки, а в свободные дни зимой - ездить на горнолыжную базу. На "Свияге" даже говорят, что одни студенты из Иннополиса катаются.

15:00 - НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ

18:00 - ВЕЧЕРИНКА В БАРЕ

25 января в 15:00 в рамках дня Студента организовано награждение лучших учащихся, а часов с шести - вечеринка в единственном баре Иннополиса - "108". Я не пошла на вечеринку. Накануне легла спать в 2 часа утра, так как доделывала срочный проект, и меня ждут другие дела.

20:00 - ВЕЧЕР, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Мой вечер даже в день Студента посвящен учебе и программированию, и, скорее всего, он также закончится часа в два ночи. Знаете, меня это ничуть не расстраивает!

_________________________________

Несмотря на нашу загруженность, мне кажется, что жизнь с появлением Иннополиса полностью изменилась. Я живу здесь с августа и не понимаю, как жила без него! Также считают и мои соседки. Есть жизни ДО и ПОСЛЕ. Бесконечные возможности, уникальные и очень интересные люди, которые умеют впечатлить, работа и достижения - это те моменты, благодаря которым ты чувствуешь жизнь гармоничной. Мы часто сравниваем обучение здесь с жизнью учеников Хогвартса из книги про Гарри Поттера. Здесь ничуть не менее волшебно и таинственно. А то, чем ты занимаешься может привести к самым необычным результатам!

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 26 января 2017, 11:30Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое